8號。手作

電話｜0910-558-910

地址｜台東市正氣路356巷8號

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時間過得真快轉眼間迎接新年到來

挑選伴手禮是一件很傷腦筋的事

送禮要送到心坎裡，符合禮數

每年愛莉會提早預訂一些必買伴手禮

農曆年快到了，新年伴手禮準備好了嗎?

台東8號手作 黑糖核桃年糕，年節必買

活動訊息｜

2023/12/31前預訂烤年糕，可加購杏仁脆片餅乾禮盒

優惠價300元(限量500盒)

.......................

2024/1/1後預定烤年糕者加購價350元(限量300盒)

杏仁脆片餅乾禮盒不開放單買!

8號手作官網 ｜ 這裡預購

台東8號手作 黑糖核桃年糕

甜在嘴裡暖在心裡，是年節最好的選擇

採預購一定要先預訂才不會耽誤到送禮的時間

今年也是提前預約了8號手作烤黑糖核桃年糕

包裝禮盒跟以往不同風格，文青質感帶有年節喜氣手繪風格

體面大方不俗氣，內盒獨立包裝封膜好衛生

手寫春聯好有誠意，每一盒附上有店家手寫春聯

包裝提袋招財進寶、日日有見財喜氣字樣

受到親朋友好友的讚賞，年糕有年年高升之意

象徵把好運財氣帶給好友，祝福好友福氣滿門財源滾滾來

記得黑糖核桃年糕趕快提早預訂起來

將好運好禮送給親朋好友

相信收到這份8號手作烤黑糖核桃年糕的家人好友

都感受到好運降臨，祝福大家新年好運到，心想事成、財運亨通

烤黑糖核桃年糕｜

材料｜

法國奶油、上等黑糖、香濃鮮奶、特級糯米粉等上選食材

烘烤後灑上滿滿一層精心溫烤的香脆核桃

再搭配老闆的超級秘方，這就是專屬8號手作的好滋味

口味扎實軟糯，香甜不膩口，Q彈不黏牙

吃法｜

1、常溫直接吃

2、拿進烤箱回烤，熱熱吃

保存方式｜常溫6天，冷凍10天

採用天然食材製作，無添加防腐劑、無其他添加物

保存期限不長，開封後盡早食用

從小就愛吃杏仁脆片，香酥脆好唰嘴

杏仁脆片禮盒+烤黑糖核桃年糕

是年節最佳伴手禮

也是婆婆媽媽年節拜拜必買

祈福庇佑好運來最佳禮盒

8號。手作 年節最佳伴手禮

8號。手作

電話｜0910-558-910

地址｜台東市正氣路356巷8號

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