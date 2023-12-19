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宜蘭親子景點》【頭城運動公園】親子共融式遊樂場超好玩!頭城擁有全宜蘭的第一、第二親子共融遊樂場，是宜蘭免門票景點兩個親子公園一起玩，占地4公頃親子遊樂場，帆船上當孩子王「蜘蛛人」爬網超刺激，蜂巢溜滑梯好有趣。還有落羽松步道及綠色大草坪，野餐、跑跳、週末帶小孩放電去，小孩嗨翻天！通常我們再買頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅和一杯木瓜王果汁，那就是非常棒的組合了！附近景點有外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
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頭城運動公園 景點資訊
- 地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號(頭城國中旁天橋下)
- 營業時間：全天候24小時開放
- 電話：無
- 廁所：有公用廁所
- 運動公園場設施有：籃球場、兒童遊戲區、溜冰場地、網球場、田徑場、健康步道、游泳池、活動中心及小型表演廣場…等多項活動設施，提供舒暢的活動休閒空間！
頭城運動公園 交通停車
【自行開車】Google導航輸入頭城運動公園即可到達
【停車場】有免費停車場，開車來很方便
【大眾運輸】
- 搭台鐵至頭城火車站下車，大約步行15分鐘到達
- 搭至礁溪轉運站或台灣好行綠19至頭城火車站，約步行15分鐘到達
頭城運動公園 落羽松秘境
哈哈，當天最舒適的環境就是這兒了!!
落羽松的樹下也是適合放野餐墊的地方，只是要小心突起的樹根啊
這片草地真的很舒服啊，所以好多人在草地上活動
頭城運動公園 兒童遊戲場
頭城第一親子共融遊樂場
落羽松旁還有龍舟展示，好特別
土堤溜滑梯
土堤滑梯~這個小丘可有趣了，可以爬山、可以攀岩，可以攀繩，可以溜滑梯，下方還可以玩沙，簡直萬能了
小貝果可開心的咧
蜂巢造型溜滑梯
雖然兒童遊戲器材都差不多，但不可否認的，這次可是多了好多讓人眼睛一亮的器材啊
猶如蜂巢造型的六角物，像是小型的立體迷宮可以爬上爬下
但是再安全的器材一旁還是有大人看著比較好
真的要更花工夫維護啊
可以推拉的滑車，但要小心腳哦，應該要有個緩衝墊比較好
這些設施跟以往的罐頭式的遊樂場不同，除提供所有孩童一同遊戲，也應允了家長的放鬆需求，可以在一旁看著孩子們玩的空間，這是個親子共融的友善運動公園
可兩人乘坐的網狀盪鞦韆
小榛果最愛的沙坑，還好車上置放著她收集的挖沙工具，隨時都可以玩
一旁還有洗手洗腳的水龍頭，剛好可以盛水蓋城堡~哈哈，妹妹玩水玩的不亦樂乎
這是旋轉鐵盤!
頭城第二親子共融遊樂場
穿過大草坪，往第二遊樂場前進!!!
將原先的溜冰場修建為第二親子共融遊樂場
其中圓弧探索攀爬組、創意共融式遊具適合6至12歲孩子使用
船型遊具組適合5至12歲孩子
另也設置讓想活動一下筋骨的朋友的體健設施
圓弧探索攀爬組
圓弧探索攀爬組，看小孩爬上爬下的很有趣。加上原本的遊樂器具，這裏變的更好玩了
也有小小的攀岩設施
創意共融式遊具
海盜船型遊具組
船型遊具組，也可以當溜滑梯
親子休憩區
父母終於有地方坐了!!!
只不過上面的造型遮陽網未免太小了，哈
體健設施
雙人大轉輪、雙人雙槓、划船器、腹肌板!!
如果小孩在一旁玩，大人也可以好好的動一動哦
頭城運動公園 其他設施
宜蘭有不少運動公園，位於頭城國中旁的頭城運動公園，占地約4公頃多，包括有：籃球場、游泳地、兒童遊戲區、溜冰區、田徑場、網球場、健康步道、活動中心及小型表演廣場…等多項活動設施，其實滿不錯的，只是早期好像少了點特色
這要是對都會人來說，這簡直是夢幻場地啊，完全不用跟人搶場地啊
溜冰場
頭城運動公園 心得評價
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