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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、甜點推薦!

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、甜點推薦!

2023-12-18 13:23:06 靜怡＆大顆呆 人氣：203
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2141篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 仁愛鄉

造訪商家：蒙塔妮 Pâtisserie à la Montagne
place南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-1
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、

每次來清境農場就會想來【清境蒙塔妮手作甜點 Pâtisserie à la Montagne】吃下午茶，蒙塔妮的蛋糕讓人吃過就難忘，視覺及味覺雙重享受，餐廳環境也好棒，歐式小木屋唯美好拍，真心推薦大家來清境農場一定要順遊！

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清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、甜點推薦!

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、

清境蒙塔妮手作甜點地點隱密，隱身在老英格蘭下方，在馬路上是見不到蒙塔妮的，所以不說你一定不會發現！

要到蒙塔妮要穿過老英格蘭停車場，店家有提供少許車位，然後路很小難以會車，若是假日建議大家在外面找車位然後步行進入，不然很有可能是滿停的狀態，還要再繞出來會有點麻煩

當天我們就是開進去後發現沒有車位了，只好開出來停外面，走進去不會太久，大約是100公尺，沿途風景秀麗，還可以欣賞老英格蘭建築

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、ADD:南投縣仁愛鄉壽亭巷20-1號

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、TEL:0983 180 965

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、營業時間:09:00-18:00

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、FB粉絲專頁

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、

清境蒙塔妮手作甜點建築超美，讓人有置身國外的美好！

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低消每人100元，尖峰時段用餐時間90分鐘，沒有客滿時就沒有限制

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視野不錯，可以眺望遠處山巒，搭配藍天白雲特別療癒

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有戶外用餐空間，我個人是偏好坐戶外，但孩子想坐室內，戶外難免也有蚊蟲，夏季要做好防蚊措施

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很唯美的歐式建築，每個角度拍起來都很美

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走進店內迎面而來的就是引人注目的蛋糕櫃，當天來得比較晚很多蛋糕都賣完了，每個蛋糕都有標示品名及價格，直接跟櫃台點即可

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飲料在一旁黑板上，咖啡不用百元，跟一般咖啡廳或是甜點店家比起來相對便宜，另外還有水果茶、玫瑰花茶、鮮奶、伯爵紅茶、錫蘭奶茶及百香氣泡等，選擇不是太多

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用餐空間有大片玻璃觀景窗，靠窗絕對是最熱門的位置，桌位數不多，熱門時間常常客滿

我們因為比較晚來，一直坐到大家都陸續離開了！

清境蒙塔妮手作甜點 ❙ 超隱藏版歐式小木屋蛋糕，清境下午茶、

清境蒙塔妮手作甜點每個蛋糕都很吸引人，一開始我們先點了三個，然後兒子特別喜歡水蜜桃戚風，吃完後又再追加了一個

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藍莓馬卡龍 $190

顏色外觀都很吸睛，好喜歡這鮮豔的紫色，看著心情真好

外殼酥軟，內餡是綿密的開心果奶油，不會過於甜膩

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開心果 $220

好像精品的蛋糕，讓人忍不住就點了，內餡口感豐富，多層次的美味

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水蜜桃戚風 $190

我跟兒子都特別喜歡這樣簡簡單單的戚風蛋糕，戚風蛋糕、鮮奶油、水蜜桃，好吃到兒子吃完再續點一個

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純鮮奶 $60

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熱拿鐵 $80

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錫蘭奶茶 $130

飲品價格不貴，杯子也都很有特色，每個都不一樣呢

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這裡還有可愛的貓咪，也特別親近人，不怕生

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清境農場值得造訪的清境蒙塔妮手作甜點，無論是蛋糕、建築或是風景都讓人念念不忘！

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