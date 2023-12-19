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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中市后里區約客厚禮築夢手創館 | 台中室內景點推薦．夢幻場景無敵多．美拍打卡好去處．互動遊戲區小朋友最愛！

台中市后里區約客厚禮築夢手創館 | 台中室內景點推薦．夢幻場景無敵多．美拍打卡好去處．互動遊戲區小朋友最愛！

2023-12-19 18:00:00 寶小銘 人氣：102
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窩客好文

寶小銘

發表篇數：500篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 后里區

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「約客厚禮築夢手創館」是一個適合美拍打卡、DIY手作及親子休閒的室內景點，館內提供了多樣DIY手作課程，可以創作獨一無二的作品、送禮自用兩相宜，最令人印象深刻的就是有超多夢幻的場景，非常適合美拍打卡，還有多樣互動遊戲，小朋友也能玩得很開心。

 

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「約客厚禮築夢手創館」的建築外觀融入了產品主題意象，是以超大的禮物盒呈現。

 

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還沒進入館內，就有好多童話風的場景可以拍。

 

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一進入館內，彷彿讓人置身於童話世界中。無論是裝潢擺設和燈光效果，都看得出店家的用心。

 

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摩天輪、熱氣球、空中城堡.....，都讓人眼睛為之一亮。

 

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「約客厚禮築夢手創館」的拍照場景都充滿創意，像這個熱氣球造型的禮物盒，站在裡面真的很有療癒感呢！

 

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慵懶的大熊熊，我們家的佐佑搶著要合拍！

 

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接著進入城堡的皇家宮殿裡，也是美美的！水晶吊燈顯露出貴族風的氣息。

 

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在皇宮裡還有這裡還可以小王子和小公主，可以免費換裝拍照。佐佑對王子皇冠沒有興趣，爭搶著武士頭盔要戴，還選了好多種武器呢！

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「約客厚禮築夢手創館」的二館的場景更是無敵夢幻！水晶宮殿場景，被許多部落客稱做是冰雪奇緣場景。

 

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夢幻的場景搭配上炫麗變化的燈光，真的會讓人拍照拍到手軟。

 

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在美美的花海中，也可以感受到濃濃的浪漫氣息。

 

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繪本世界裡才會出現的獨角獸，我們家的佐佑也搶著騎著拍照。

 

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棉花糖般的雲朵，讓人就好像在天空城堡裡。

 

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五光十色、變化萬千的夢幻廊道，又是不一樣的風格。

 

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地面還有一些互動遊戲，很吸引小朋友。

 

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「約客厚禮築夢手創館」除了立體的裝置藝術之外，也有平面的3D場景，拍起來也很有效果！

 

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互動式的鋼琴鍵盤，可以彈奏出美妙的樂曲。

 

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「約客厚禮築夢手創館」也很適合親子同遊，規劃有戶外遊戲區，小朋友可以放電盡情玩！

 

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我們家的寶貝們在沙池裡就可以待好久，這裡的沙子材質很好清理。

 

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來到室內也有許多互動遊戲可以玩。

 

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還有好多木質玩具和益智遊具可以操作，不只小朋友愛玩，我們大人們也玩得超High！

 

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這個台語國語趣味翻翻，考驗大家的台語能力。

 

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這個平台可以神複製自己的動作，很有趣！

 

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有關「約客厚禮」的源起背景和產品介紹。

 

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「約客厚禮築夢手創館」的產品主題是手創，所以現場也有多樣的DIY課程可以選擇，簡單到困難都有。我們因為在美拍和遊戲區玩太久了，所以只好把DIY材料帶回家做了。門票的商品抵用券要記得用喔！ 

 

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「約客厚禮築夢手創館」是一個我滿喜歡的室內景點，有夢幻場景好拍照，有多樣遊戲可以玩，還有DIY手作課程，大小朋友都能玩得很開心，推薦給大家！

 

《景點資訊》

「約客厚禮築夢手創館

地址：台中市后里區民生路520號

電話：04-25568168

營業時間：週三至週五(10:00-17:00)；週六、日及國定假日(09:30-17:30)。週一、二為公休日。

門票：全票220元(含100元DIY或商品抵用券、50元餐飲抵用券)，其他票種詳見官網。

官網：http://www.yohocraft.com/

FB：https://www.facebook.com/yohocraft/

 

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