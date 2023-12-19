今天部門聚餐定在了位於板橋區中山路二段上、距離捷運板新站走路約5分鐘的「 橙子美式炭烤餐廳 」， 橙子是橘子與雜種柚之間的結合產物，如同餐酒館般酒加餐的結合。橙子美式炭烤餐廳 以美式 柴烤BBQ料理為餐點主軸， BBQ是一種非直接加熱的燒烤方式，其特點是低溫、慢烤與煙燻的完美三重奏。相異於直接燒烤，BBQ效率低、耗時、費工，但其成果是每一口肉都充滿了煙燻的香氣、肉汁、醃料與脂肪的綜合風味。

橙子美式炭烤餐廳以酒搭餐， 美式 柴烤BBQ料理 搭配國內外精釀啤酒、紅酒、白酒、調酒等豐富的酒類品項，讓人可以享受幾分閒情，品嚐美酒與美 食豐富的口感味道，感受酒搭餐的樂趣。即使是對於我這種不喝酒的人來說，也能盡情享受 大口吃肉的滿足感， 對，就是大口吃肉!

橙子美式炭烤餐廳位於二樓，是一間隱身在城市喧囂中的餐酒館。餐廳氛圍光線較暗，很有酒吧感，提供的酒類琳瑯滿目。另外還有戶外用餐區，看著街道上的車水馬龍，迎面吹拂而來的微風，在美食中談天說笑，享受美酒帶來的微醺滋味。此番閒情逸致，豈不快哉!

橙子美式炭烤餐廳每人最低消費200元，請勿攜帶外食、飲料或每人酌收清潔費150元。主廚出自現任昭和園餐飲集團的行政主廚，是一位來自上海飯店西餐出身，具有西餐豐富經驗的主廚。橙子美式炭烤餐廳結合在地飲食文化，多數餐點以搭酒飲設計，所有餐點製程以口感風味為優先考量，為的是提供給客人最優質的餐飲體驗。橙子美式炭烤餐廳酒類超超超級多，看得我眼都花了! 啤酒超多選擇，來橙子美式炭烤餐廳喝個10輪應該還喝不到重複的酒。調酒在酒類可以說是「專業pro級」，在橙子美式炭烤餐廳通通都有!

●壽星獨享

不限平日、假日，壽星生日當天，套餐5折! 點餐時請主動告知，並請出示證明(限壽星個人所點之餐點，披薩、炸烤物之單點品項皆不適用此活動)。

●飲品買2送1

不分平日、假日，來店消費點餐，啤酒及飲料買二送一(飲料不限種類，啤酒需相同價位，披薩、炸烤物之單點品項皆不適用此活動)!

🍽️牛肉餐(牛胸腹、烤西蘭花、高麗菜沙拉、手抓飯)

橙子美式炭烤餐廳精選安格斯牛胸腹，搭配台灣在地龍眼木低溫烤製20小時。胸腹部位纖維和筋膜較多，肉的紋理也較粗，料理時火侯溫度的掌控，加上漫長的烤製時長，都是考驗主廚燒烤技術與耐力的一大挑戰。牛胸腹入口軟嫩，牛肉油花在舌尖迅速化開。咀嚼中飄散出肉香與龍眼木煙燻香氣的結合，厚實的風味迴盪在口腔，久久無法散去，令人回味無窮!

🍽️豬排餐(豬腩排、白酒奶油淡菜、烤西蘭花、手抓飯)

豬腩排相較於肋排來說，有更多的肉與油花，肉質也更堅韌。豬腩排的豬肉味是萬里飄香，但需要較長的炭烤煙燻時間，因此豬排餐出餐時間較長。經過8個小時炭烤煙燻的豬腩排，上桌前再以高溫烤至表面焦香酥脆，使其肉質軟嫩卻又帶有嚼勁。豬腩排入口骨肉輕易分離，在鳳梨的加持下，豬腩排越嚼越香，爽口、不油膩。白酒奶油淡菜淡菜個頭很大一顆，烹調得剛剛好，肉質飽滿肥厚，口感Q彈、鮮味滿點，為豬排餐帶來了另一種風味，使豬排餐成為一道足以收服所有人心與胃的煙燻BBQ料理!

🍽️豬肉餐(手撕豬、奶油蘆筍、高麗菜沙拉、手抓飯)

橙子美式炭烤餐廳手撕豬使用油脂分布均勻的豬梅肉，瘦肉中帶有放射狀的油花。經過15小時的燻烤，深焦的外層是香料、脂肪和肉的焦糖化，桃紅色煙環的內層是肌肉組織中的肌紅蛋白和煙燻的一氧化碳自然產生的化學變化。手撕豬炭烤的煙燻香味滲透到肉裡，口感軟嫩而不油膩，讓人一口接一口停不下來。老闆接應台灣地氣，手抓飯使用白米飯搭配黑松露醬，粒粒分明的米飯和濃郁純粹的黑松露香氣結合，這滋味使我流連忘返啊!

🍽️雞肉 漢堡(去骨雞腿、薯條、可樂)

雞肉 漢堡 使用台灣在地去骨雞腿，搭配主廚的獨家配方醃製12~18小時，再經龍眼木低溫烤製2~3小時。 去骨雞腿 採用兩段式燒烤，上桌前再以直火炙烤，使雞腿肉結合了煙燻味與炙烤香氣。雞肉 漢堡入口 香料結合果木的獨特風味，搭配生菜、麵包體的多層次口感，相當耐人尋味!

🍽️雙肉餐(牛前胸、手撕豬、干貝佐奶油蘆筍、手抓飯)

雙肉餐雙肉指的是牛前胸和 手撕豬，前胸部位具有堅韌的結締組織及兩個不同紋理方向的肌肉結構，整塊牛前胸肉會有脂肪豐厚及扁瘦部分，橙子美式炭烤餐廳選用脂肪均勻部位作為雙肉餐，扁瘦部分及邊角則製作成墨西哥捲與漢堡。散發煙燻香氣、口感軟嫩的雙肉，搭配滑嫩彈牙、鮮美多汁的干貝，雙肉餐完美滿足了我大口吃肉的慾望，超幸福der~

🍽️烤牛肉

橙子美式炭烤餐廳烤牛肉選用板腱，板腱屬於肩胛骨上方的肉。烤牛肉肉質結實，入口充滿嚼勁。明明是單點的烤牛肉，一盤卻有著如同套餐般的豐盛。三五個同事分吃著這一盤烤牛肉，美味分享，會更美味!

🍽️草蝦(兩隻)

炸物是美式餐廳不可或缺的主角，更是搭配啤酒的最佳組合。炸物讓人又愛又恨，明明知道需要保持距離卻又無法控制。身為最邪惡的食物，炸物之所以讓人趨之若騖，主要是因為炸物能保留食材本身的美味。草蝦口感鮮甜、Q彈，肉質緊實，還具有獨特的香氣，讓人完全無法抵擋它的魅力啊!

🍽️日出東昇(基酒：龍舌蘭)/ 馬丁尼(基酒：琴酒)

「微醺」是人和酒之間最美好的親密關係，餐和酒密不可分，不同的餐搭配不同的酒，帶來不一樣的奇妙體驗。日出東昇是視覺上很美麗的一杯酒，杯底的澄紅色，加上柳橙汁的黃色，彷彿就像日出及彩霞。日出東昇入口酸甜的柑橘香氣在嘴中爆發，味道很棒! 馬丁尼口感辛辣，杯中的橄欖鹹味可以舒緩味蕾的刺激感，享受美酒帶來的微醉時光!

今天的部門聚餐完美落幕，大家都很樂在其中。來橙子美式炭烤餐廳吃肉就是爽，耗時、費功夫的美式柴烤BBQ料理不僅美味、份量十足，價位合理、CP超值，還能搭配不同美酒體驗別樣風味。大口吃肉~一口酒、一口肉，過足嘴癮，享受生活。「橙子美式炭烤餐廳」分享給大家!