在台中有很多的異國料理，而泰式料理是其中非常受歡迎的料理方式之一，市區內也有不少的泰式料理餐廳。

媽媽也喜歡泰式料理中，帶著酸味的口感，也覺得特別開胃。

今天，就帶著媽媽來嚐嚐一間新的泰式料理--Memethai蜜蜜泰！

Memethai蜜蜜泰，

位於台中捷運舊社站旁的大地商場，交通十分方便，不論是大眾運輸，或是自行開車，都四通八達。

到了餐廳門口，整片的透明玻璃門窗，有點打破過往對於泰式料理餐廳的印象，怎麼少了大象或是佛像在門口呢？

餐廳內最明顯的泰國風味識別應該就是櫃台上所供奉的招財女神吧

我們特別選在用餐高峰時間過後才來，所以可以好好的來享用美食，不用擠，哈哈。

不過餐廳內的空間蠻寬闊的，座位間隔也很大，若是有帶小孩來用餐的家長，也不用擔心推車的問題，算是蠻適合家庭聚餐的親子友善餐廳呢。

櫃台旁有樓梯可以通往二樓，二樓也有用餐空間。

二樓用餐空間也很寬敞，裝潢也非常簡潔，還有兩個圓桌。

所以如果是家庭聚餐，也可以上二樓來用餐。

座位的擺設也可以很彈性，要併桌也很方便，

而且淺色的牆壁甚至可以當作投影布幕使用，我覺得用來當公司聚餐開會也很合適，在樓上也算獨立空間。

迎賓的蝦餅很不賴，不油，所以也不怕手上都沾了油，口感也很酥脆。

咖喱炒蝦

上菜啦，廚師的動作蠻快的，咖喱味十足，看著服務人員端過來，一路香氣四溢。

選用的蝦子也不小隻呢！媽媽夾了一隻放到碗裡，已經滿了

蝦醬高麗菜

原本怕媽媽覺得味道太重，聞著蝦醬的味道蠻濃的，可是吃到嘴裡卻覺得還好，高麗菜也很脆。好吃！

月亮蝦餅

這道似乎是泰式料理必點！但是每間餐廳做出來的口味還是有差。

沾醬也是重點，蜜蜜泰用的是道地泰式梅子醬，梅子味很濃，但是只有微微的酸，吃起來很清爽。

涼拌檸檬豬

這道菜超開胃的啦，豬肉切成這樣的厚度，加上十分夠味的調味料，所有的配菜都夾起，咬在嘴裡，十分爽脆！

豬肉很Q，加上所有的配菜，一口接一口，就像吃零食一樣，兩三下這盤菜就快被我們母子兩吃完了

鳳梨鮮蝦炒飯

光看擺盤，覺得好華麗啊！！！

顏色鮮艷的炒飯，旁邊有大蝦子、腰果、肉鬆做擺飾，

上面還疊著孔雀蛤跟小卷，真是澎湃！

舀起來一看，原來鳳梨藏在裡面，哈哈

紅咖喱牛

滿滿的料，用一個碗公盛上來

不說我還以為是冬陰功

咖喱十分夠味，因為點菜時有註明要小辣，所以這樣的辣度剛好，整個拌飯超搭！（我吃了兩碗

檸檬魚

這一道也是，端上桌的一路上，香氣四溢，如果是用餐巔峰時間，聞到的人豈不暴動！！！

鱸魚很新鮮，就算沾了醬汁，魚肉本身的鮮甜也沒有消失，因為是用鮮檸檬汁去調味，天然食材跟新鮮的魚，加乘這道菜的滋味。

手標奶茶

紅糖蘇打

喝著這色彩繽紛的蘇打，我整個人都變粉紅泡泡了

我們母子兩人吃這一桌，吃得好飽好滿足，重點是菜色十分道地。

請教店長為何他們要在粉專上寫他們是新泰式，原來，餐廳為了滿足來享用美食的顧客，他們做了些準備。

廚房內有泰國廚師以及台灣廚師，針對想要吃泰國原味的正統泰式料理的顧客，泰國廚師就會使用傳統的手法來做；

反之，若是有剛開始嘗試泰式料理，或是還沒辦法完全泰國口味的顧客，廚師就會加入台式元素去料理，十分貼心。

現在台中大眾運輸還蠻方便的，想吃道地泰式美食，搭捷運或公車，到捷運舊社站，走幾步路，就可以到Memethai蜜蜜泰，

還有常常到北屯美式賣場採買的朋友，不用再委屈自己吃賣場內的速食，採購完就可以到敦富路口享用美食，長輩也會吃得很開心喔

店家資訊

Memethai蜜蜜泰 泰式餐廳

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550201892971

營業時間：11：30~14：30，17：00~21：00

電話：04-24345222

地址：台中市北屯區敦富路153號



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