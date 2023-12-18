《同心大腸蚵仔麵線》在GOOLGE上擁有將近2000筆評價，4.3顆星的好評，被譽為古亭站最好吃的臭豆腐，店家主賣大腸蚵仔麵線，但因為臭豆腐太好吃，亦被網友稱為被蚵仔麵線耽誤的臭豆腐店。

但我覺得它不是被蚵仔麵線耽誤的臭豆腐店，而是被臭豆腐耽誤的蒜蓉醬店！還沒有加醬前，這份飽受讚譽的臭豆腐，在我心裡只有20分，加了蒜蓉醬後，美味程度立刻提升到70分，醬才是主體！！！蒜蓉醬~絕對要加蒜蓉醬！

【同心大腸蚵仔麵線 店家資訊】

《同心大腸蚵仔麵線》

地址：台北市中正區同安街16號

電話：2362-0511

營業時間：每日1100~2200

從古亭捷運站2號出口上來後往回走，看到同安街左轉，走路約3分鐘即可到達

【同心大腸蚵仔麵線 環境介紹】

內容空間非~~~~~~~~~~~常狹窄

牆上有陳鴻的海報，陳鴻曾在節目上表示，他是該店的忠實顧客喔！

【同心大腸蚵仔麵線 菜單】

蠻多人是點一份大腸蚵仔麵線加一份臭豆腐

蚵仔酥也是非常多人點的餐點

【同心大腸蚵仔麵線 餐點介紹】

《臭豆腐 小份/55元》

臭豆腐有二種炸法

「酥脆版」的是將臭豆腐切開來炸，「一般版」的是炸好後再切

我沒有特別指定，店家是提供酥脆版，不是那麼喜歡

依照炸法來看，「一般版」會更符合我的喜好

有人會覺得這個臭豆腐炸的很酥脆

但對我來說這是炸過頭

豆腐角角的地方太乾、太硬，口感不是那麼好

實在沒有太喜歡…

看了評論來朝聖的我，目前覺得豆腐吃起來很失望

原本期待泡菜，可以救救它

結果泡菜吃了更失望…

《泡菜 40元》

看到菜單上有單賣泡菜時，便立刻決定要加購

這個泡菜肯定好吃，所以店家才會拿出來單賣<<<我心裡是這麼想的

可惜理想與現實，是有差距的…

不曉得大家對臭豆腐泡菜的味道印象是什麼？

我的認知是吃起來味道酸酸甜甜，這也是我對臭豆腐泡菜的基本期待

而這份泡菜，並未符合我的期待

泡菜非常「原味」，沒錯，就是字面意思

沒有酸甜感，但有高麗菜的菜味、紅蘿蔔的蘿蔔味

很「原味」的泡菜

看到這~是不是以為，我會給《同心大腸蚵仔麵線》的臭豆腐負評?

NO~NO~NO~NO~NO~主角還沒登場呢！

各位觀眾，讓我們用熱烈的掌聲，來歡迎臭豆腐的主角

店家獨家調製的《蒜蓉醬》！

《蒜蓉醬》

那罐高高胖胖的就是《蒜蓉醬》，也是這份臭豆腐的靈魂！

還沒有加醬前，我吃的超鬱悶

豆腐外皮又乾又硬，泡菜還原始風味

完全無法理解網路上的高評價從何而來？

直到加了《蒜蓉醬》便明白，原來它才是主角呀！

蒜頭的嗆味，以1~10來說，大概是6分

蒜頭的辣味也一樣是6分

味道很重，但不會讓你講話尷尬WWW

會說蒜蓉醬是這份臭豆腐的靈魂

是因為用餐時，察覺隔壁客人跟我一樣，吃到散發出烏雲

我們倆個都是先吃原味、沒有加醬，吃到滿臉愁容

我加了醬後發現美味升級，於是跟她分享

「你要不要加一點蒜蓉醬？加了以後，好吃很多」

她先是加了一點試味道，之後狂加

看來，她有認同這個建議

【同心大腸蚵仔麵線 食用小結】

感謝有蒜蓉醬救場，讓我最後滿足的離開

沒加蒜蓉醬前的臭豆腐只有20分

加了蒜蓉醬後的臭豆腐，美味度提升到70分

請容我再次強調「蒜蓉醬才是主體」，請記得加醬！

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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