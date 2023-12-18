為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台東 伴手禮】台東最狂黑糖核桃年糕｜8號手作 宅配伴手禮｜2024年節伴手禮｜招財進寶年糕｜預購中

【台東 伴手禮】台東最狂黑糖核桃年糕｜8號手作 宅配伴手禮｜2024年節伴手禮｜招財進寶年糕｜預購中

2023-12-18 15:45:18 愛麗 人氣：119
share
窩客好文

愛麗

發表篇數：367篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：8號。手作
place台東縣台東市正氣路356巷8號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

8號。手作

電話｜0910-558-910

地址｜台東市正氣路356巷8號

FB粉絲團 

8號手作官網 

FB跟著愛莉玩樂趣  

IG追蹤愛莉   

/tmp/phpAWTKYi 

時間過得真快轉眼間迎接新年到來

挑選伴手禮是一件很傷腦筋的事

送禮要送到心坎裡，符合禮數

每年愛莉會提早預訂一些必買伴手禮

/tmp/phpJsn0ct

農曆年快到了，新年伴手禮準備好了嗎?

台東8號手作 黑糖核桃年糕，年節必買

活動訊息｜

2023/12/31前預訂烤年糕，可加購杏仁脆片餅乾禮盒

優惠價300元(限量500盒)

.......................

2024/1/1後預定烤年糕者加購價350元(限量300盒)

杏仁脆片餅乾禮盒不開放單買!

8號手作官網  這裡預購

/tmp/phprpe3VA

/tmp/phprjl9sw  

台東8號手作 黑糖核桃年糕

甜在嘴裡暖在心裡，是年節最好的選擇

採預購一定要先預訂才不會耽誤到送禮的時間

/tmp/phpntPxRt/tmp/phpn9kLYH  

今年也是提前預約了8號手作烤黑糖核桃年糕

包裝禮盒跟以往不同風格，文青質感帶有年節喜氣手繪風格

體面大方不俗氣，內盒獨立包裝封膜好衛生

手寫春聯好有誠意，每一盒附上有店家手寫春聯

包裝提袋招財進寶、日日有見財喜氣字樣

受到親朋友好友的讚賞，年糕有年年高升之意

象徵把好運財氣帶給好友，祝福好友福氣滿門財源滾滾來

/tmp/phpGoiID9/tmp/phpnS1Vkx

記得黑糖核桃年糕趕快提早預訂起來

將好運好禮送給親朋好友

相信收到這份8號手作烤黑糖核桃年糕的家人好友

都感受到好運降臨，祝福大家新年好運到，心想事成、財運亨通

/tmp/phpWF91uW/tmp/phpz2wBCm

烤黑糖核桃年糕｜

材料｜

法國奶油、上等黑糖、香濃鮮奶、特級糯米粉等上選食材

烘烤後灑上滿滿一層精心溫烤的香脆核桃

再搭配老闆的超級秘方，這就是專屬8號手作的好滋味

/tmp/phpKmKUhN

/tmp/phpTug2ze

口味扎實軟糯，香甜不膩口，Q彈不黏牙

吃法｜

1、常溫直接吃

2、拿進烤箱回烤，熱熱吃

保存方式｜常溫6天，冷凍10天

採用天然食材製作，無添加防腐劑、無其他添加物

保存期限不長，開封後盡早食用

/tmp/phpP8YF5N  

 /tmp/phpB8ntMd

/tmp/phpVD1FZx  

從小就愛吃杏仁脆片，香酥脆好唰嘴

杏仁脆片禮盒+烤黑糖核桃年糕

是年節最佳伴手禮

也是婆婆媽媽年節拜拜必買

祈福庇佑好運來最佳禮盒 

8號。手作 年節最佳伴手禮

/tmp/phpwQKhmB/tmp/phpnelyr4

/tmp/phphEdIX1  /tmp/phphLMznG        

8號。手作

電話｜0910-558-910

地址｜台東市正氣路356巷8號

FB粉絲團 

8號手作官網 

FB跟著愛莉玩樂趣  

IG追蹤愛莉   


檢視較大的地圖 

【台東 美食】台東伴手禮 /8號手作 /網路人氣起司蛋糕、黑糖核桃烤年糕、重乳酪 

【台東 伴手禮】2023 台東伴手禮 29家必買名產、台東伴手禮 懶人包│ 送禮參考 2023/3月更新 

【台東 伴手禮】東河泰源部落 翼豆飛魚餅 ｜台東必買伴手禮 ｜SALAMA有機農場 部落遊程 ｜烏龍院家庭食堂 

【台東 美食】 草莓泡芙、黑糖核桃烤年糕、起司蛋糕、下午茶、甜點、生日蛋糕、8號。手作 

【2023台東 美食】34家早午餐、海景咖啡 、甜點 、冰品、簡餐、下午茶 懶人包2023/12/07更新 

文章標籤

年節伴手禮 台東伴手禮 年糕 宅配伴手禮 宅配美食 8號手作 伴手禮推薦 黑糖核桃年糕 杏仁脆片 過年伴手禮 台東美食 台東甜點 杏仁瓦片
創作者介紹
創作者 愛莉 的頭像
愛莉

跟著愛莉玩樂趣




#伴手禮
morechevron_right
文章關鍵字
伴手禮 年節伴手禮推薦 黑糖核桃年糕 8號手作 more
檢舉
share
chevron_left

【高雄鳥松】春正商行｜鳳山文青老屋咖啡館｜高
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

愛麗

發表篇數：367篇

記錄旅遊、美食生活大小事 跟著愛莉玩樂趣
作者的其它文章
同類據點
WaTa 台式鍋麵外帶專賣店 照片

WaTa 台式鍋麵外帶專賣店

0.00 (0人評鑑)

區域：台東縣台東市
85就愛麵包&手編&手繪工作室 照片

85就愛麵包&手編&手繪工作室

5.00 (1人評鑑)

區域：台東縣東河鄉
吳家媽媽地瓜酥 照片

吳家媽媽地瓜酥

4.80 (1人評鑑)

區域：台東縣台東市
HR's bakery piazza mano 照片

HR's bakery piazza mano

4.90 (1人評鑑)

區域：台東縣台東市
煮過的鮮奶油Panna cotta 照片

煮過的鮮奶油Panna cotta

4.70 (1人評鑑)

區域：台東縣台東市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up