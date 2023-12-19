

這些年因疫情，坊間絕大部分的餐飲店家，都是苦撐在經營，等待春天再次來臨，但還是有不少，甚至是受歡迎或老字號的店家，因不堪負荷而結束，實在令人感到惋惜。當然，連阿發家住的下新莊，在非常熱鬧的四維路及鴻金寶商圈周邊，也是如此。不過在疫情結束後，特別是這半年來，開始陸續出現了好幾間餐飲店家的新面孔，也提供了喜歡嚐新的我們，特別當我不想煮晚餐時，一些用餐的新選擇。

像是鄰近四維路口的富國路上，近幾個月就陸續新開幕了兩家，風格與客群不太相同的新連鎖品牌平價拉麵店，可是在這地區，喜歡拉麵的朋友們之大福音。（在我家，原本就很喜歡吃拉麵的老婆和女兒，就相當開心興奮。）

上回介紹了，免費加麵、味噌湯飲料隨你喝、大份量高CP值的平價拉麵店「 北海道炙燒拉麵」。這回介紹另一家，也是新開不到一個月，同樣是走不到兩百元的親民價位，但質感與口感皆佳「麵匡匡(新莊富國店)」～

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】







▲店外觀

新開不到一個月的麵匡匡（新莊富國店），

到了晚餐時段，

可是吸引了不少附近民眾，

前來一試～







▲晚餐時段，座無虛席







▲淺色木質文青風的用餐環境







▲價目表

販售有九種口味的拉麵，

最便宜的是〝豆香醬油拉麵（135元）〞，

其中最貴是，

也是唯一超過兩百元價格的〝炙燒培根牛香蒜蛤蜊拉麵（250元）〞，

價位算是很親民。

麵條可選擇粗麵或細麵，

麵的軟硬度也可選。

餐點大類別另還有：來吃肉肉、美味小菜、還有點餓、冷飲







▲自助區

餐具與開水，

下方櫃格還提供有...







▲自助區的下方櫃格，

提供兩種湯壺，

分別是豚湯壺＆雞湯壺。

拉麵湯頭不夠喝時，

可自取自倒。







▲質感人氣平價拉麵餐點上桌

我們點了：鹹蛋黃金沙拉麵、招牌豚骨拉麵、明太子叉燒飯、胡麻龍鬚涼菜、招牌唐揚雞、加麵







▲明太子叉燒飯

白飯上，

放了些叉燒切丁，

淋上橘色的特製明太子醬，

表面再用火稍微炙燒了一下，

最後放上一把海苔絲。

整碗的視覺有迷人，

讓我很想立馬吃上一口，

一嚐其滋味的衝動~







▲明太子叉燒飯，特寫

很好吃，

讓我忍不住一口接一口~







▲胡麻龍鬚涼菜

龍鬚菜嫩口，

加上胡麻的香與滑，

以及大把柴魚片增添口感風味，

整體吃起來頗佳，

也好看，

但份量不多。







▲招牌豚骨拉麵

濃乳白的湯頭，

加上兩片誘人的炙燒叉燒肉，

迷人的半顆溏心蛋，

綠色青花菜、黃色玉米筍..等。

整體外觀呈現溫馨小品的感受。







▲招牌豚骨拉麵，特寫

豚骨湯頭香濃但不膩，

鹹淡適中很溫和順口的風味。

炙燒的叉燒肉，

外表好看又誘人，

肥瘦適中外，

具脂香又兼顧口感不油膩，

很合我和老婆的口味。







▲招牌唐揚雞

乾淨勻稱的橙黃炸色，

看起來就很好吃的模樣～







▲招牌唐揚雞，特寫

外酥內嫩，

讓人一口接一口，

一下就吃光...







▲鹹蛋黃金沙拉麵

之前沒有看過吃過鹹蛋湯頭口味的拉麵，

加上標榜獨家，

更是引起了我們的好奇心～







▲鹹蛋黃金沙拉麵，特寫

整碗如散發出金色光芒的美味般！

據說麵匡匡的麵體製作

是經過三次熟成和九次壓制，

再加上 採用吊掛蒸煮方法，

麵條香Q口感頗佳。







▲鹹蛋黃金沙拉麵，湯頭

沒想到日式拉麵，

竟能融入台灣傳統鹹蛋的滋味，

喝上一口，

滿是古早回憶般鹹蛋黃的醇香，

風味頗佳～







▲二訪

一訪時我和老婆覺得頗好吃，

環境也不錯，

價位也相較平價。

隔沒幾天，

在南部工作的女兒回來，

一聽到我們提起這家，

她直說她也很想吃，

加上老婆也想再試試別的口味，

於是我們就又來了~

這次點的是：豆香醬油拉麵、嫩胸雞白湯拉麵、川味炙燒牛肉拉麵、明太子叉燒飯、胡麻龍鬚涼菜、豬雞拼盤、金翠腐乳泡菜







▲豆香醬油拉麵

二十多年前我和老婆到日本北海道旅遊，

路經一攤拉麵攤，

當時肚子有點餓但又不會太餓，

看到攤家生意不錯，

於是兩人各點了一碗醬油拉麵來吃。

老婆說那滋味，

讓她一直很懷念，

另外讓她很想念的，

還有帝王蟹吃到飽！

話題有點扯遠了...

這拉麵只單純透過醬油的甘醇，

帶出麵條與食材的風味，

吃起來很爽口耐吃。

有時最簡單的，

通常也是最不簡單，

幸福也是～







▲嫩胸雞白湯拉麵







▲嫩胸雞白湯拉麵，特寫

雞胸肉嫩口，

雞白湯香醇。







▲免費加湯（豚湯壺＆雞湯壺，自取自倒）

本來想說湯放在壺裡，

會不會是變溫甚至變冷的，

沒想到一倒出來，

還會冒些許熱氣。

喜歡喝熱湯，

但又怕湯不夠多、不夠喝的，

就不用擔心囉～







▲ 川味炙燒牛肉拉麵

油辣紅的色澤湯頭，

刺激視覺上的美味感。

而有如四川牛肉麵的湯頭香氣，

與牛肉炙燒後的脂香，

撲鼻而來～







▲川味炙燒牛肉拉麵，特寫

牛肉片充滿炙燒後的脂香，

口感卻有保有嫩口度，

好吃～







▲川味炙燒牛肉拉麵，湯頭

帶有四川牛肉麵的川辣感，

以及麻辣鍋般的花椒、八角、丁香...等香氣，

香辣中又具溫和層次～







▲留影

以一碗不到兩百元價位的拉麵來說，

近年兩家新的拉麵連鎖品牌，

前幾週介紹的，

主特色為大份量高CP值，

是台味感較重的平價炙燒拉麵店，

這次介紹的麵匡匡，

雖整碗的份量與配料種類相較少，

但有著日式拉麵的特色與精緻感，

又能融入台灣特色傳統風味（鹹蛋黃金沙拉麵 ＆川味炙燒牛肉拉麵），

整體是鹹淡適中，

又不會很台的好滋味。

兩家各自擁有許多喜愛它的顧客們，

端看您的喜好囉～



【營業時間】11：00～15：00，17：00～21：00

【地 址】新北市新莊區富國路186號

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】

【延伸閱讀】

◎﹝新北市新莊﹞北海道炙燒拉麵 日本麵粉製麵、免費加麵、味噌湯飲料隨你喝、大份量高CP值的平價炙燒拉麵店

◎﹝新北市新莊﹞元益x寶來 傳統蔘藥行中散發藥材香的跨界精品咖啡與甜點

◎﹝新北市新莊﹞老吳原汁排骨湯 拳頭大、肉厚實，口感超軟嫩，湯頭甘醇好喝的原汁排骨湯

◎﹝新北市新莊﹞後港一路美食地圖 17家擁有高人氣在地人的庶民小吃美食＋2家輔大前的特色美食

◎﹝新北市新莊﹞軟蛋醬 八種醬x三種肉選擇的平價螺旋（扭紋）蛋包飯專門店

◎﹝新北市新莊﹞維克熱壓吐司 十五種鹹甜口味，竟有台味十足的剝皮辣椒雞、闇黑照燒惡魔蛋！白淨文青風，開到晚上的熱壓吐司專賣店

◎﹝新北市新莊﹞點22 下午沒休息營業至凌晨，很平價並好吃且環境佳的港式點心專賣店

◎﹝新北市新莊﹞民本街無名粉漿蛋餅 無攤名無菜單，一份25 元銅板價，40多年傳統好滋味的手工現做粉漿蛋餅

◎﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓 巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓

◎﹝新北市新莊﹞四維路銅板小吃、高CP值、老字號...庶民美食地圖，從早餐到宵夜都有～

◎﹝新北市新莊﹞北港鵝肉 在地巷弄內好吃的鵝肉麵（飯）30多年老店攤，但蔥酥飯更是令人驚艷

◎﹝新北市新莊﹞秋香鵝肉館 低調藏身巷弄內，灰熊好呷又銷魂的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯！

◎﹝新北市新莊﹞茶之鄉泡沫紅茶店 令人泛起五六年級生的濃濃回憶殺！在地老字號人氣泡沫紅茶店

◎﹝新北市新莊﹞鴨禾寶東山鴨頭 不用回鍋油、不賣隔夜，一週只賣三天的人氣老字號東山鴨頭

◎﹝新北市新莊﹞北方牛肉麵 當地居民才知，隱身巷內、物美價廉，肉多大塊才150元的大碗公牛肉麵

◎﹝新北市新莊﹞燕覺早午 隱藏巷弄內在地高人氣，多達31種口味的手工脆皮蛋餅

◎﹝新北市新莊﹞龍門客棧 菜色眾多、出菜快、環境古色古香，俗閣大盤且很有〝吃飯〞感的高人氣老字號熱炒店餐廳

◎﹝新北市新莊﹞富士雞肉飯 外觀清新簡潔，口感類健康餐盒，使用去骨雞腿肉的新開幕雞肉飯專賣店

◎﹝新北市新莊﹞林口忠孝米苔目 自製手作米苔目與黑糖糖漿，30多年知名剉冰店之新二代店

◎﹝新北市新莊﹞鐵鍋叔叔 攤車外觀特別，脆皮蛋餅與滿福堡比擬餐廳口感，真可打掛許多早午餐與速食連鎖店~

◎﹝新北市新莊﹞川豫麵館 手扯麵條寬如皮帶，原味優、辣油潑麵更夠勁，豫家鄉的媽媽味~

◎﹝新北市新莊﹞鼎鼎香涮涮屋 日式文青鍋物圖繪、環境寬敞明亮，口感自然鮮美的高人氣平價涮涮鍋

◎﹝新北市新莊﹞硬氣哥鈑烤吐司 隱藏巷弄內在地人才知，硬氣粗曠但好吃的鐵板吐司三明治＆地瓜起司蛋餅

◎﹝新北市新莊﹞後菜園艋舺腿庫飯（新址） 會肥膩也無怨尤的邪惡美味，市場雨棚攤區的高人氣腿庫飯有了新店面

◎﹝新北市新莊﹞樂製滷食 七種乾滷、四種湯滷風味，十二種麵條、青菜區有如小型菜攤，客製化自由度極高的人氣加熱滷味

◎﹝新北市新莊﹞富樂里奇義大利麵 百元價位的超人氣、高CP值義大利麵、燉飯、焗烤

◎﹝新北市新莊﹞呷牛排 竟有牛排搭牛肝菌燉飯，打卡送螺旋酥皮濃湯，在地人高評價的牛排館

◎﹝新北市新莊﹞騎雞鹽水雞 在地高人氣關東煮之新品牌，炎夏晚餐沒食慾？就要吃鮮爽嫩口不油鹹膩的鹹水雞

◎﹝新北市新莊﹞一串日式關東煮｜焦糖冷滷味 一口接一口、五告好呷！風味獨特、高CP值，在地高人氣的焦糖冷滷味

◎﹝新北市新莊﹞黑傑克原味炭烤牛排 真男人的我，當然要點大份量的真男人炭烤牛排套餐

◎﹝新北市新莊﹞阿忠牛排 巷弄內老字號，在地人家庭聚會首選，一客不到兩百元還含自助沙拉吧的高人氣、高CP值台式牛排館

◎﹝新北市新莊﹞德克斯先生牛排 愛豪邁大口吃牛排者激推！新莊唯一，原肉整塊重量級30盎司厚切牛排

◎﹝新北市新莊﹞IKEA宜家家居 驚！豆鯊包後又一超夯新品，鯊鯊化身成超Q又呆萌的「鯊寶包」（刈包），真是太欠吃～

◎﹝新北市新莊﹞嘉義龍安粉條冰 傳統古早味消暑沁心涼又有飽足感，甜而不膩的人氣手工粉條冰

◎﹝新北市新莊﹞KK手工窯烤pizza 雙北地區街頭巡迴快閃，高人氣的手工薄皮窯烤披薩行動餐車

◎﹝新北市新莊﹞二良脆皮烤饅頭 一天只賣三小時的新竹超人氣秒殺脆皮烤饅頭，新莊也買得到了~

◎﹝新北市新莊﹞壹三找餐 酥脆含汁的日式炸牡蠣，竟是平價早午餐漢堡與吐司的主角！

◎﹝新北市新莊﹞早安有喜(新莊復興店) 竹炭黑金堡、牛奶白金堡、飯食、麵食、拼盤...，上百種選擇的複合式人氣早午餐

◎﹝新北市新莊﹞築間幸福鍋物 網路評價4.8顆星，環境、食材、服務態度都令人感到優質與幸福感，更是火鍋控們的深夜食堂

◎﹝新北市新莊﹞饞饞燒肉鍋物 環境令人眼睛一亮，小份量食材單點多樣的選擇，點餐高自主性、高自由度的平價燒肉鍋物店~

◎﹝新北市新莊﹞強尼兄弟健康廚房（幸福店） 少油、少鹽、低卡、低GI，豐富多樣化菜色，味美又親民價，營養師認證的輕食尚健康餐盒

◎﹝新北市新莊食記﹞阿淑清蒸肉圓 皮軟嫩帶Q、餡如札實肉丸子、醬料鹹甜含蒜泥香嗆之人氣清蒸肉圓老店

◎﹝新北市新莊食記﹞許家小館 藏身新莊區公所旁街巷內，在地人吃的人氣平價北方麵食館，好吃的牛肉捲餅

◎﹝新北市新莊食記﹞咪咪紅豆餅 紅豆餅竟有龍蝦沙拉起司口味，還只賣30元的銅板價！

◎﹝新北市新莊食記﹞真有味鹹酥雞 網路地圖查不到，在地人才知，30年傳統鹹酥雞人氣老攤

◎﹝新北市新莊食記﹞忠將蔥蔬餅 黃昏市場裡，酥香脆、蔬菜爆量、高CP值、高人氣的蔥抓餅

◎﹝新北市新莊食記﹞ㄚ亦の腿庫飯 肉肉控必吃便當，肥美腿庫肉+現炸紅燒肉+大香腸，讓你吃的肥到深處無怨尤的大綜合飯

麵匡匡、新莊富國店、鹹蛋黃金沙拉麵、 豆香醬油拉麵、雞白湯拉麵、川味炙燒牛肉拉麵、明太子叉燒飯、新莊日式拉麵

文章標籤