萬華超人氣蚵仔麵線進攻中和，

Google地圖評價高達4.3顆星，

肥美蚵仔、透抽、土魠魚、雞塊等，

一碗吃得到七種好料的浮誇麵線，

還有厚實大雞排和誘人甜點炸麻糬，

重點價格平實，吃飽飽不破費，

想吃就在捷運環狀站旁邊，超方便～

賴桑透抽蚵仔麵線-中和店









賴桑透抽蚵仔麵線是萬華很受歡迎的小吃店，

主打溫暖麵線，本店在捷運龍山寺站附近，

不但當地人喜愛，非凡美食大探索也曾報導過，

中和店是他們第一間分店，由老闆女兒經營，

位置就在捷運中和站旁，出口過馬路往左轉，

走個幾步就能見到11月才嶄新開幕的餐廳

(每周日固定公休，想吃要注意以免撲空)。





這次很開心能獲得邀約，搶先來好好享用一番，

雖然屬於平價小吃店，但環境帶有一點木質設計風，

也有冷氣，夏天很舒服，座位有六張二人座位置，

來就先找好位置，看菜單填寫想吃的並先買單，

我假日四點到生意還是很好，也不時有人進來外帶。





浮誇海鮮蚵仔麵線食況影片

準備大口享用溫暖的海鮮麵線之前，

先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，

集合店內賣最好的各式人氣好菜，

招牌麵線、誘人雞排與軟Q炸麻糬，

全都在這段小影片中與大家分享！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

從店名就知道這裡主打麵線，

除了常見的大腸、蚵仔麵線，

還有加入海鮮的土魠魚、透抽麵線，

依份量有大碗和小碗不同選擇，

最新又推出冬日最溫暖的藥膳佛跳牆，

若看到什麼多口味不知道如何點起，

看門口兩邊推薦的招牌就對了。

另外有搭配的炸物雞排、雞塊、薯條，

想來杯飲料的話也有冬瓜嫩仙草，

餐點多在100元以內，吃好料不破費。







接下來桌上就冒出滿滿好料，

不但有大碗麵線，鮮美佛跳牆，

還有香酥大雞排和炸麻糬，

擺滿桌好菜一整個超幸福的，

這樣全點下去兩人一起分攤，

一人也只要200多元，讚啦～



綜合麵線(大碗)

看到賴桑的麵線這麼多口味，

選擇困難又預算有限就點這碗，

吃得到蚵仔、透抽、大腸、肉羹，

滿滿好料排列麵線一整圈，

大碗居然只有70元，百元有找。

不但料多，食材鮮度也相當不錯，

蚵仔肥美多汁、透抽Q軟，

大腸處理的很乾淨，口感Q嫩，

麵線本身調味也恰當好處，

讓你能吃到各種肉的甜和大海的鮮，

加上蒜泥的嗆辣，一整個超夠味的。







魔霸特餐

小孩才做選擇，大人當然全都要，

還有更豪華的魔霸特餐可以點，

這道堪稱賴桑最招牌的人氣口味，

又多了炸土魠魚、雞塊和魚酥，

等把店內的好料全部都吃一輪，

還沒吃光眼睛看就覺得好滿足啊

(不過土魠魚可能單價較高只有一塊，

想好好吃個夠可直接點土魠魚麵線)～





平常我會覺得吃麵線都在吃澱粉，

但這碗不但有蚵仔、透抽，

還有雞塊和土魠魚肉，好肉海鮮一次嚐，

讓你飽足又能補充滿滿蛋白質，

男生想吃飽飽把這碗點下去就對了。





藥膳佛跳牆

來賴桑可不只有麵線而已，

為了迎接冷颼颼的冬日，

他們也推出新品藥膳佛跳牆，

一盅打開裡面料多到快滿出來，

傳統佛跳牆你想得到的配料，

排骨酥、綿密芋頭、鳥蛋、筍子，

在這一碗你全部都吃得到。





另外這盅佛跳牆的特別之處，

就是它搭配的不是一般偏油的湯頭，

而且很適合天冷享用的藥膳湯，

清澈中帶著一點微甜和迷人中藥香，

熱騰騰喝一口感覺身心都暖了起來～



魔霸雞排

如果已經有吃過一點東西，

只想點個誘人炸物來解解饞，

別錯過金黃香酥的魔霸雞排，

麵線店賣雞排一點都不奇怪，

聽說還非常受到大家喜愛呢！

不但Size大片，肉也非常厚實，

咬下外香酥，內雞肉保有肉汁，

調味不會太重，能吃到雞肉的甜，

享受大口吃肉，真的超爽快的！





酥炸大腸

也有外面比較少見的酥炸大腸，

咬下外皮香酥，裡面很軟Q，

加上一點胡椒鹽的微辣提味，

讓人一口接一口，超涮嘴的，

這時如果再來罐啤酒就完美了XD。





炸麻糬(花生)

大口吃海鮮麵線和炸雞排，

最後連甜點也幫你準備好了，

是誘人度破表的炸麻糬，

有芝麻、花生、煉乳三種口味，

我們這次選的是香香花生。

麻糬炸過外層微酥，裡面軟中帶點咬勁，

外層則包裹著滿滿的花生粉，

咬下熱騰騰的，交織著麻糬與花生香氣，

真的只有幸福兩個字可以形容！





看似簡單的小吃店居然藏有這麼多美味，

光滿載好肉海鮮的招牌麵線就很吸睛，

還有令人驚喜的厚實大雞排和炸麻糬，

而且就在捷運中和站旁，想來超方便，

口袋預算有限又想給它開心大吃一頓嗎？

賴桑透抽蚵仔麵線-中和店是你的好選擇！



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