來自高雄老字號冰店「大碗公冰．甜品」在台灣全省有多間分店，這次來到「大碗公冰．甜品新莊富國店」位在新莊四維市場附近，之前就來這吃過好幾次，芒果冰和抹茶冰都很喜歡，這次再訪改了新裝潢，明亮且充滿現代感的空間讓人耳目一新。

「大碗公冰．甜品」除了傳統的冰品、紅豆湯、燒仙草和豆花等，菜單也有許多創意口味冰品，是一年四季都很適合來的冰店甜品店。

新莊美食 大碗公冰．甜品新莊富國店 位置

大碗公冰．甜品店 新莊富國店位在新莊富國路靠近四維市場附近，離捷運丹鳳站步行7分鐘，來捷運丹鳳站可以安排嚐鮮的美食冰品，開車可停後港新公園地下停車場或四維立體停車場，騎車附近有很多停車格，交通方便。

大碗公冰．甜品店 新莊富國店

地址：新北市新莊區富國路160號

營業時間：10:00–23:30

電話：0229063331

粉絲團：大碗公冰．甜點

官方網站：大碗公

新莊美食 大碗公冰．甜品新莊富國店 內用





重新裝潢的大碗公冰．甜品 新莊富國店，風格清新。

店內環境乾淨，開放式廚房也看到餐檯整潔的風景。

店內採自助消費方式，在櫃台點完冰品等候製作完成，自行端回座位享用，餐畢把餐具放到回收台就好。

吃冰的餐具放在櫃檯可以自取，還有提供分享碗，不方便來內用也可以點平台外送。

新莊美食 大碗公冰．甜品新莊富國店 菜單

大碗公冰．甜品的菜單

首創大碗公冰品，菜單還有多種綿綿冰、手作嫩仙草、手作豆花、飲料與甜品推薦，冬天也有紅豆湯和燒仙草等熱飲。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新莊美食 大碗公冰．甜品新莊富國店 評價

大碗公冰．甜品店 新莊富國店店內櫃台上方的看版也有菜單，現場掃描OR CODE點餐相當方便。

特濃抹茶紅豆牛奶冰($85)

份量不小份的特濃抹茶紅豆牛奶冰只要85元，價格親民。

使用抹茶冰磚製成的抹茶雪花，淋上香甜煉乳跟厚厚一層抹茶粉，抹茶味道濃郁不苦澀，加上甜而不膩的紅豆，滋味飽滿甜蜜，配料還有湯圓，愛吃抹茶口味的別錯過。

湯圓有白、有紅，口感軟Ｑ。

嫩仙草冰2.0($80)

中間一球芋泥加上五顏六色配料吸睛，這碗嫩仙草冰2.0，光看就覺得很好吃。

配料有嫩仙草、芋圓、地瓜圓、珍珠、湯圓、紅豆、彎豆和芋泥球，滿滿的料蓋住了嫩仙草，一次可以吃到好多種配料，層次豐富，而嫩仙草本身滑溜溜的口感也很好吃。

配料份量多，鋪滿了整個碗面，嫩仙草都被蓋在底下了。

綜合大湯圓紅豆湯($70)

熱呼呼的紅豆湯是秋冬必吃的甜品，大碗公的綜合大湯圓紅豆湯除了紅豆還有湯圓、地瓜圓、芋圓、珍珠和兩顆不同口味的大湯圓。

味道香甜卻不會膩口的紅豆湯，喝完身體暖暖，裡面兩顆包有內餡的大湯圓，吃完讓人有飽足感，很適合推薦冬至來吃一碗。

兩顆大湯圓是這碗甜品最吸晴的配料。

大湯圓口味一顆是芝麻，另一顆是花生，一口咬下去，裡面滿滿的餡料要小心燙口啊～

招牌燒仙草($60)

使用造型可愛的小陶鍋裝盛，招牌燒仙草的配料也不少，還有一塊我很愛的芋頭。

另外附了一包花生可依個人喜好添加，天氣冷的時候來碗燒仙草，讓心都暖和了。

招牌燒仙草的配料有紅豆、彎豆、珍珠、薏仁等，配料都熬煮得恰到好處，而燒仙草滋味溫潤回甘，冬天喝了會覺得幸福的甜品。

大碗公冰．甜品店 新莊富國店的冰品和甜品，除了東西好吃，還有對應各種季節推出的品項，夏天常常來吃好幾次，冬天的燒仙草和紅豆湯也是可以再訪的推薦，來四維市場吃完晚餐可以再來吃冰，新北冰店推薦大碗公冰．甜品。

大碗公冰．甜品店 新莊富國店

地址：新北市新莊區富國路160號

營業時間：10:00–23:30

電話：0229063331

粉絲團：大碗公冰．甜點

官方網站：大碗公

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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