《同心大腸蚵仔麵線》在GOOLGE上擁有將近2000筆評價，4.3顆星的好評，被譽為古亭站最好吃的臭豆腐，店家主賣大腸蚵仔麵線，但因為臭豆腐太好吃，亦被網友稱為被蚵仔麵線耽誤的臭豆腐店。
但我覺得它不是被蚵仔麵線耽誤的臭豆腐店，而是被臭豆腐耽誤的蒜蓉醬店！還沒有加醬前，這份飽受讚譽的臭豆腐，在我心裡只有20分，加了蒜蓉醬後，美味程度立刻提升到70分，醬才是主體！！！蒜蓉醬~絕對要加蒜蓉醬！
【同心大腸蚵仔麵線 店家資訊】
《同心大腸蚵仔麵線》
地址：台北市中正區同安街16號
電話：2362-0511
營業時間：每日1100~2200
從古亭捷運站2號出口上來後往回走，看到同安街左轉，走路約3分鐘即可到達
【同心大腸蚵仔麵線 環境介紹】
內容空間非~~~~~~~~~~~常狹窄
牆上有陳鴻的海報，陳鴻曾在節目上表示，他是該店的忠實顧客喔！
【同心大腸蚵仔麵線 菜單】
蠻多人是點一份大腸蚵仔麵線加一份臭豆腐
蚵仔酥也是非常多人點的餐點
【同心大腸蚵仔麵線 餐點介紹】
《臭豆腐 小份/55元》
臭豆腐有二種炸法
「酥脆版」的是將臭豆腐切開來炸，「一般版」的是炸好後再切
我沒有特別指定，店家是提供酥脆版，不是那麼喜歡
依照炸法來看，「一般版」會更符合我的喜好
有人會覺得這個臭豆腐炸的很酥脆
但對我來說這是炸過頭
豆腐角角的地方太乾、太硬，口感不是那麼好
實在沒有太喜歡…
看了評論來朝聖的我，目前覺得豆腐吃起來很失望
原本期待泡菜，可以救救它
結果泡菜吃了更失望…
《泡菜 40元》
看到菜單上有單賣泡菜時，便立刻決定要加購
這個泡菜肯定好吃，所以店家才會拿出來單賣<<<我心裡是這麼想的
可惜理想與現實，是有差距的…
不曉得大家對臭豆腐泡菜的味道印象是什麼？
我的認知是吃起來味道酸酸甜甜，這也是我對臭豆腐泡菜的基本期待
而這份泡菜，並未符合我的期待
泡菜非常「原味」，沒錯，就是字面意思
沒有酸甜感，但有高麗菜的菜味、紅蘿蔔的蘿蔔味
很「原味」的泡菜
看到這~是不是以為，我會給《同心大腸蚵仔麵線》的臭豆腐負評?
NO~NO~NO~NO~NO~主角還沒登場呢！
各位觀眾，讓我們用熱烈的掌聲，來歡迎臭豆腐的主角
店家獨家調製的《蒜蓉醬》！
《蒜蓉醬》
那罐高高胖胖的就是《蒜蓉醬》，也是這份臭豆腐的靈魂！
還沒有加醬前，我吃的超鬱悶
豆腐外皮又乾又硬，泡菜還原始風味
完全無法理解網路上的高評價從何而來？
直到加了《蒜蓉醬》便明白，原來它才是主角呀！
蒜頭的嗆味，以1~10來說，大概是6分
蒜頭的辣味也一樣是6分
味道很重，但不會讓你講話尷尬WWW
會說蒜蓉醬是這份臭豆腐的靈魂
是因為用餐時，察覺隔壁客人跟我一樣，吃到散發出烏雲
我們倆個都是先吃原味、沒有加醬，吃到滿臉愁容
我加了醬後發現美味升級，於是跟她分享
「你要不要加一點蒜蓉醬？加了以後，好吃很多」
她先是加了一點試味道，之後狂加
看來，她有認同這個建議
【同心大腸蚵仔麵線 食用小結】
感謝有蒜蓉醬救場，讓我最後滿足的離開
沒加蒜蓉醬前的臭豆腐只有20分
加了蒜蓉醬後的臭豆腐，美味度提升到70分
請容我再次強調「蒜蓉醬才是主體」，請記得加醬！
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆
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