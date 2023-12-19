幻日線法式甜點就在淡水老街、前方是淡水金色水岸

鄰近淡水捷運站、淡水渡船碼頭

從淡水捷運站步行過來約4分鐘、從淡水渡船碼頭步行過來約6分鐘

而且沿路有許多商店及淡水河景觀可以欣賞，非常Chill～

【目錄索引】

‧幻日線法式甜點-環境介紹

‧幻日線法式甜點-菜單

‧幻日線法式甜點-優惠活動

‧幻日線法式甜點-餐點介紹

‧幻日線法式甜點-店家資訊

純白設計的幻日線法式甜點，低調簡約的門面

使用透明落地窗

望進去就可以看到擺放各式各樣的甜點櫃，非常吸引經過的人潮

【幻日線法式甜點-環境介紹】

店面不大，座位約9、10個

雖然我們是內用，但發現更多人是外帶

還有看到附近店家來購買，說要送給朋友的，一口氣買了很多很多

才開賣沒多久，提拉米蘇就售完了

前方是高腳椅座位區

旁邊及桌上都有綠色植物做為裝飾

獨特的座位風格

搭配整面牆的鏡子，讓空間有延伸的感覺

座位區與廚房之間有一小塊玻璃，隱約可以看到裡面的人正忙碌的製作著甜點

而且一眼望去都是年輕人

裡面也有一張高腳桌椅

店面前方是淡水金色水岸，可欣賞關渡大橋的景色、對面八里左岸的風光及淡水河岸美景

白天、夜晚呈現出來的景色截然不同

【幻日線法式甜點-菜單】

甜點菜單

當天以甜點櫃提供的甜點為主，另提供4吋、6吋、8吋的蛋糕可以訂購（詳細製作的部份需與店家討論）

飲品菜單

飲料使用外帶杯，沒喝完也方便take out

幻日線法式甜點提供超多款法式甜點，甜點部份可直接至甜點櫃點選

甜點櫃裡琳瑯滿目的甜點，光用看的就好療癒

看看這一整個甜點櫃的甜點，是不是像小麥一樣會陷入選擇障礙呢？

除了甜點櫃的品項之外，也有常溫的甜點可以選擇

很適合外帶

禮盒包裝

不管是外帶回家享用有著儀式感或是買來饋贈親友都相當體面大方

【幻日線法式甜點-優惠活動】

每人單筆消費滿百並在FB／IG追蹤+打卡

或於Google留下五星評論（需5~10字以上）即可兌換瑪德蓮一份（數量有限、送完為止）

【幻日線法式甜點-餐點介紹】

▲香橙巧克球 220元

造型像一顆水晶球般，視覺效果很令人驚艷

連老媽都以為是容器，結果居然是以白巧克力製成的而且還可以食用

讓老媽大開眼戒

以白巧克力、黑巧克力做出不同的搭配

一般印象裡，白巧克力都是屬於比較偏甜的口感

但幻日線法式甜點的白巧克力不會過甜，口感柔滑

除了味道層次分明外，連質地也很豐富有層次感

細緻柔滑、綿密，有著超豐富的味蕾

尤其加入香橙慕斯帶有微酸及果香的風味，更讓巧克力口味的甜點吃起來多了清爽的口感

▲提拉米蘇 200元

上方擺放莓果系列的水果再附上莓果醬，讓味蕾更加豐富

還有一顆小巧的馬卡龍

淋上莓果醬更多了酸甜及莓果的果香

甜點吃多了難免會覺得甜膩，但幻日線法式甜點的搭配吃起來更加不容易膩口

提拉米蘇層層分明，有著咖啡香、奶香、可可香，加入卡魯瓦香甜酒更散發著淡淡的酒香

一次入口在嘴裡散發出豐富的滋味

▲榛果卡士達泡芙 150元

泡芙外層酥酥的，比起一般的泡芙多了榛果的顆粒、

夾層是柔滑細緻的日本中澤奶油、卡士達醬

令人意外的是中間還藏有榛果醬，味道讓人驚艷

原本以為只是一般的泡芙口感，但味道更有層次更豐富

如果你愛泡芙，真心推薦一定要嚐嚐幻日線法式甜點的泡芙系列唷

▲開心果覆盆莓塔 240元

開心果覆盆莓塔是假日限定，剛好假日來一定要點看看

有發現上方的造型是聖誕樹嗎？

灑上堅果碎加上紅紅的覆盆莓，就像一棵掛滿裝飾的聖誕樹般

迎接即將到來的聖誕節，這份開心果覆盆莓塔很有過節的氛圍

餅皮酥脆，有著香濃的奶香

還有濃郁且不同層次的開心果滋味

可以看到開心果覆盆莓塔也是層層堆疊出不同的滋味

一顆甜點就能嚐到非常豐富的口感，讓人吃起來有著滿滿的幸福感

▲草莓蛋糕 240元

季節限定的草莓蛋糕可不是經常吃的到，趁著草莓季趕快吃一波

一入口就先嚐到草莓酸酸甜甜的滋味，接著蹦出草莓專屬的香氣

這一道女生會非常喜歡

戚風蛋糕細緻搭配香濃的鮮奶油、新鮮草莓，比例恰到好處

▲伯爵奶凍生乳捲 150元

伯爵紅茶口味的蛋糕體柔軟細緻，更多了茶香及伯爵紅茶的香氣

奶油內餡絲滑不甜膩

吃完嘴裡尾韻散發著微微的茶香及奶香

▲焦糖海鹽拿鐵 150元

海鹽焦糖咖啡一靠近嘴巴就先聞到焦糖的香氣

喝起來甜甜鹹鹹有著咖啡烘焙的香氣

▲拿鐵 150元

拿鐵有著濃郁的咖啡香，但不會過苦

散發著奶香

▲抹茶歐蕾 160元

剛看到顏色的時候，以為會帶苦

結果完全不會

喝起來帶點淡淡的甜度，抹茶茶香及牛奶的奶香

甜度適中，拿來配甜點很剛好

▲莊園紅茶拿鐵 150元

紅茶拿鐵有著淡雅的茶香、尾韻有著牛奶

甜度適中

來到淡水老街感受老街熱鬧的氛圍、河岸的風光

吃個小吃或是吃膩了小吃想換換口味，可以來到幻日線法式甜點享用漂亮又美味的甜點

造型好、甜度適中又有舒適的用餐環境，走累了、逛累了不妨進來坐坐

或是帶到店外的淡水金色水岸坐著吃也相當愜意

【幻日線法式甜點-店家資訊】

店名：幻日線法式甜點

地址：新北市淡水區公明街40號（河岸邊後門）

營業時間：11:00~20:00

電話：02-2621 1155

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