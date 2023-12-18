桃園市中壢區【Second Floor貳樓桃園華泰店】寵物友善餐廳│聯手好丘貝果推出華泰獨家販售餐點

知名貳樓餐飲集團繼台茂店後、在十月進駐華泰名品城，成為桃園第二家分店，

位於園內一期三樓(3100櫃位)，室內裝潢以繁榮炫麗的紐約時代廣場為創意發想，

主要販售開胃菜、早午餐盤、義麵&燉飯，甜點、特調飲品，需加收10%服務費，

與貝果知名品牌-好丘合作，聯手打造出兩款華泰店限定餐，另提倡室內寵物友善。

店家：Second Floor貳樓 桃園華泰店 電話：03-2877633 營業時間： 週一至週五11:00-21:00

週六至週日11:00-22:00

店家粉絲專頁/官方網站連結 地址：桃園市中壢區春德路189號3樓 華泰名品城一期/三樓3100櫃位/備停車場

關於華泰名品城

各區域餐飲資訊

位於桃園市中壢區、近高鐵站與青埔商圈的華泰名品城以美式Outlet為概念，

打造出一至三期結合流行時尚、珠寶及配件、主題餐廳的露天複合型購物聚落，

記得上回來訪是品嚐位於三期的gonna EAT共樂遊，整體印象與評價都很滿意，

這回趁著耶誕將至、園區內藝術裝置煥然一新，是來品嚐新餐廳的好時間點。

貳樓 桃園華泰店 食記

環境與餐點介紹

華泰名品城占地寬廣，不太熟悉的朋友可順著牆面資訊來找尋該餐飲位置，

一期是紫色、二期是綠色、三期是橘紅色，小數字則代表著各店面櫃位號碼，

貳樓-華泰店位於有噴水池的一期三樓，同層還有時時香、涓豆腐、乾杯燒肉。

比起二樓的開放式美食街形式、三樓屬於主題餐廳，裝潢與格調更顯高級，

全新貳樓-桃園華泰店以紐約市的著名地標-第五大道與時代廣場為創意發想，

並把電影-全面啟動內城市上下顛倒的奇幻視覺感完美復刻於現場，令人驚豔，

搭配不時變換的LED燈帶、打造出螢光科技感，二至六人桌可拆可併聚餐方便。

大面積落地窗旁擁有絕佳觀景視野，不需要特殊裝潢便能成為心中最佳吸睛位置。

此區靠背椅雖無沙發區那般舒適，但優點是同樣享有窗邊美景且不必擔心日曬。

貳樓桃園華泰店 菜單

十項人氣精選

有選擇困難症或初訪乍到，可參考前10人氣精選，

鮮蝦雞肉細扁麵、法式舒肥牛排、脆皮豬腳、舒肥雞、椒麻唐揚雞細扁麵，

鹽水雞沙拉、招牌漢堡、燻鮭魚班尼蛋、漢堡排，以及下方三款不吃肉專屬。

菜單本精美且內容豐富，簡直就像一本新穎出刊雜誌般可細慢翻閱欣賞，

不同餐點品項用不同顏色做區分，歐式麵包盤、濃湯、小點、甜點、飲品…。

供應品項多且雜，不論正餐或是享用下午茶皆能符合客人喜好與需求，

開胃菜、沙拉、早午餐、花椰飯、漢堡、純蔬食、排餐、焗烤…，應有盡有。

加價購

任一主餐+$80元可02-05號餐點任選一項

任一主餐+$200元可01-05號餐點任選三項

值得注意的是05號區域的冰/熱飲品皆能無限續杯。

注意事項

每人低消為菜單上任一品項(加購除外)

價格需加收10%服務費

用餐時間為兩小時(訂位保留10分鐘)

寵物友善/請訂位時先行告知以利安排

目前皆以手機掃桌次專屬QR碼點餐，蠻喜歡慢慢選餐、無人注目的悠閒，

有想加點的選項也能隨時自行處理，若不擅系統操作則可請店員幫忙手點。

手機送出餐點後店員會先列出明細來核對品項，

想順帶一提的是當天負責窗邊用餐區的男性店員手腳勤快且態度親切。

歐式麵包盤

當日兩人造訪、兩套餐都加價$200元升級，其一便選擇了歐式麵包盤，

義式麵包球、佛卡夏，份量足且還能無限續，

主餐+$100元就可點此麵包盤(同桌共享可無限)，男性或大胃者絕對吃得飽。

溫熱的義式香料麵包口感外酥、內香軟綿鬆，

附上獨特的濃郁黑糖奶油抹醬，兩人分食後超級飽足更別談還要續份了。

撕開麵包球小縫、隨意夾入微甜卻絲毫不膩的黑糖抹醬，咀嚼後口齒生香。

番茄蔬菜湯

酸爽的義式鮮蔬湯也是加價$200元內選項之一，

撈起有熬到釋放出茄紅素的番茄丁、綿密馬鈴薯塊與洋蔥，滋味鮮美不膩口。

火腿玉米濃湯

玉米濃湯當屬老少皆受歡迎的湯品，

火腿丁帶有鹹香味，玉米粒飽滿帶甜度，奶醬味偏濃厚，漂浮著蒜香麵包。

熱奶茶/熱美式咖啡

奶茶是由紅茶基底自加溫鮮奶、糖包調製，若是套餐內選項則可無限續杯。

安妞辣洋釀炸雞

好奇查詢，原來安妞是韓文「안녕」，音譯成中文便是「你好」的意思，

拜於韓劇在台熱播的關係、遇上韓國人幾乎都能來上一句:安妞哈塞呦當問候。

木盤內韓式紅醬般、一口大小的甜辣味炸雞淋著優格醬，底層鋪滿解膩洋蔥絲。

香炸菇盤

光看就知其麵衣咬下時口感會多酥脆，內裡是多汁的厚實香菇，微灑七味粉添味。

燻鮭魚奶油貝果

$390元，全品名是「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」，

由在地手工貝果品牌-好丘Good Cho’s與貳樓聯手推出獨家販售的貝果早午餐。

繽紛食材配色與精緻擺盤彷彿藝術品般讓人遲遲捨不得動手破壞，小插牌顯聯名。

一端是特製奶油起司醬與橘紅軟嫩燻鮭魚，番茄、紫洋蔥、酸豆的層層堆疊，

一端則是薄透清脆的黃瓜薄片與紅藜，底下搭配不少酥脆又鬆綿的金黃炸薯瓣。

上下蓋使用好丘的四季春貝果，

將東台灣帶著淡雅梔子花香的原片茶葉細磨拌入麵團，尾韻甘甜帶有烏龍韻味，

貝果表層酥脆、內裡是厚實且帶軟Q筋度的麵團，細慢咀嚼能感受到清新茶香。

把上下半組合在一起整體積頗驚人，貼心附上紙袋方便手持且避免沾手，

烤脆的貝果加上豐富食材，其中以燻鮭魚和微酸帶濃奶香的抹醬最令人難忘。

曙光汁鮮蝦雞肉細扁麵

$370元，十大人氣裡排名第一的餐點怎容錯過。

色香味俱全的一道內含：曙光奶油醬、雞肉、大蝦、季節時蔬與起司絲。

好奇查詢曙光汁(Rose sauce)，原來是番茄醬混奶油醬，顏色粉橘類似於曙光，

去腸開背鮮蝦整齊擺放，細嫩大塊雞肉混在其中，細扁麵均勻扒附了微酸辣醬汁，

翠綠的青花椰與長豆能適時轉換味蕾與增添視覺配色，現刨起司讓賣相更顯誘人。

知名貳樓早午餐終於正式進駐華泰名品城，

桃園(中壢)人想品嚐貳樓餐點時除了台茂購物中心外終於有了第二好處所，

靠窗座位望出去即能見到高鐵站，視野採光敞亮，店員服務態度親切有禮，

餐點色香味俱全，另外能全桌共享的歐式麵包盤與無限續飲品足見大氣，

當日選擇平日造訪就已人潮洶湧、相信假日更是一位難求，建議先預約訂位。

GLORIA OUTLETS 華泰名品城

繽紛聖誕村概廓

活動日期：11/29至2023年1月1日

飄雪時間：每日16:30-20:00(整點及半點飄雪)

耶誕季來到華泰名品城不只好吃好買又好逛，另有商場準備的驚喜與裝飾藝術，

在飄雪大道下賞燈海、逛買聖誕市集、聖誕嘉年華大遊行(12月每週六)，

演出時段：晚間7-8點，路線由一期繞行到三期，並於三期廣場定點熱歌勁舞。

大型藝術造景

在一期廣場有致敬喜劇-小鬼當家的聖誕老公公的驚喜車庫與禮物製造所，

在二期有巨型聖誕樹與象徵幸運的馬蹄鐵拱門，放射燈海和下雪特效超浪漫。

露天飄雪聖誕市集

共41攤人氣品牌齊聚

聖誕市集商品共分有幾大類：聖誕應景美食、異國料理、佳節禮盒，

螞蟻人最愛、就愛台灣味、暖心小物、香氛與保養品、女孩們的飾品。

園區內各個小角落都好拍，白天來搭配藍天白雲很有異國風情，夜晚則是享受氛圍。

衝著日晴、決定通過內天橋前往桃園新光影城，

有興趣的朋友也可以連帶參訪Xpark水族館。

桃園青埔高鐵站週邊商圈非常適合闔家來趟一日遊，

除了這回介紹的華泰outlet外，IKEA、水族館、新光影城也都值得推薦探訪。