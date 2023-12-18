尚未辦婚禮的台北們朋友一定要認識一下這家有南霸天之稱的漢來大飯店，

漢來大飯店終於來台北插旗，

擁有全台唯一的天空森林戶外教堂，

是浪漫又夢幻的五星飯店婚宴場地，

不管是嚮往著戶外婚禮的朋友，

還是追求質感婚禮的朋友都很適合來這裡喔~

台北漢來大飯店宴會廳位於南港展覽館後方，

來這裡辦婚宴對於賓客來說也相當便利，

一進入漢來就有接待人員熱情的接待，

讓人感覺很貼心

一樓的大廳相當寬敞，

無論是等待cheek in的朋友，還是等待婚宴的朋友，

都可以先在這稍作休息

來參加台北漢來大飯店宴會廳 全新婚宴空間發佈會，

認識一下漢來

看過漢來的前導影片，

接著就來參觀漢來了，

這廳是以秋天為主題的宴會廳，空間大約可容納6張圓桌

這裡非常適合作為文定宴客、或是小型家宴的宴會廳

這廳是以春天為主題，空間大約可容納6張圓桌，也蠻適合用作於文定的宴會廳喔~

在櫻花樹下，有著神聖的誓言

佈置過後的新娘房真的爆美的，除了有和賓客互動的背板，

還有新娘專屬的獨立更衣化妝間、洗手間，

寬敞又超美的空間，讓人愈看愈喜歡

接著到5樓參觀戶外禮堂，一旁還有無邊際泳池，

沒想到台北市區還有這種地方讓人感覺放鬆又愜意

戶外禮堂超美又很浪漫，可以在這舉行証婚儀式，

留下難忘的紀念

在拱門上還吊掛了不少祝福的葉片，

讓人感覺非常用心

接著我們就到台北漢來大飯店宴會廳，

環境超美超寬敞的，

有著號稱全台最長（56.3米）、最高（5.9米）演唱會等級環場大螢幕，

彷如實境的四季花卉全景迎賓動畫

挑高7.5米無樑柱空間還有3大廳、5小廳，靈活的變動格局，

全廳打開可同時容納1,200人，滿足各式宴會場地需求

當天還有超浮誇的佈置，讓人忍不住多拍幾張

婚宴專案內容：請參考台北漢來宴會廳婚禮專案

我們今天品嚐的是$28,800+10%(每桌10位)

一開始就送上迎賓風味八彩碟，多樣化的美味，讓人好驚喜

梅漬番茄木耳

木耳香脆，番茄酸酸甜甜的開胃又解膩

琥珀胡桃

平常不怎麼喜歡吃胡桃，但漢來的胡桃色澤看起來很討喜，

嚐起來脆脆的，還有微甜感，

真的很不賴耶~

椒麻口水雞

嚐起來麻香微辣又嫩口，

非常有層次

蜜汁梅頭叉燒蜇絲

這道菜看起來就很好吃，

蜇絲香脆開胃、叉燒的焦糖色很迷人，嚐起來香甜又嫩口

老上海燻魚

選用台灣本土產的「潮鯛」，

一口咬下酥香又有嚼感，

焦香又好吃，是不可錯過的美味

鹹酥皎白澎湖小卷

小卷炸得金黃酥鮮，

嚐起來脆彈又涮嘴，

筊白筍多汁又脆甜，

是一道非常涮嘴的美味料理

掛爐烤鴨

油油亮亮的鴨皮，

讓人看了食指大動，

一口咬下表皮的鴨油香氣超迷人，

肉質軟嫩多汁，

讓愛烤鴨的我好滿足

香根腐竹雙醬牛

牛肉嫩口，

搭配2種不同的醬料香氣十足，

底下的腐竹也蠻香蠻好吃的

百年好合月全圓

這是品嚐婚宴一定會有的一道菜，

除了紅白湯圓，漢來還加入了地瓜圓、紫山藥圓，

點綴些許堅果，

讓整體看起來更繽紛

原盅海味一品湯

香醇的雞湯中，加入了瑤柱、花膠及螺頭等高級海鮮乾貨，

海陸的精華都集合在裡面，

嚐起來又鮮又甘醇，

營養滿滿

黑松露澳洲明蝦

超大一尾的，跟我的手一樣大耶，

肉質厚實飽滿，

嚐起來鮮香又Q彈，

搭配高貴的黑松露醬、進口嫩蘆筍

好吃又大器

金花古法雙喜魚

第一次在婚宴上看到一次上2尾魚的，

讓人看了就很過癮，

魚肉鮮嫩細緻，刺少、肉多，

是大人小孩都適合的美味

野米婆參扣鮑魚

嚐的到咕溜咕溜肥嫩的烏婆參、厚實又飽滿的鮑魚，

還有多種蔬菜，

用料實在，鹹香又不膩口

風沙肋排烤鮮蔬

嚐來像是避風塘風味，

肋排非常的酥香，

嚐起來也不會過於韌口，

香氣獨特又有層次，

讓人愈嚼愈香回味無窮

干貝櫻花蝦米糕

表面鋪了滿滿的干貝、櫻花蝦，

米糕嚐起來香Q又彈牙，

咬到櫻花蝦時，香氣更是迷人，

真材實料又有層次，是吃再飽還會想讓人再多吃一口的美味，

也是來漢來必吃的美味

鴛鴦美點雙輝映

葡式蛋塔

塔皮超酥香的，內餡也相當滑嫩，

真的爆好吃的，是讓人想外帶和家人分享的美味

手工蛋糕

這天嚐到的是起士蛋糕，

上面有香濃的巧克力，

還有入口即化綿密的蛋糕體，

底層的餅乾酥酥的，

喜愛起司的朋友可別錯過

雪蛤銀耳燉紅蓮

入口咕溜咕溜又不甜膩，

熱熱喝上一碗，暖身又暖心

台北漢來大飯店宴會廳高級又有質感，

相信是許多女孩兒辦婚禮的夢想，

不管是想辦大型婚宴、小型家宴，或是戶外證婚儀式這裡通通都能滿足，

餐點用料實在又美味，

份量也相當足，

宴客體面又大方，

還沒辦婚宴的朋友快來台北漢來大飯店宴會廳參觀諮詢吧~

飯店資訊:

台北漢來大飯店宴會廳

地址：台北市南港區經貿一路168號3樓

訂席專線：02-2785-8086



台北漢來大飯店宴會廳官網

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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