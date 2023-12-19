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【礁溪溫泉】3間激推宜蘭礁溪溫泉飯店！

2023-12-19 14:29:00 波比 人氣：106
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窩客好文

波比

發表篇數：178篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：東旅湯宿風華漾館
phone03-9888-839
place宜蘭縣德陽路28號
作者本次評價：
4.40
環境設備
4.50
服務
4.00
交通便利
5.00
CP值
4.00
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礁溪溫泉推薦

礁溪溫泉景點地圖.jpg

最熱門礁溪溫泉飯店礁溪溫泉住宿，都集中在「礁溪火車站」周邊，礁溪轉運站也在附近交通極度方便。
除了來礁溪泡湯外，附近景點湯圍溝溫泉公園、礁溪溫泉公園、空ㄟ農場、五峰旗瀑布等，也是必訪喔。
這次精選的11家礁溪溫去中，便宜平價者尤其難找，扣除低評分 (7分者) 幾乎所剩無幾，千萬要優先搶攻耶！

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最後溫馨提醒：
✔ 諸多高檔礁溪溫泉飯店，事前告知慶生、紀念日，送免費床鋪布置、蛋糕呢。
✔ 來礁溪住宿泡大眾池溫泉，記得帶泳衣，現場買多半比較貴。
✔ 礁溪親子飯店特多，遊戲室、switch、溫泉魚咬腳等，有些退房後還能玩記得問！

▌礁溪溫泉推薦：3間礁溪溫泉飯店

1. 東旅湯宿溫泉飯店-風華漾

東旅湯宿溫泉飯店-風華漾.jpg
參考價格：雙人房淡季 NT$2,460元
查即時房價：Booking訂房
免費停車場

*離湯圍溝溫泉公園300公尺，整間飯店裝潢設計很美， 非常有日本風情。
 員工服務超優，有免費下午茶、早餐很加分，小缺點隔音偏弱、放水較慢。
盥洗用品茶籽堂，泡完溫泉皮膚滑嫩，免費藍光電影，第二次入住會再訪。
 

2. 亞諾溫泉行旅

亞諾溫泉行旅
參考價格：雙人房淡季 NT$1,730元
查即時房價：Booking訂房
親子推薦免費停車場

*出發湯圍溝溫泉公園步行3分鐘，獨立車庫好停車，吃飯逛街熱鬧方便。
裝潢時尚，房間有夠大，石子浴缸也超大特滿意，可以泡溫泉泡到開心。
有嬰兒床、澡盆很貼心，打掃可以更確實些，房價便宜紓解疲累好選擇。
 

3. 品文旅礁溪

【2024礁溪溫泉】11間激推宜蘭礁溪溫泉飯店！住宿泡湯＆便
參考價格：雙人房淡季 NT$2,900元
查即時房價：Booking訂房
親子推薦游泳池免費停車場

*湯圍溝溫泉公園走路8分鐘，停車場位置超多，早餐豐盛好吃，唯獨隔音較弱。
房間簡約床大好睡，浴池泡湯超享受，各樓層氣泡飲水機喝到飽、免費下午茶
大眾池溫泉佳、兒童滑水道好玩，有switch、ps4賽車，閣樓房小孩特愛超讚。

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