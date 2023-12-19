大家敲碗很久的台北知名餐飲品牌，終於展店到南台灣了

就在台南Focus 時尚流行館的7樓-點八粵

用餐環境，在高樓層視野超美！

吃飯逛街看電影，一站式就可以滿足，很推薦家庭聚餐唷~

〔點八粵 台南Focus店〕

位置：台南市中西區中山路168號7樓（Focus 時尚流行館7樓）

電話： 06 223 0768

營業時間：週一至週日 11:00~22:00

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隱藏於七樓的點八粵 現代輕奢粵式美學

跟家人都喜歡吃港點，這次來吃看看新開幕的「 點八粵」

中高價格的港式餐廳，優雅時尚環境真的好美唷!

主打手工製作，可以吃到很細膩的餐點美味

看看隔壁桌，好像很多老饕都會帶家人朋友一起來用餐

招牌人氣豬肉叉燒，採用特選台灣豬所製作的銷魂叉燒肉，而且很厚切!!絕對要點~~~

即日起到2024/01/02

加1元活動：消費滿1,888元 加1元享 秘製黑叉燒 乙份(價值288元)，只要1元就能品嚐到主廚推薦的「秘製⿊叉燒」⼄份。

對了！開幕慶除了+1元送叉燒之外，還加碼「全店消費85折」

活動期限到2023/12/31，看來現在就是可以嚐鮮的最好時機點了～

整體環境很網美風，中午用餐時段也可以約姊妹一起來用餐

蠻推薦『商務用餐』，環境很舒適還有專屬的包廂可以預訂

餐廳位於七樓，中午來用餐整個明亮光線很舒服

台南在地隱藏版～優質的輕奢粵菜餐廳推薦給大家

另外，他們還打造了2區點八粵網美牆

第一次看到這種形式的拍照區，覺得特別酷，很美很好拍

包廂很舒適，旁邊還有一組沙發座椅，很適合家庭聚會、商務聚餐

餐盤、餐具都很細膩，都有烙印上點八粵LOGO

手捻日月潭紅茶(壺)

點了兩人套餐，份量很足，可以3人吃都沒問題

飲料可以選餐前出或者餐後出唷~

無糖帶出紅茶的優雅香氣，很順口回甘不苦澀，很解膩

金萱純蜜鮮奶茶

使用純蜂蜜調配，所以會有細膩泡沫

帶出金萱茶香，乳香慢慢湧上來

自然的蜂蜜甜味很順口，提升金萱鮮奶茶的層次感～很好喝

黃金脆皮豆腐

大人小孩都愛吃的黃金脆皮豆腐，連擺盤都很用心

下面還襯著脆麵，也可以食用帶有酥脆的餅乾口感

使用雞蛋豆腐製作，熱呼呼的鹹香滋味湧上

滑嫩雞蛋豆腐真的好好吃，會一口接一口享用，太涮嘴了

蒸籠小點是獨特黑金色系，使用竹炭特製的外皮，很有亮點

黑金流沙包

招牌必點的黑金流沙包，使用竹炭製作熱印金色粵，蠻美的

記得趁熱吃，會有濃厚的流沙內餡，帶有甜味乳香

避風塘香蒜排骨

涮嘴好吃的功夫菜色 避風塘香蒜排骨，好吃不油膩

記得搭配廣式作法的避風塘香蒜，蒜香會引出尾韻的辣度

薄脆口感帶出排骨的鹹香滋味，引出排骨本身的甜味

搭配避風塘香蒜很夠味，連四季豆都清脆好吃

餐點都是現點新鮮烹飪製作，稍微耐心等候美食就熱騰騰上桌

主廚季節限定靚湯(麥冬玉竹燉山藥子排)

歷經數小時煨煮出濃郁湯頭，散發出獨特的香氣，配料有排骨、玉米、山藥

最喜歡喝湯了，煨出食材的鮮味，湯頭就帶有玉米本身的自然甜味

山藥整個很軟綿，釋放出本身的山藥香氣

黑松露蝦餃皇

好吃推薦，保有外皮Q彈的蝦餃皇，微微的黑松露香氣提味

整個咬下帶有蝦子鮮味湧上來，還能咀嚼到蝦肉脆度，喜歡海鮮的朋友應該會超愛

廣東炒飯

跟家人都很讚賞的廣東炒飯，米飯分明、不油帶有米飯香氣

很大尾的蝦子堆疊，咬下軟Q軟Q帶出鮮味、秘製黑叉燒、雞肉等配料

光是蝦子的新鮮度肉眼就能看到，這真的是好浮誇的炒飯

炒飯很米粒分明香氣足夠，連雞肉都很軟嫩，讓廣東炒飯直接秒殺被搶光光

秘製黑叉燒

端上來都覺得很霸氣的銷魂叉燒肉，使用台灣黑豬肉製作

光是厚切就覺得很迷人可口

繁雜技法製作的叉燒肉，第一次吃到這麼厚的叉燒肉

蜜汁香氣很入味，咬下完全不柴還帶有黑豬肉的脆度鮮味

一點腥味都沒有，整個香甜滋味好美味，極力推薦必點

黑金流沙菠蘿包

很愛這款菠蘿包，不規則的外皮真的很迷人

上面還使用金箔點綴，讓菠蘿包表面有黑色光澤

上下層口感很不同，很喜歡菠蘿表面咬下帶有豐富酥脆口感與香甜滋味

口感很挑逗味蕾，爆出滿滿的流沙增加香濃度

檸香橙影藕片

這款很功夫菜色料理，使用新鮮蓮藕現切現製

需要先蒸過再油炸處理，加上特製檸檬醬汁

有點像是台灣的拔絲地瓜，香氣卻大不同，帶出酸甜滋味，越吃越愛~~

真的會默默的一片接一片吃，帶有表面糖霜脆度、引出檸檬酸甜滋味

蠔油芥蘭

吃肉肉也要蔬菜，港式餐飲店必點的蠔油芥蘭

千層叉燒酥

推薦必吃千層叉燒酥

表面還帶有酥脆，帶出芝麻香，抿在嘴裡層次細膩酥化入口即化

內餡還帶有甜味滋味

別忘了拍網美打卡牆唷!!