呼嚕小酒館是許多政大學生的愛店，除了提供好吃的餐點外也承載了許多學生青春的記憶。清幽的森林系環境彷彿是逃離塵世喧囂的一塊秘密基地。店裡還有各式漂亮的網美系調酒，真的很想每一杯都喝過一輪！現在還有「SuperBomb 超級炸彈挑戰」只要在30秒內喝完直接再送一組！跟朋友來一定超嗨

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合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼之前聽我一個政大的好朋友提到呼嚕小酒館是政大人必吃的餐廳，從那天開始就ㄧ直收到我的口袋名單。今天終於找到時間來了！！光是門外就很像都市叢林裡的世外桃源耶！給人一種清幽、放鬆的森林感

▼一樓戶外空間還有一個可愛的帳篷耶！拍照起來也是超可愛的

▼一樓擺放的是一個大餐桌，如果同學多人聚餐來這裡超適合！

▼蛋糕櫃擺放的甜點看起來好可口

▼二樓仿佛來到另一個小天地！木地板和木桌椅營造出溫暖的氛圍。小巧溫馨的空間有種在家用餐的舒適感

▼位置很多不過用餐時間幾乎是座無虛席幾乎客滿！不論是來用餐聚會、還是來享用下午茶聊天辦公，呼嚕小酒館對於木柵人或是政大生都是很棒的好去處

▼提供餐具、碗盤和水可以自取

餐點介紹

▼選了窗邊位的大桌子，剛好的天氣、溫暖的陽光灑落，讓整個用餐氛圍都多了份溫馨感

SuperBomb 超級炸彈 $780

▼身邊有誰自稱自己千杯不醉？！快點過來挑戰這杯 ！只要你可以在30秒內喝完再送一組。連我自認平時很會喝，一看到這個炸彈塔都莫名有種心生畏懼的感覺XD 如果晚上和朋友一起來一定很嗨耶

▼第一杯shot是龍舌蘭，拿起來時伏特加會掉進檸檬汁裡，變成第二杯。第二杯伏特加檸檬拿起來時野格掉入啤酒中變地三杯。第三杯拿起來後是威士忌掉入啤酒中成為第四杯。這個超級炸彈看起來真的太危險，30秒內喝完的人應該也斷片了吧？！（哈哈哈哈哈哈哈XD) 這個跟朋友一起來玩一定超瘋～

三個願望 $350

▼這個一端上來真的忍不住驚呼也太漂亮了吧！阿拉丁神燈裡煙霧瀰漫，看起來有夠夢幻～

▼還有附兩種巧克力耶！真的是三個願望一次滿足XD

▼記得要等乾冰熄滅後再喝喔！整體喝不太出酒精味，味道就像早餐店奶茶一樣甜甜的很好喝但又不會太膩口！是一杯女生會愛的調酒～好拍又好喝。最頂端是鳳梨果乾，酸甜好吃

英式班尼迪克蛋 $380

▼黃澄澄的醬汁看起來就超欠吃的啦！香蒜麵包烤到香脆，鋪上雞肉、班尼迪克半熟蛋、還有菠菜。

▼班尼迪克蛋切開立馬看到這邪惡的蛋黃流出來～畫面有夠療癒！上面淋上特製柑桔醬，酸酸甜甜很提味。搭配些許的松露醬點綴增添香氣。最底下鋪上菠菜，微苦的香氣十很濃郁，一口咬下相當有層次。最底下的乾煎雞肉也很好吃

▼另外還有薯條、沙拉，吃完真的超有飽足感的啦～

黑嚕嚕魷魚燉飯 $380

▼這絕對是最吸睛浮誇派的燉飯了！一整隻的魷魚看起來超級霸氣！

▼魷魚新鮮脆口，沒有過多的調味吃得出最新鮮的海味。燉飯裡頭還吃得到蛤蜊。

▼燉飯米芯微硬，醬料燉的入味還帶點些微的辣度，非常開胃。不過吃完嘴巴真的會黑嚕嚕，相當逗趣XD

AOP奶油蝦佐香蒜麵包 $330

▼這盤一端上桌就被香到流口水耶！蒜香味超級明顯香氣十足，醬料帶點微辣超級開胃！而且蝦子都撥好殼了好貼心～

▼蝦肉新鮮，緊實Q彈。剛剛好的熟度口感水潤

▼將蝦子鋪上烤過的香蒜奶油麵包，一口咬下真的非常涮嘴耶～

苦甜巧克力塔 $120

▼使用72%的巧克力，表面撒上些許杏仁增添口感。酥脆的塔皮搭配濃郁苦甜的巧克力，吃起來很有大人味

焦糖香草生乳布丁 $120

▼超愛這個布丁！絲滑綿密口感細緻軟嫩。蛋香味濃郁，搭配苦甜的恰到好處的焦糖～我非常喜歡！是個完美的ending

菜單

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資訊＆其他

【Purrson 呼嚕小酒館】

IG：@purrson_bistro

地址：台北市文山區指南路二段106號

交通：捷運木柵站轉公車

電話：(02)2936-9172

營業時間：12:00-22:00(六日到00:00)

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