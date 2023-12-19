台北烤鴨推薦「晶粵軒烤鴨餐廳」，菜單提供好吃烤鴨料理，有一鴨2吃和一鴨3吃的四人、六人套餐，價格平價不貴，也有開胃菜、冷盤輕食、港式蒸籠小點心、炒飯、燒臘和熱炒等多種美食推薦。

除了這篇食記推薦的「晶粵軒烤鴨餐廳民權店」還有晶粵軒烤鴨餐廳中和店和晶粵軒烤鴨餐廳桃園店能吃到烤鴨料理。

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 位置

晶粵軒烤鴨餐廳民權店地址在民權東路三段、晶宴會館民權館的B1，開車可將汽車停在入口民權東路三段上吧嘟嘟房車道。

搭乘捷運至行天宮站或中山國中站，步行約10分鐘，附近公車可坐到民權建國路站下車。

晶粵軒烤鴨餐廳

地址：台北市中山區民權東路三段2號號 B1

捷運：行天宮站、中山國中站

訂位專線：02 8773 4567

營業時間：11:30 ~ 14:00，17:30 ~21:00

粉絲團：晶粵軒烤鴨餐廳

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 菜單價錢

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 菜單價錢

必點推薦的就是片皮鴨，有一鴨2吃或一鴨3吃，其他有開胃菜、港式燒臘、主廚特色菜、肉品海鮮、青菜豆腐和港式點心，菜單另外提供四人套餐和六人套餐，比單點划算，也可省去考慮時間點餐。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 環境

晶粵軒烤鴨餐廳民權店用餐環境氣派，空間挑高寬敞、座位舒服適合多人聚餐，也很推薦喜慶婚宴、企業聚餐、尾牙和春酒預訂的餐廳選擇。

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 一鴨3吃推薦

免費提供的熱茶，不用另外收茶資真的很棒

這次和朋友聚餐選了一鴨3吃四人套餐分享

除了晶選片皮鴨一隻可以選擇3吃之外，另外還有開胃冷菜、青菜豆腐、海鮮主食和飽食主食

開胃冷菜

有五種開胃冷菜可選一種

點了平常就很愛的山楂番茄

酸酸甜甜的滋味

入口還有山楂明顯的風味

服務人員會將料理好的烤鴨推到桌邊片鴨，大隻的晶選片皮鴨來自宜蘭櫻桃鴨，整隻足足有3公斤重，另外附12片荷葉餅、翠綠蔥段、脆口黃瓜和晶製甜麵醬。

一鴨3吃最精彩的片鴨秀

看著烤鴨發亮又香脆的外皮，現場真的讓我和朋友吞了好幾次口水，味道香噴噴啊！

這裡的烤鴨切的較厚

但趁熱吃竟然不會過柴

鴨肉細嫩多汁，鴨皮酥香又脆，真是好吃啊



從蒸籠拿出荷葉餅還熱熱的，依照自己喜好夾入鴨肉片、蔥段和小黃瓜，一定要記得搭配招牌晶製甜麵醬。

甜麵醬的鹹香甜味和蔥段、小黃瓜的清爽，加上烤鴨的多層次滋味，荷葉餅軟Ｑ很有口感，整體組合好吃又多汁。

有麻番了鴨 (麻辣乾鍋煸鴨架)

2吃我選了這道有辣的吃法，餐名也取的很可愛！很像“有麻煩了呀”～

這乾鍋厲害囉！鴨肉依舊保有鮮嫩Ｑ彈的口感，入口麻香開胃，裡頭還搭配了杏鮑菇、豆皮和花生，朋友直呼過癮開胃。

粉想芋見鴨 (芋頭米粉鴨骨鍋)

3吃點了適合這天氣的湯鍋，湯頭鹹香不油膩，入口滿載鮮甜，芋頭軟Ｑ綿密真好吃，份量不少的米粉吸滿湯汁，加上美白菇更有豐富感。

砂鍋蟹黃豆腐煲

這道實在真下飯啊！

豆腐鮮嫩有口感～

醬汁高湯充滿海鮮味，入口甜鹹兼具

避風塘金蒜蘿蔔糕

平常就愛蒜的料理，這道絕對必點

蘿蔔糕煎的外酥內嫩，咬下去還有ＱＱ的口感

加上豪邁的金蒜，入口像是顆粒感的存在，滿嘴鹹香真好吃，重點是一點也不油膩喔！

湘辣剁椒鮮鱸魚

大隻鱸魚上鋪滿蔥花和辣椒，看起來辣又開胃，魚肉飽滿細嫩，醬汁微微的麻，但不會很辣，非常合我胃口的一道料理，真的覺得自己超會點餐的呢～

麻麻米呀有鴨粒 (麻油鴨糯米飯)

又是一道餐名很可愛的料理～

糯米飯香Ｑ而且不油，入口清香的麻油讓味蕾又開了！鴨肉加上薑片和香菜提味，美味又好吃。

這天和朋友來到「晶粵軒烤鴨餐廳民權店」，一鴨3吃的價位和整體感受都讓人覺得可以再訪推薦，尤其是寬敞的環境好適合尾牙、年節特別節日或者升官請客，菜單價位也不會貴的無法接受，台北好吃烤鴨推薦「晶粵軒烤鴨餐廳民權店」。

晶粵軒烤鴨餐廳

地址：台北市中山區民權東路三段2號號 B1

捷運：行天宮站、中山國中站

訂位專線：02 8773 4567

營業時間：11:30 ~ 14:00，17:30 ~21:00

粉絲團：晶粵軒烤鴨餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

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