竹北海鮮火鍋 滾滾風居 位於新竹竹北，店家的外牆就刻了一個大大的「滾」字，非常好辨識

火鍋店希望將鍋能夠好好的滾，真材實料用心的火鍋店～煮出美味的美食也沒什麼錯～

店家的外面就有停車格，對於有開車前來的朋友相當方便

除了建築外觀很有特色，裡面的用餐空間也相當舒適寬敞

消費方式為選擇湯底、附餐、主食及單品

主食可以選擇多人套餐或是單人套餐

套餐還可以選擇加肉或是搭配其他海鮮，算是相當多元的選擇

飲料跟冰淇淋是自助式的，冰淇淋的選擇相當多

讓小朋友或是喜歡吃甜點的朋友眼睛一亮

湯底的部分有蔬菜雞湯鍋、柴魚昆布鍋、藥膳鍋、義式蒜味牛奶鍋、胡椒豬肚鍋、麻辣鍋及剝皮辣椒雞鍋

另外可以加價30點花雕蛤蜊雞、燒酒雞湯鍋及麻油雞湯鍋，選擇還蠻多的，味道也都很棒

在煮鍋之前先喝一點湯也很享受

醬料的部分自己搭配選擇，種類也很多

副食的部分除了一般飯麵

也可以加價選擇牛豬滷肉飯、雞油雞丁拌飯等，份量足夠，肉也給得很大方

接下來就是重頭戲啦

這次點了一個極上參食套餐，也就是雪花牛、上選牛及日本霜降和牛的拼盤

然後另外搭配了草蝦、鮑魚、干貝、大牡蠣、透抽等等海鮮

再另外點了一隻水姑娘龍蝦，滿滿一桌

真是看了口水都快流下來了

接下來是「愛妳久久套餐」(這麼直球好害羞)

將各式精緻食材裝進珠寶盒中，看起來儀式感滿滿餒~~ 很適合點給另一半然後趁機告白(!?)

竹北海鮮火鍋 滾滾風居有許多活體海鮮～ 龍蝦、鮑魚等等多款活體！！也是許多饕客愛店之一！！

活體水姑娘肉質Ｑ彈有勁，煮個六分鐘，一口咬下超級享受！！搭配店家特製沾醬超涮嘴

煮完的鮑魚跟龍蝦，看起來非常鮮嫩

吃起來Q彈香甜，一入口就感到滿滿的海味襲來! 要不是還有其他肉要吃，真的巴不得再多點一些

最後用美味的冰淇淋來做收尾

真的是從湯頭開始到甜點都沒有冷場

雖然還沒進門店家就很兇的叫我滾，但是之後應該還是會「聚眾」過來「輸贏」一下

【滾滾風居 GUNGUN FONDUE】

地址：新竹縣竹北市勝利五路50號

電話: 03-6586277 (可線上訂位)

營業時間：星期一到星期五：11:00～14:00、17:00～22:00

六日:1100~2200

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary