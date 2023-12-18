我曾去過不少所謂的＂親子＂餐廳，但若論及實至名歸和規劃的完善，「富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids」無疑是首屈一指！

全木構兒童遊戲區，安全措施做得很到位。遊戲設施也很多元，與用餐區平行設置，方便在用餐的爸媽隨時監控；平日晚上和假日全天，還有幼保科專業的陪玩姐姐，幫你照顧小寶貝，讓辛苦的新手爸媽可以放飛小孩，放空自己，在美輪美奐的空間，享受一段難得的輕鬆時刻。

餐點的口味也令人激賞，不管是牛豬排餐、義大利麵、燉飯、比薩、漢堡或炸物，道道精彩美味，咖啡、飲品也令人唇齒留香。地利更是無可挑剔，華山1914文創園區、三創生活園區、DON DON DONKI 忠孝新生店，都近在咫尺，即使不帶小孩，看展、逛 3C、購物之後，來此用餐、歇歇腳也非常適合。

「富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids」的外觀相當氣派，果然有富爸爸的氣勢；可愛的窗貼圖案，又能契合親子餐廳的調性，捉住小朋友的目光。

事實上，「富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids」就位於華山文旅二樓，入住文旅的旅客來此用餐非常方便；即使懶得出房門，也不用找吳伯毅，因為飯店有提供點餐服務，叫個 room service ，「富爸爸餐飲會所」的美味餐飲就會送到你面前。

進大門右轉，循著迴旋梯可直抵餐廳。樓梯底下設有停車區，不過這個停車區很特別，因為可以停的只有＂娃娃車＂。抬頭看一下天花板上的吊燈，用簡單的燈泡建構出餐廳的 LOGO ，別出心裁的創意令人激賞。

來到二樓，聖誕節的氣氛便撲面而來，因為聖誕節畢竟是小朋友最喜歡的節慶之一。不但聖誕樹、聖誕老公公都在大門迎客，就連表情木訥的摩艾石像，也不能免俗的戴上喜氣的聖誕帽。

寬敞的接待大廳相當寬敞，通透的玻璃帷幕牆，引進明亮的陽光，木架上展售的是泰國 PLAN TOYS 的綠色環保玩具。首創以再生橡膠木製造玩具，累計跨國 70 多個玩具設計獎項認可，疼愛孩子的富爸爸、貴媽媽買幾個回家，給小寶貝玩玩吧！

大理石櫃台突顯貴氣，不過這不是重點，因為帶小寶貝一起來的餐廳，最重要的當然是攸關健康的衛生問題。進餐廳之前要先消毒雙手，這已經快被大家遺忘的好習慣，沒想到「富爸爸餐飲會所」還在認真執行！小朋友的抵抗力比大人低，做為一個親子餐廳，用更嚴格的標準來要求衛生，是絕對必要的。看到櫃台前面這張＂本場所使用黃金盾＂的貼紙，帶小孩同來的爸媽，應該會覺得更安心吧！

「富爸爸」果然捨得投資，第一次在餐廳看到這麼高檔的設備，有蒸氣殺菌功能的 LG 蒸氣電子衣櫥直接進駐。富爸爸們可以試用看看，覺得好，就買一台回家吧，畢竟小寶貝的健康--無價！

寵愛小孩是天性，對自己好一點則是人性，好的親子餐廳，應該能同時取悅父母與小孩，這方面「富爸爸餐飲會所」做得很到位。沒有財大氣粗的俗豔，只有不落俗套的優雅，粉色系的裝潢賞心悅目。

遊戲設施也是親子餐廳很重要的一部分，因為遊戲是幼兒最重要的學習方法，透過遊戲的過程，可以幫助幼兒在智力、問題解決能力、創造力等各層面認知，以及感覺統合能力的發展。在和別家孩子一起玩的時候，也可以學習社交技巧，所以多帶孩子到安全又衛生的親子餐廳玩玩，對他的成長絕對有很大的幫助。「富爸爸餐飲會所」的遊戲設施很多元，幾乎占了整個餐廳的一半空間，非常大氣！

遊戲區的外面是置鞋櫃和置物櫃，置物櫃台上擺放著消毒液，免費供父母取用。這裡的用餐分成三個時段：11:00-13:30、14:00-17:00、17:30-20:00，中間間隔的 30 分鐘，可不是員工的休息時間，而是清潔和消毒的時間，加上開店前的一次，每天共三次清潔和消毒，衛生維護之周全，無可挑剔。

不過，遊戲區的衛生不是餐廳單方面的責任，每個使用者都有義務共同維護，穿著襪子、使用＂黃金盾＂消毒雙手再進入，就是需要遵守的基本禮貌。若是您忘了穿襪子，這裡也提供襪子的販售，設想面面俱到。

衛生做好了，安全也很重要。全木構遊樂器材邊緣都做了磨圓處理，可能撞到的邊邊角角都有防撞膠條，牆壁、地板的防護軟墊，更是鋪得嚴嚴實實。不僅如此，平日晚上、假日全天，還有三位幼保科專業姐姐輪班陪玩，FB 上有班表可查。安全防護做到這個程度，真的是令我嘆為觀止！

如果家長還是不太放心，或是想要親自陪玩，還是想用相機捕捉寶貝的一舉一動，記錄珍貴的成長軌跡，也可以一起進入遊戲區。遊戲區有貴氣的金銀球池，還有圓筒隧道可爬行到小小秘密基地，更有琳瑯滿目的各種玩具，讓孩子盡情放電。

當了媽咪，妳有多久沒有這麼悠閒了？約幾個久未見面的閨密，一起來「富爸爸餐飲會所」，大人可以聊聊天、吃吃美食，小朋友可以認識新朋友，兩全其美，何樂不為？

廁所的部分除了有男廁、女廁，還多了一間寬敞的親子廁所。裡面有小朋友專屬的小小馬桶，應該很少人家裡有這麼小的馬桶，來這裡可以順便訓練小朋友自己如廁的技巧。

若是您帶小嬰兒過來，需要換尿布時也不用擔心，這裡有一個小房間，備有飲水機和尿布台；若有哺乳的需要，也有舒適的哺乳間。可以說，親子餐廳所需要具備的功能，這裡已經做到極致，應有盡有，這樣的親子餐廳才真的名副其實。

環境介紹完了，孩子照顧好了，辛苦的爸媽也不能虧待自己，坐下來好好吃一頓美食吧！

「富爸爸餐飲會所」的菜單很齊全 ( 文末附有目前的完整菜單，若有變動請以現場為準 ) ，有＂排餐、燉飯、義大利麵、漢堡、炸物、飲料＂，當然也有兒童餐。＂排餐、燉飯、義大利麵、漢堡＂均可加價升級為套餐，套餐飲料也可以加價改選你喜歡的飲品。平日 14:00 - 16:00 還供應四款下午茶餐點，價位分別是280 元、350 元，而且還提供＂紅茶、鮮奶茶、美式咖啡、拿鐵、抹茶歐蕾、泰式奶茶、三種花茶、可樂、雪碧＂無限暢飲，超級划算！要知道，正餐時點一杯拿鐵咖啡就要 160 元，抹茶歐蕾 140元，等到喝兩杯就回本，這樣的好康簡直像天上掉下來的聖誕禮物，怎麼能錯過？

我覺得「富爸爸餐飲會所」的規劃者，心思真的非常細膩，餐桌上除了有大人用的刀叉、湯匙之外，小朋友用的塑膠湯匙、鋼碗也齊備。每張桌子旁邊的牆壁上，110 V、USB 插座也一應俱全。

餐桌上的小立牌也要看一下，因為上面有優惠訊息。

1、「五星級計畫」：只要在 GOOGLE 給予五星評價，即可享飲料四擇一外帶。

2、來富爸爸歡慶聖誕節，拍照打卡即可獲得精美交換禮物。

3、＂神經病大叔/神經病媽媽＂社團成員出示證明，就可享有好康二選一，A：飲品任選，酒精/非酒精皆可，每位成員都可兌換乙杯；B：炸物小點，每桌限兌換乙份。

「富爸爸餐飲會所」環境美、氣氛佳，很對我們的味，老婆一開心，就點了滿桌的好料。

我們點的漢堡和披薩都可以加價變套餐，

＂SET A＂ +180 ，多了＂麵包/每日湯品/紅茶或咖啡＂

＂SET B＂ +280 ，多了＂麵包/每日湯品/蛋糕/紅茶或咖啡＂

我們想吃蛋糕，所以選 SET B；然後再加價把飲料換成＂榛果風味拿鐵＂，可以折抵 100 元。

＂榛果風味拿鐵＂，$160 元，好拍又好喝，濃醇奶香、榛果香氣和咖啡風味交織，每一口都回味無窮。每日湯品是玉米濃湯，湯汁濃郁順口，但玉米粒不多；奶油麵包烤得很鬆軟，口感不錯。

香濃胡麻醬沙拉 250 元，內容相當豐富，有＂生菜、核桃、甜椒、小番茄、黑橄欖、紫洋蔥、櫻桃蘿蔔＂，健康滿滿。

老婆超愛這道沙拉，直誇胡麻醬看起來不多，吃起來卻味道十足。其實生菜沙拉好不好吃，重點一是蔬菜夠不夠新鮮？這道沙拉的蔬菜，吃起來就像剛採摘下來的一樣，又脆又甜，水分十足。重點二是醬汁夠不夠清爽？畢竟吃沙拉，圖的就是健康，如果醬汁太濃稠，就失去吃沙拉的意義。但是，要清爽又要夠味道，這就很考驗廚師的功力，不是我們一般人想的那麼簡單。這道沙拉之所以厲害，就是在清爽和夠味道之間取得最好的平衡，值得一試。

炸鱈魚條，6 條，280 元；炸花枝圈，12 個，280 元。香酥的炸物是很多人紓壓的首選，其實即使沒有壓力，也很少人能抵抗香噴噴的炸物。炸鱈魚條及表是酥到不行的炸粉，咬起來＂卡滋！卡滋！＂的響，裡面是雪白水嫩的鱈魚，她吃到會讓人不知不覺、一根接著一根吃不停。炸花枝圈則有另一種魅力，不油不膩，只有迷人的嚼勁，叫人欲罷不能！

吃炸物口水容易乾，這時候冰涼的冷飲最適配。＂抹茶歐蕾＂一杯 140 元，白綠漸層的顏質很吸睛，有抹茶的香氣和牛奶的溫潤奶香，卻沒有抹茶常有的苦澀，老婆超愛。用吸管慢慢攪拌，隨著混合程度的不同，可以品嘗到濃淡不同的抹茶風味。一杯飲料，有多種風情，難怪連平常不愛抹茶的我，也偷喝了好幾口。

BBQ 雞肉披薩，500元。這是一款義式薄餅皮披薩，原料很簡單，除了麵粉做的餅皮，還有起司絲、BBQ醬、蒜香雞肉、洋蔥。

比起厚餅皮，我更愛薄餅皮，因為攝取太多的澱粉不但不利健康，而且容易飽，就吃不下其他的美食了。我也不喜歡一大堆的起司，尤其是那種拿起來就會牽絲的起司瀑布，根本就是熱量炸彈，讓人望而生畏。這款 BBQ 雞肉披薩，有薄脆的外皮，在 BBQ 醬的加持下，雞肉的滋味非常濃郁。洋蔥和起司只是起到助攻的角色，讓香氣多一點，口感多一點，卻不會喧賓奪主，非常對我的胃。

蜂蜜芥末雞腿堡，440 元。附送的薯條份量超多，和單點的炸薯條不相上下，等於省了 180 元。每根薯條都很長，炸得金黃酥香，表皮酥脆，內裡鬆綿，絕對不是速食店那種懶趴趴的薯條可以比擬的，即使放涼也不改其脆，厲害！

麵包、雞腿排、番茄切片、生菜、麵包層層堆疊，這厚度絕對不是一般正常的人類可以一口咬下的。蜂蜜芥末醬像黃金瀑布流潟而下，美味的視覺效果，叫人口水流個不停。

齜牙咧嘴大口咬下，這不是紳士富爸爸、優雅富媽媽的風格，那就拿餐刀切開來吃吧！雞腿排的厚度驚人，雞皮酥脆，肉質軟嫩多汁。蜂蜜芥末醬有點甜又不會太甜，黃芥末有香氣、沒有嗆味，讓雞腿肉吃起來更滑嫩。切成小塊的雞腿肉再夾回漢堡，一口咬下，有肉、有菜、有麵包，飽口又過癮。

紙包鱸魚菲力海鮮總匯，950元。這是我們今天點的餐點中最貴的品項，也是等得最久的一道菜，因為現點現做至少要等 20 分鐘。

將＂鱸魚菲力、干貝、鮮蝦、蛤蠣、魷魚、金針菇、小番茄、櫛瓜＂用烘焙紙包住，灑點白酒、檸檬汁，再加上奶油，放入烤箱烘烤 20 分鐘。紙包烘焙的烹飪方式，完美地將海鮮的甜度和香氣鎖住，一端上桌就香氣四溢，引人垂涎。

吃過許多鱸魚菲力，卻沒有吃過這麼厚實巨大的鱸魚菲力。這片鱸魚菲力幾乎和鍋子一樣大，又肥又厚，厲害的是肉質不但不老，滑嫩鮮甜的程度甚至超出我的預期甚多。其餘的海鮮，干貝、鮮蝦、蛤蠣、魷魚也都很新鮮；其中我最愛的是鮮蝦，個大肉肥，鮮甜緊實，彈性驚人。

SET B 套餐包含蛋糕，但是這裡的蛋糕種類似乎不是固定，當天有＂巧克力蛋糕、草莓慕絲蛋糕、蒙布朗蛋糕＂三種選擇，我們家人都是巧克力控，當然二話不說選＂巧克力蛋糕＂。這塊巧克力蛋糕很可以，略帶苦味的蛋糕體，中和較甜的的慕絲，整體吃起來甜度恰到好處，吃多了也不會覺得有負擔。

孩子小的時候，是父母最辛苦也是最幸福的時候，雖然照顧起來煞費苦心，但是只要看到他們展顏一笑，所有的辛苦便會煙消雲散，感覺像吃了人蔘果一樣快活。寶貝成長的每一刻，都是值得留念的永恆，無論是抓周活動﹑生日慶祝﹑主題派對⋯只要你想得到的包場派對，「富爸爸餐飲會所」都能滿足您的需求。瞧糊這幾位新手爸媽的笑臉，就知道他們有多滿意！

🍽️富爸爸餐飲會所 Rich Daddy Cafe & Kids

🏡地址：台北市中正區金山北路1號2樓

☎️電話：(02) 2396-2518

🕐營業時間：11:00-21:00

✏️消費方式：0-1 歲免費 ；1-6 歲，平日清潔費 $150 ；假日清潔費 $200，可抵餐費。

7 歲以上，平日低消 $350 , 假日低消 $500。

🚕交通：搭捷運板南線、中和新蘆線到「忠孝新生站」，從 1 號出口步行 4 分鐘即可抵達。

FB：https://www.facebook.com/Richdaddycafe

💥以下菜單提供大家參考，若有變更，請以現場為準！💥





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