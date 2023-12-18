大家出去玩都會買名產嗎

其實我還真的是不一定耶

但自從同事之前去花蓮

買了花蓮縣餅伴手禮回來給大家吃開始

算是有打開我對名產的大門

這次跟朋友要來場小旅行

和北部的濕冷氣息暫別一下

要去好山好水的花蓮玩

瑞穗、玉里、七星潭、錐麓古道等等

最後特別安排了一站要留給花蓮縣餅啦

在他們超豐富的品項之中

我最愛吃的就是長壽饅頭啦



長壽饅頭的外包裝就是這樣子

真的有夠勾椎

簡約大方的盒裝

上面還繪有長壽饅頭本尊的Q版畫

無論是當伴手禮或是年節送禮都非常適合





每一顆長壽饅頭都有獨立的包裝

吃的時候都不會沾手

而且這個包裝的設計很好斯開喔

平常放在包裡帶去上班或出門走走的時候都很方便

一盒裡面有八顆

我覺得CP值蠻高的







一顆有點橢圓的形狀

外皮有點酥

內餡很飽滿鬆軟

裡面有4A頂級松子、白鳳豆沙、香薯、鳳梨等等

咬下去滿滿的餡超級香

而且很綿密不會乾乾的

就連不愛甜食的朋友也會喜歡的滋味

其實他們家還有非常多種可口的點心

我光是站在那邊就看到很多客人在掃貨

是說價格也真的很實惠

買多送人都不會荷包失血

有興趣的朋友可以先到他家網站看看

https://pse.is/5ggydx

推薦大家下次來到花蓮

記得留點時間來這家店報到

買點好看好吃的名產回去讓旅程有個完美ending唷