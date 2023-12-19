幻日線法式甜點就在淡水老街、前方是淡水金色水岸
鄰近淡水捷運站、淡水渡船碼頭
從淡水捷運站步行過來約4分鐘、從淡水渡船碼頭步行過來約6分鐘
而且沿路有許多商店及淡水河景觀可以欣賞，非常Chill～
【目錄索引】
純白設計的幻日線法式甜點，低調簡約的門面
使用透明落地窗
望進去就可以看到擺放各式各樣的甜點櫃，非常吸引經過的人潮
店面不大，座位約9、10個
雖然我們是內用，但發現更多人是外帶
還有看到附近店家來購買，說要送給朋友的，一口氣買了很多很多
才開賣沒多久，提拉米蘇就售完了
前方是高腳椅座位區
旁邊及桌上都有綠色植物做為裝飾
獨特的座位風格
搭配整面牆的鏡子，讓空間有延伸的感覺
座位區與廚房之間有一小塊玻璃，隱約可以看到裡面的人正忙碌的製作著甜點
而且一眼望去都是年輕人
裡面也有一張高腳桌椅
店面前方是淡水金色水岸，可欣賞關渡大橋的景色、對面八里左岸的風光及淡水河岸美景
白天、夜晚呈現出來的景色截然不同
甜點菜單
當天以甜點櫃提供的甜點為主，另提供4吋、6吋、8吋的蛋糕可以訂購（詳細製作的部份需與店家討論）
飲品菜單
飲料使用外帶杯，沒喝完也方便take out
幻日線法式甜點提供超多款法式甜點，甜點部份可直接至甜點櫃點選
甜點櫃裡琳瑯滿目的甜點，光用看的就好療癒
看看這一整個甜點櫃的甜點，是不是像小麥一樣會陷入選擇障礙呢？
除了甜點櫃的品項之外，也有常溫的甜點可以選擇
很適合外帶
禮盒包裝
不管是外帶回家享用有著儀式感或是買來饋贈親友都相當體面大方
每人單筆消費滿百並在FB／IG追蹤+打卡
或於Google留下五星評論（需5~10字以上）即可兌換瑪德蓮一份（數量有限、送完為止）
▲香橙巧克球 220元
造型像一顆水晶球般，視覺效果很令人驚艷
連老媽都以為是容器，結果居然是以白巧克力製成的而且還可以食用
讓老媽大開眼戒
以白巧克力、黑巧克力做出不同的搭配
一般印象裡，白巧克力都是屬於比較偏甜的口感
但幻日線法式甜點的白巧克力不會過甜，口感柔滑
除了味道層次分明外，連質地也很豐富有層次感
細緻柔滑、綿密，有著超豐富的味蕾
尤其加入香橙慕斯帶有微酸及果香的風味，更讓巧克力口味的甜點吃起來多了清爽的口感
▲提拉米蘇 200元
上方擺放莓果系列的水果再附上莓果醬，讓味蕾更加豐富
還有一顆小巧的馬卡龍
淋上莓果醬更多了酸甜及莓果的果香
甜點吃多了難免會覺得甜膩，但幻日線法式甜點的搭配吃起來更加不容易膩口
提拉米蘇層層分明，有著咖啡香、奶香、可可香，加入卡魯瓦香甜酒更散發著淡淡的酒香
一次入口在嘴裡散發出豐富的滋味
▲榛果卡士達泡芙 150元
泡芙外層酥酥的，比起一般的泡芙多了榛果的顆粒、
夾層是柔滑細緻的日本中澤奶油、卡士達醬
令人意外的是中間還藏有榛果醬，味道讓人驚艷
原本以為只是一般的泡芙口感，但味道更有層次更豐富
如果你愛泡芙，真心推薦一定要嚐嚐幻日線法式甜點的泡芙系列唷
▲開心果覆盆莓塔 240元
開心果覆盆莓塔是假日限定，剛好假日來一定要點看看
有發現上方的造型是聖誕樹嗎？
灑上堅果碎加上紅紅的覆盆莓，就像一棵掛滿裝飾的聖誕樹般
迎接即將到來的聖誕節，這份開心果覆盆莓塔很有過節的氛圍
餅皮酥脆，有著香濃的奶香
還有濃郁且不同層次的開心果滋味
可以看到開心果覆盆莓塔也是層層堆疊出不同的滋味
一顆甜點就能嚐到非常豐富的口感，讓人吃起來有著滿滿的幸福感
▲草莓蛋糕 240元
季節限定的草莓蛋糕可不是經常吃的到，趁著草莓季趕快吃一波
一入口就先嚐到草莓酸酸甜甜的滋味，接著蹦出草莓專屬的香氣
這一道女生會非常喜歡
戚風蛋糕細緻搭配香濃的鮮奶油、新鮮草莓，比例恰到好處
▲伯爵奶凍生乳捲 150元
伯爵紅茶口味的蛋糕體柔軟細緻，更多了茶香及伯爵紅茶的香氣
奶油內餡絲滑不甜膩
吃完嘴裡尾韻散發著微微的茶香及奶香
▲焦糖海鹽拿鐵 150元
海鹽焦糖咖啡一靠近嘴巴就先聞到焦糖的香氣
喝起來甜甜鹹鹹有著咖啡烘焙的香氣
▲拿鐵 150元
拿鐵有著濃郁的咖啡香，但不會過苦
散發著奶香
▲抹茶歐蕾 160元
剛看到顏色的時候，以為會帶苦
結果完全不會
喝起來帶點淡淡的甜度，抹茶茶香及牛奶的奶香
甜度適中，拿來配甜點很剛好
▲莊園紅茶拿鐵 150元
紅茶拿鐵有著淡雅的茶香、尾韻有著牛奶
甜度適中
來到淡水老街感受老街熱鬧的氛圍、河岸的風光
吃個小吃或是吃膩了小吃想換換口味，可以來到幻日線法式甜點享用漂亮又美味的甜點
造型好、甜度適中又有舒適的用餐環境，走累了、逛累了不妨進來坐坐
或是帶到店外的淡水金色水岸坐著吃也相當愜意
店名：幻日線法式甜點
地址：新北市淡水區公明街40號（河岸邊後門）
營業時間：11:00~20:00
電話：02-2621 1155
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100089116428313&locale=hu_HU
IG：https://www.instagram.com/quatre_quarts_patisserie/