最熱門礁溪溫泉飯店、礁溪溫泉住宿，都集中在「礁溪火車站」周邊，礁溪轉運站也在附近交通極度方便。

除了來礁溪泡湯外，附近景點湯圍溝溫泉公園、礁溪溫泉公園、空ㄟ農場、五峰旗瀑布等，也是必訪喔。

這次精選的11家礁溪溫去中，便宜平價者尤其難找，扣除低評分 (7分者) 幾乎所剩無幾，千萬要優先搶攻耶！



延伸閱讀：

最後溫馨提醒：

✔ 諸多高檔礁溪溫泉飯店，事前告知慶生、紀念日，送免費床鋪布置、蛋糕呢。

✔ 來礁溪住宿泡大眾池溫泉，記得帶泳衣，現場買多半比較貴。

✔ 礁溪親子飯店特多，遊戲室、switch、溫泉魚咬腳等，有些退房後還能玩記得問！

▌礁溪溫泉推薦：3間礁溪溫泉飯店

1. 東旅湯宿溫泉飯店-風華漾



參考價格：雙人房淡季 NT$2,460元

查即時房價：Booking訂房

✅免費停車場



*離湯圍溝溫泉公園300公尺，整間飯店裝潢設計很美， 非常有日本風情。

員工服務超優，有免費下午茶、早餐很加分，小缺點隔音偏弱、放水較慢。

盥洗用品茶籽堂，泡完溫泉皮膚滑嫩，免費藍光電影，第二次入住會再訪。



2. 亞諾溫泉行旅



參考價格：雙人房淡季 NT$1,730元

查即時房價：Booking訂房

✅親子推薦✅免費停車場



*出發湯圍溝溫泉公園步行3分鐘，獨立車庫好停車，吃飯逛街熱鬧方便。

裝潢時尚，房間有夠大，石子浴缸也超大特滿意，可以泡溫泉泡到開心。

有嬰兒床、澡盆很貼心，打掃可以更確實些，房價便宜紓解疲累好選擇。



3. 品文旅礁溪



參考價格：雙人房淡季 NT$2,900元

查即時房價：Booking訂房

✅親子推薦✅游泳池✅免費停車場



*湯圍溝溫泉公園走路8分鐘，停車場位置超多，早餐豐盛好吃，唯獨隔音較弱。

房間簡約床大好睡，浴池泡湯超享受，各樓層氣泡飲水機喝到飽、免費下午茶。

大眾池溫泉佳、兒童滑水道好玩，有switch、ps4賽車，閣樓房小孩特愛超讚。

🔥更多宜蘭旅遊攻略：

【宜蘭景點推薦】宜蘭一日遊這樣玩！

【傳藝中心】親子遊戲天堂超好玩！

【宜蘭住宿】16間超夯宜蘭飯店推薦！

【礁溪溫泉】11間激推礁溪溫泉飯店！

【羅東夜市住宿】7間羅東民宿飯店推薦！

【宜蘭親子民宿】16間精選宜蘭親子飯店住宿！

🔥更多台灣旅遊攻略：

台北：台北景點、台北美食、台北住宿、台北車站住宿、西門町住宿、台北親子飯店、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

花蓮：花蓮景點、遠雄海洋公園、花蓮住宿、花蓮海景民宿、花蓮親子飯店、瑞穗溫泉

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、新竹住宿、新竹親子飯店

苗栗：苗栗景點、苗栗住宿、苗栗親子飯店、泰安溫泉

台中：台中景點、台中住宿、逢甲夜市住宿、台中親子飯店、谷關溫泉

南投：南投景點、南投住宿、日月潭住宿、清境住宿、溪頭住宿、埔里住宿

彰化：彰化景點、彰化住宿、鹿港住宿

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、阿里山住宿、嘉義親子飯店

台南：台南景點、台南住宿、關子嶺溫泉、台南親子飯店

高雄：高雄景點、義大世界、高雄住宿、高雄親子飯店

台東：台東住宿、台東市區住宿、台東親子飯店

屏東：墾丁住宿、墾丁親子飯店、墾丁海景民宿

🔥最新優惠碼整理：

Klook優惠碼、Kkday折扣碼、Agoda折扣碼