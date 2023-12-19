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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區【中山區美食】晶粵軒烤鴨餐廳民權店，台北一鴨三吃推薦！

台北市中山區【中山區美食】晶粵軒烤鴨餐廳民權店，台北一鴨三吃推薦！

2023-12-19 17:10:12 陳小可的吃喝玩樂 人氣：104
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：691篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：晶粵軒烤鴨餐廳 民權店
place台北市中山區民權東路三段2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北烤鴨推薦「晶粵軒烤鴨餐廳」，菜單提供好吃烤鴨料理，有一鴨2吃和一鴨3吃的四人、六人套餐，價格平價不貴，也有開胃菜、冷盤輕食、港式蒸籠小點心、炒飯、燒臘和熱炒等多種美食推薦。

除了這篇食記推薦的「晶粵軒烤鴨餐廳民權店」還有晶粵軒烤鴨餐廳中和店晶粵軒烤鴨餐廳桃園店能吃到烤鴨料理。

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 位置

晶粵軒烤鴨餐廳民權店地址在民權東路三段、晶宴會館民權館的B1，開車可將汽車停在入口民權東路三段上吧嘟嘟房車道。

搭乘捷運至行天宮站中山國中站，步行約10分鐘，附近公車可坐到民權建國路站下車。

晶粵軒烤鴨餐廳
地址：台北市中山區民權東路三段2號號 B1
捷運：行天宮站、中山國中站
訂位專線：02 8773 4567
營業時間：11:30 ~ 14:00，17:30 ~21:00
粉絲團：晶粵軒烤鴨餐廳

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 菜單價錢

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 菜單價錢

必點推薦的就是片皮鴨，有一鴨2吃或一鴨3吃，其他有開胃菜、港式燒臘、主廚特色菜、肉品海鮮、青菜豆腐和港式點心，菜單另外提供四人套餐和六人套餐，比單點划算，也可省去考慮時間點餐。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 環境

晶粵軒烤鴨餐廳民權店用餐環境氣派，空間挑高寬敞、座位舒服適合多人聚餐，也很推薦喜慶婚宴、企業聚餐、尾牙和春酒預訂的餐廳選擇。

晶粵軒烤鴨餐廳民權店 一鴨3吃推薦

免費提供的熱茶，不用另外收茶資真的很棒

這次和朋友聚餐選了一鴨3吃四人套餐分享
除了晶選片皮鴨一隻可以選擇3吃之外，另外還有開胃冷菜、青菜豆腐、海鮮主食和飽食主食

開胃冷菜

有五種開胃冷菜可選一種
點了平常就很愛的山楂番茄
酸酸甜甜的滋味
入口還有山楂明顯的風味

服務人員會將料理好的烤鴨推到桌邊片鴨，大隻的晶選片皮鴨來自宜蘭櫻桃鴨，整隻足足有3公斤重，另外附12片荷葉餅、翠綠蔥段、脆口黃瓜和晶製甜麵醬。

一鴨3吃最精彩的片鴨秀
看著烤鴨發亮又香脆的外皮，現場真的讓我和朋友吞了好幾次口水，味道香噴噴啊！

這裡的烤鴨切的較厚
但趁熱吃竟然不會過柴
鴨肉細嫩多汁，鴨皮酥香又脆，真是好吃啊

從蒸籠拿出荷葉餅還熱熱的，依照自己喜好夾入鴨肉片、蔥段和小黃瓜，一定要記得搭配招牌晶製甜麵醬。

甜麵醬的鹹香甜味和蔥段、小黃瓜的清爽，加上烤鴨的多層次滋味，荷葉餅軟Ｑ很有口感，整體組合好吃又多汁。

有麻番了鴨 (麻辣乾鍋煸鴨架)

2吃我選了這道有辣的吃法，餐名也取的很可愛！很像“有麻煩了呀”～

這乾鍋厲害囉！鴨肉依舊保有鮮嫩Ｑ彈的口感，入口麻香開胃，裡頭還搭配了杏鮑菇、豆皮和花生，朋友直呼過癮開胃。

粉想芋見鴨 (芋頭米粉鴨骨鍋)

3吃點了適合這天氣的湯鍋，湯頭鹹香不油膩，入口滿載鮮甜，芋頭軟Ｑ綿密真好吃，份量不少的米粉吸滿湯汁，加上美白菇更有豐富感。

砂鍋蟹黃豆腐煲

這道實在真下飯啊！
豆腐鮮嫩有口感～
醬汁高湯充滿海鮮味，入口甜鹹兼具

避風塘金蒜蘿蔔糕 

平常就愛蒜的料理，這道絕對必點
蘿蔔糕煎的外酥內嫩，咬下去還有ＱＱ的口感

加上豪邁的金蒜，入口像是顆粒感的存在，滿嘴鹹香真好吃，重點是一點也不油膩喔！

湘辣剁椒鮮鱸魚

大隻鱸魚上鋪滿蔥花和辣椒，看起來辣又開胃，魚肉飽滿細嫩，醬汁微微的麻，但不會很辣，非常合我胃口的一道料理，真的覺得自己超會點餐的呢～

麻麻米呀有鴨粒 (麻油鴨糯米飯)

又是一道餐名很可愛的料理～
糯米飯香Ｑ而且不油，入口清香的麻油讓味蕾又開了！鴨肉加上薑片和香菜提味，美味又好吃。

這天和朋友來到「晶粵軒烤鴨餐廳民權店」，一鴨3吃的價位和整體感受都讓人覺得可以再訪推薦，尤其是寬敞的環境好適合尾牙、年節特別節日或者升官請客，菜單價位也不會貴的無法接受，台北好吃烤鴨推薦「晶粵軒烤鴨餐廳民權店」。

晶粵軒烤鴨餐廳
地址：台北市中山區民權東路三段2號號 B1
捷運：行天宮站、中山國中站
訂位專線：02 8773 4567
營業時間：11:30 ~ 14:00，17:30 ~21:00
粉絲團：晶粵軒烤鴨餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇晶粵軒烤鴨餐廳民權店食記邀請
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