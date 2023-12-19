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年菜尾牙。新店在地好評，合菜海鮮港點好好味──宸軒園 粵菜海鮮

[年菜、合菜料理／新北新店]



新店名家宸軒園，以道地粵菜海鮮、港式小點為主打，成為在地人的用餐佳選。

今年才甫開幕不久的中興店交通便利，空間新穎寬敞，

無論平日少人數簡單用餐，或是工商宴客、家族聚餐均宜。

2024團圓年菜已展開預購，除夕到初五圍爐、尾牙春酒都合適。

並有外燴外帶、年菜宅配等服務，大家還請及早預訂，享優惠更安心。



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先前，在寫到預購宅配年菜的時候，一方面有感這年頭，大家的時間都走到超前，

另一方面也提及，雖然不少知名餐廳都極早，有的甚至前一年就可能要先行預訂，

然也還是會有一些不錯的餐館較後一些才把年菜菜單及訂購方式開出來，

提供大家更多過年吃團圓飯，以及尾牙春酒聚餐的好選擇。

那麼，現在就正是要下決策的最佳良時啦！



這回要來分享的，就是位於台北南區、新北新店一帶的口碑中式餐館

──宸軒園 粵菜海鮮所提供的2024團圓年菜宴席。







畢竟，即便宅配年菜的復熱越來越方便，還原狀況越來越佳，

但總有些朋友還是比較中意放假時可以不用裡裡外外忙活，

只要人到就好，連事後整理都省了的圍爐方式。

這時把一切交給餐廳，由大廚美味上菜，大伙放輕鬆享用便行。



這回，家住台北南區的希沙良替大家探路，

來到新店愛好美食的人都知道，在地已有兩間分店的宸軒園 粵菜海鮮，

和眾家好友一同開桌試菜，以下就分享給大家當天的好料。











來到的是宸軒園 粵菜海鮮新開幕不久、空間更大、環境更優的中興店，

店家位在新店的交通要道中興路上，近國三交流道；

店門口即是中興路一段公車站，若是搭乘捷運前來，距離新店區公所站徒步也只要6、7分鐘。



店面分做兩層，1樓適合少人數用餐，

煲仔、港式點心、飯麵應有盡有，是在地人日常外食的好選擇。

地下樓以大圓桌為主，寬敞舒適，更能夠輕鬆享用粵式合菜海鮮，

公司行號、家族聚餐都合宜。







2024年團圓年菜菜色分為NT$8000以及12,000兩種等級

（以上為來店內用價，另加10％服務費），

均有十道料理，象徵十全十美。

我們挑選的是後者，菜色很多，不囉唆，直接看。



第一道上來的當然是冷盤──和風帝王蟹，

以鮮美多汁的帝王蟹腿搭配五彩鮮蔬生菜上桌，開局就贏得驚嘆。

調味以清爽的和風醬汁為主，吃來開胃又無負擔。







第二道上來的是有「福壽全」寓意的傳統湯品──鮑魚佛跳牆。

粵港一帶習慣先喝湯，暖暖胃更養生。



佛跳牆裡面的料非常多，應有盡有，精燉入味，

湯頭味道雖濃卻不膩，食材的鮮香盡出，而且各司其職不搶味，可見主廚功力。

在這裡要注意的重點是，可不要因為貪吃各種不同的美味配料，

在宴席一開始就不小心吃了個半飽啊！笑







遇到年節或是喜慶時，用餐總是比較輕鬆，席間可以來點兒飲料搭配。

宸軒園除了提供一些知名大廠的軟飲之外，

也有許多自家掛名的港式飲品，全都口味不俗。

希沙良屬於奶茶系，小姊姊奶茶跟港式鴛鴦都口感馥郁，甜而不膩，推







另外也有港式凍檸茶、鹹檸樂、鹹檸七等多種口味，

均以小瓶盛裝封口，個人獨飲或以杯分享都很是便利，

這方面費用另計，不包含於年菜套餐之中，就請大家依照喜好自行至冰箱選用啦！



廣東料理嘛，重頭戲當然是海鮮，

接下來的幾道海物，可以說誠意滿滿，讓人大快朵頤、吮指回味。











金蒜蒸龍蝦滋味十足，上桌時的那個鹹香之逼人啊，足令所有人立刻磨槍霍霍，準備開搶。

特別是那多汁且彈牙的蝦身，完全兵家必爭。

下頭的白胖粿條Q中帶滑，身上全數裹滿了美味的湯汁精華，

怎樣都得來上個小半碗，陶醉陶醉。



XO醬爆雙鮮是以蝦球與蘭花蚌兩種兼具不同比例水嫩與彈牙特性的鮮物，

拌炒宸軒園的招牌XO干貝醬，再搭配多色爽脆時蔬而成。







這道料理打的也是重口味，感覺好像應該要嗑碗白飯才行！

不過看看先前至今一道道菜色，不單用料紮實，全都缽滿盤滿，還一盤比一盤來得大，

為了盡享美食，只能把白飯暫放一邊。

幸好這XO醬風味濃厚卻不重鹹，細膩的層次使人成癮。











粵菜海鮮常見魚翅，名門大戶用餐無有不成氣派！

錦繡八珍翅使用完整片片排翅，出手就讓人折服，

下頭搭配多款爽口蔬菜增加嚼感，鮮甜滑順的羹湯入口滿是幸福。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）









再來的九孔京都骨是一雙拼菜色，呈現海陸共聚的「鮮」，

兩者油亮橙紅的醬汁不單相互作為統合，還兼具年節喜氣。



九孔鮑魚大小剛好入口，食感彈牙，越嚼越是鮮美；

配上一道小朋友必定超愛，微酸帶甜、肉質軟嫩的京都排骨，剛巧換換口味做個調劑。

連旁邊的烤玉米筍配菜都一口一個嘟嘟好，讓人欲罷不能。







比較有趣的是盤裡竟然出現了大粒的新鮮藍莓，

一般概念裡，莓果多用於冷盤，甚少過火，

這裡想來應該是利用果酸及藍莓特有的甜香來作為調味上的畫龍點睛。

若不是旁邊朋友剛好吃到，大家乍看還以為是黑豆，也引發一陣笑料！







國人喜歡年年有餘，完整魚鮮必不可少！

清蒸海上鮮以深受台人歡迎的整隻新鮮石斑上鍋蒸煮，並以熱蔥油提香而成。

光看旁邊友人先是拆骨，隨後又把整個魚頭啃得乾乾淨淨，

就知全無花巧，火候恰到好處，完整呈現出食材的本身美味。



一輪豪氣的海鮮下來，總還是要有點路上跑的滿足所有人的胃。

搭配的是肉國子民希沙良個人超愛的德國豬腳，

上層酥脆的外皮咀嚼有聲，第一步即使人喜上眉梢；

下層厚實的筋肉細緻不柴，老少咸宜，全家大口吃肉就是開心。







至於吃貨饕家最是在意的中間那層呢？

更是作到了完全不膩口，滿滿的膠質襯著四溢油香…

喔，喔，喔！

馬上就有好心友人出言警告大家可需各自留心，

勿以為大戰攻防只在於那大龍蝦，這道豬腳才是定天下之戰役所在呀！











怎就看透了本人準備對面前這盤繼續暗渡陳倉哩！

罷，罷，罷！

嗑罷手上豬蹄，接下來還是謹守本分，往下一役進發吧！



最後的重頭戲就是這鍋天麻燉全雞啦！

看看這雞隻怡然自得泡湯的模樣，會不會太可愛，太幸福了點？笑







這邊有友人自行請纓上陣協助分肉錯骨，

說是這雞形體完整，然實已燉到肉質軟爛，很輕鬆就能夠把骨頭抽出分離，

大家吃起來方便，即便牙口較為不好的長輩食用也應無障礙。

最後再來碗馨香無比的溫熱雞湯，促血行，暖身心，就算天涼也不怕。







最後出現的當然是結尾的精緻甜美點，

分別是港式叉燒包和奶黃流沙包，配搭鳳梨等新鮮水果，

裝飾之餘兼有「旺來」吉意，也讓大家在這十全十美的完美ENDING裡頭各取所需。



希沙良只記得配盤的鳳梨很是幼甜，談笑間又一連吃了不少。

倒是沒想到這天大家戰力都不弱，十道這麼結實的菜色竟然全都能夠品嘗到最後。

除了兩道湯水還略有打包之外，幾乎都在一一掃盤後撤出，

也算是吃了個完整，可說道道合乎眾人胃口，令人滿意。











新店名家宸軒園，以道地粵菜海鮮、港式小點為主打，成為在地人的用餐佳選。

今年才甫開幕不久的中興店交通便利，空間新穎寬敞，

無論平日少人數簡單用餐，或是工商宴客、家族聚餐均宜。



2024團圓年菜十全十美即日起開始預購，除夕到初五圍爐、尾牙春酒都合適。

來店用餐（中興店）之外，也提供外燴外帶、年菜宅配（安民店、中興店）等服務，

請大家及早確認，讓過年圍爐更加舒心。







其他相片可參考KISARA的相簿

《20231115 宸軒園》



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[PHOTO by KISARA]



《本篇為廠商店家邀約，基於實際試用或試食後介紹》



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。













宸軒園 粵菜海鮮



中興店

新北市新店區中興路一段141號1樓

02 2915 6006

11：00~14：30、17：00~21：00



※年菜尾牙宴席等內用另加10％服務費。



FB→宸軒園-粵菜海鮮（中興店）



※台北捷運新店松山線（MRT綠線／G）新店區公所站，1號出口，徒歩約7分；

公車可搭至中興路一段、檳榔路等







安民店

新北市新店區安民街86號

02 8666 0286

11：00~14：30、17：00~21：00



FB→宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）









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[右上方插圖 by 熊寶]