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台中市北屯區台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳統與現代的味覺饗宴，捷運站旁交通超方便

2023-12-18 23:04:44 Miyagi 人氣：97
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Memethai蜜蜜泰泰式餐廳
phone04-2437-522
place台中市北屯區敦富路153號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

在台中有很多的異國料理，而泰式料理是其中非常受歡迎的料理方式之一，市區內也有不少的泰式料理餐廳。

媽媽也喜歡泰式料理中，帶著酸味的口感，也覺得特別開胃。

今天，就帶著媽媽來嚐嚐一間新的泰式料理--Memethai蜜蜜泰

台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

Memethai蜜蜜泰

位於台中捷運舊社站旁的大地商場，交通十分方便，不論是大眾運輸，或是自行開車，都四通八達。

到了餐廳門口，整片的透明玻璃門窗，有點打破過往對於泰式料理餐廳的印象，怎麼少了大象或是佛像在門口呢？台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

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餐廳內最明顯的泰國風味識別應該就是櫃台上所供奉的招財女神吧台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

我們特別選在用餐高峰時間過後才來，所以可以好好的來享用美食，不用擠，哈哈。

不過餐廳內的空間蠻寬闊的，座位間隔也很大，若是有帶小孩來用餐的家長，也不用擔心推車的問題，算是蠻適合家庭聚餐的親子友善餐廳呢。

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櫃台旁有樓梯可以通往二樓，二樓也有用餐空間。

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二樓用餐空間也很寬敞，裝潢也非常簡潔，還有兩個圓桌。

所以如果是家庭聚餐，也可以上二樓來用餐。

座位的擺設也可以很彈性，要併桌也很方便，

而且淺色的牆壁甚至可以當作投影布幕使用，我覺得用來當公司聚餐開會也很合適，在樓上也算獨立空間。

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迎賓的蝦餅很不賴，不油，所以也不怕手上都沾了油，口感也很酥脆。

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咖喱炒蝦

上菜啦，廚師的動作蠻快的，咖喱味十足，看著服務人員端過來，一路香氣四溢。

選用的蝦子也不小隻呢！媽媽夾了一隻放到碗裡，已經滿了台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

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蝦醬高麗菜

原本怕媽媽覺得味道太重，聞著蝦醬的味道蠻濃的，可是吃到嘴裡卻覺得還好，高麗菜也很脆。好吃！

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月亮蝦餅

這道似乎是泰式料理必點！但是每間餐廳做出來的口味還是有差。

沾醬也是重點，蜜蜜泰用的是道地泰式梅子醬，梅子味很濃，但是只有微微的酸，吃起來很清爽。

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涼拌檸檬豬

這道菜超開胃的啦，豬肉切成這樣的厚度，加上十分夠味的調味料，所有的配菜都夾起，咬在嘴裡，十分爽脆！台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

豬肉很Q，加上所有的配菜，一口接一口，就像吃零食一樣，兩三下這盤菜就快被我們母子兩吃完了台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

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鳳梨鮮蝦炒飯

光看擺盤，覺得好華麗啊！！！台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

顏色鮮艷的炒飯，旁邊有大蝦子、腰果、肉鬆做擺飾，

上面還疊著孔雀蛤跟小卷，真是澎湃！

舀起來一看，原來鳳梨藏在裡面，哈哈台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

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紅咖喱牛

滿滿的料，用一個碗公盛上來台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

不說我還以為是冬陰功台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

咖喱十分夠味，因為點菜時有註明要小辣，所以這樣的辣度剛好，整個拌飯超搭！（我吃了兩碗台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

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檸檬魚

這一道也是，端上桌的一路上，香氣四溢，如果是用餐巔峰時間，聞到的人豈不暴動！！！

鱸魚很新鮮，就算沾了醬汁，魚肉本身的鮮甜也沒有消失，因為是用鮮檸檬汁去調味，天然食材跟新鮮的魚，加乘這道菜的滋味。

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手標奶茶

紅糖蘇打

喝著這色彩繽紛的蘇打，我整個人都變粉紅泡泡了台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

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我們母子兩人吃這一桌，吃得好飽好滿足，重點是菜色十分道地。

請教店長為何他們要在粉專上寫他們是新泰式，原來，餐廳為了滿足來享用美食的顧客，他們做了些準備。

廚房內有泰國廚師以及台灣廚師，針對想要吃泰國原味的正統泰式料理的顧客，泰國廚師就會使用傳統的手法來做；

反之，若是有剛開始嘗試泰式料理，或是還沒辦法完全泰國口味的顧客，廚師就會加入台式元素去料理，十分貼心。

台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

現在台中大眾運輸還蠻方便的，想吃道地泰式美食，搭捷運或公車，到捷運舊社站，走幾步路，就可以到Memethai蜜蜜泰

還有常常到北屯美式賣場採買的朋友，不用再委屈自己吃賣場內的速食，採購完就可以到敦富路口享用美食，長輩也會吃得很開心喔台中北屯泰式料理，Memethai蜜蜜泰，新泰式料理，融合傳

 

 

 

店家資訊

Memethai蜜蜜泰 泰式餐廳

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550201892971

營業時間：11：30~14：30，17：00~21：00

電話：04-24345222

地址：台中市北屯區敦富路153號


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文章標籤

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