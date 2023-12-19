景安捷運站新開幕新北燒肉 路易奇電力公司，試營運就大排長龍！單點的和牛燒肉品質好，肉甜美多汁！自己烤還可以省錢吃高級肉，cp值超高！
- 路易奇電力公司 景安電廠地點位置
- 景安路易奇燒肉店內環境
- 路易奇電力公司景安電廠菜單價格
- 和牛衝擊套餐 原價4380 挑戰價2580
- 超豐富自助配料區
- 路易奇電力股份有限公司景安分公司點餐方式
- 必吃！新鮮生菜吃到飽 40元
- 高山金萱茶 60元 / 柚子汽水 75元
- 必吃！景安電廠限定!生牛肉佐酸奶醬 280元
- 頂級和牛牛舌(厚切) 520元
- 必吃！頂級牛小排刺身 280元
- 必吃！日本頂級和牛月見金磚 580元
- 推！酪梨 120元
- 伊比利一條豬五花 360元
- 月見蔥花飯 35元
- 隱藏吃法-月見燒肉丼
- 檸檬奶油蝦 180元
- 頂級和牛燒肉塊 640元
- 鐵觀音布丁 80元
路易奇電力公司 景安電廠地點位置
路易奇燒肉有超多分店，中和第一家終於開幕，位置就在景安捷運站出口的斜對面。
景安捷運站人潮超多，周邊美食也很多，像小海水產小海水產就在他們的對面！
景安路易奇燒肉店內環境
路易奇景安電廠門口很低調，跟其他分店一樣招牌超小一個很難發現，但預約總是滿滿~
店內也是走簡約的灰白色調，一點點的科技感很適合年輕人。
路易奇電力公司景平電廠的座位數不多，大概也只有十多來桌而已，如果兩人坐走四人位置，那就又更少了！照他肉的品質來說，排隊也是理所當然的阿！
路易奇電力公司景安電廠菜單價格
路易奇電力公司的價格很多人都很好奇，這家景安電廠的價格有區分兩種價位
- 店員烤-原價
- 自己烤-挑戰價
挑戰價自己烤通常會便宜一半左右，省阿！金牛男William 眼睛都亮了！
如果你是挑戰價自己烤的話，菜單的背面有給你燒烤建議的時間跟方法。
照著他們建議的方式，其實也可以烤出很好吃不愧對肉質的燒肉喔！
完整菜單請點我>
和牛衝擊套餐 原價4380 挑戰價2580
路易奇景安店現在還有組合套餐，和牛橫膈膜還有干貝~自己烤2人才2580
真的蠻便宜的！很推！
超豐富自助配料區
這個配料區跟海底撈有得比，而且都是高級配料！
- 明太子
- 香蒜鹽
- 路易奇用鹽
- 羅勒鹽
- 香蒜鹽
- 辣椒粉
- 黑松露醬
- 油封大蒜
- 檸檬角
- 鹽蔥
- 剝皮辣椒
- 燒肉醬
沒想過燒肉的配料可以這麼多！甚至還有明太子、黑松露、剝皮辣椒
更可以讓你沾到飽真的很誇張
光調味料就可以跟海底撈PK了！拿到手軟哀～
裡面比較推薦的有
檸檬角
去油解膩很方便，如果有海鮮加上一點點更合適！Dong自己是會加一些在燒肉上，吃起來更清爽
剝皮辣椒/鹽蔥
這兩個用在生菜包肉很提味，而且那個辣跟嗆的味道更讓人覺得意猶未盡！
鹽昆布
北海道來的天然鹽昆布，吃起來多了一種鮮甜的味道，而且香氣也很富足～不管搭什麼都很適合
明太子
這個可以吃到飽真的很誇張～直接拿來抹在燒肉上，根本就是明太子燒肉阿！直接升級居酒屋料理
松露醬
那個瓦斯味有夠迷人，加一點點就很夠了！濃郁到不行
而且每一片燒肉或和牛都可以搭配不同的醬，牛肉的油脂味滿滿的在口中，搭配不同醬料之間的變化，每一口都讓人很驚豔
路易奇電力股份有限公司景安分公司點餐方式
入座之後，店員會給你菜單先看你有想要點什麼餐點
然後就會給你這個qrcode
透過這個條碼點餐，方便社恐的你吃美食可以不用接觸其他人群
而且他們系統很棒，可以分次點餐
第一輪可以先點一些，吃得下繼續再點
不用擔心要一次點很多，也不用怕一直吵服務生或店員，開心點就直接用手機點下去！
必吃！新鮮生菜吃到飽 40元
40元可以無限續點，而且不是一個人40元，是一桌只要40元！你就可以盡情吃生菜
而且還可以當作包肉生菜，清爽又健康
重點是每次點的生菜都新鮮脆口，吃起來很清甜很好吃
高山金萱茶 60元 / 柚子汽水 75元
飲料的部分除了酒水之外，軟飲選擇也很多
除了有汽水類的，更有茶類
Dong很喜歡金萱，沒想到這邊的茶居然有金萱！
黃澄澄的金萱很可以去油解膩，還有一股很棒的清香相當迷人
必吃！景安電廠限定!生牛肉佐酸奶醬 280元
從沒想過生牛肉會這麼鮮甜！
酸奶剛好將生牛肉本身的生味包裹得恰到好處，入口就是牛肉本身油脂跟肉的甜味
裡面蔥的風味多了一點點刺激的辛辣，剛好讓味覺可以覺醒！
將他們攪拌之後就可以吃了
加入一些些鹽昆布更好吃！多了一種牛肉湯的風韻，多了許多的口感
生牛肉鮮甜的味道，真的很適合當作開味菜，整個食慾都被點燃了！
畫龍點睛的酸奶更是讓肚子都餓起來
有一點點酸酸甜甜的藏在鮮甜的生牛肉之中，真的好好吃喔！
頂級和牛牛舌(厚切) 520元
厚切牛舌真的是太爽啦！
520元有三大塊，這個和牛的油脂看起來很厲害吧！就像是雪花一樣細緻綿柔的感覺
每一塊看起來都好柔嫩！
而且新鮮的顏色完全讓人目不暇給～品質真的是有夠讚的
按照路易奇電力公司給的燒烤規則
把牛舌單面放上去烤3分鐘再翻面烤2分鐘
最後放上盤子，用餘溫讓他自己再過度一下～那個軟嫩的口感真的要迷死人了
咬開來那個切面
簡直就像是去高級餐廳吃到的一樣啊！
那個完美到不行的粉紅色，直擊心窩的美味肉汁跟口感，真的是太浪漫太好吃了～
加上一點蔥鹽或松露
整個牛舌大升級，就是一道高級餐廳的料理！
必吃！頂級牛小排刺身 280元
這個雖然不是和牛，但是油花也相當亮眼
很少吃到牛肉刺身的我們，看到的時候眼睛都亮了
生牛肉沾哇沙米跟日式醬油到底是什麼風味呢？
光這個油脂就讓人覺得食指大動
夾起來沾了一點哇沙米！哇靠！為什麼牛肉變這麼甜阿！
整個肉香都被哇沙米逼出來
而且一點都不會覺得腥臭或可怕，超級好吃有夠順口
肉的口感跟風味都很香甜，有一種很清爽的感覺，但入口又有那種牛肉湯燙牛肉的風韻，油脂在口中化開真的很驚人！相當好吃！
必吃！日本頂級和牛月見金磚 580元
這個和牛金磚，到路易奇燒肉必點！
太強大了～那個和牛厚切根本奢侈到不行
兩大塊太誘人
再搭配那個生蛋黃，根本就是無敵
那個和牛金磚，360度無死角
每個角度都是超靓的仔
看著看著口水都直接滴下來了
更不用說放到烤網那個聲音
就是一場和牛的交響樂～滋滋響的聲音悅耳動人
但是也不能烤過頭阿！單面烤上色之後，直接翻面一分鐘就要離開烤網～
感人肺腑的終於烤上桌了
香氣噴的到處都是，聞的我都要興奮得發抖了
單一面看起來有上色
其他面可以說都可以微微看的到粉色
這時候就是要把蛋黃打破，攪散～就給他沾上去！
垂涎欲滴的生蛋黃搭配日式醬油，有一種鹹甜的香味
搭配了滑順的口感，結合了那個肥滋滋的和牛油脂，太迷人了根本就是牛肉版的少女酥胸阿！
推！酪梨 120元
路易奇電力公司景安電廠有一個很新奇的蔬菜，但Dong超級超級喜歡！
就是這個酪梨～沒想到吧！
在很多美式料理裡面都會出現這個酪梨
但在台灣日式或韓式料理卻很少出現，這個酪梨除了營養豐富之外，它的口感跟風味可以將肉帶到另一個境界喔
增添一點美式風味的醇厚感，讓這個牛肉變得更香了！
更可以搭配一些海鹽或明太子，更加美味之外，拍照也更繽紛喔～
伊比利一條豬五花 360元
伊比利豬這樣吃真的超級奢侈～
好像牛排一樣！
一整條烤起來真的會比較好吃
因為比較不容易流失油脂，也比較不會乾
烤起來也很輕鬆
一整片佔滿烤網！
視覺感好爽阿～
自助區有剪刀可以自行取用
這樣真的很方便，都不用等到天荒地老，想要什麼都有都拿的到
而且剪刀很好剪，很順手
每一塊剪開的肉都看起來油滋滋
伊比利豬的肉質軟嫩
那個油脂更是帶著一股清爽口感，一點都不膩口！而且又大塊，很夠吃阿～
月見蔥花飯 35元
吃燒肉就是要配大量的蔥花！
這個蔥花飯給的蔥花真的很巨量～太棒了！愛到不行
而且還加了一顆生雞蛋
才35元很大一碗～剛好搭配剛剛的伊比利豬
隱藏吃法-月見燒肉丼
把剛剛烤好的伊比利豬肉放上去
剛好擺成花狀～厚厚肉片看起來太滿足了～
扒上一口肉、一口飯、一口蔥花
簡直要升天！
檸檬奶油蝦 180元
這個奶油蝦Dong本身覺得沒有肉品亮眼，奶油偏重，但蝦子很新鮮彈口
下次吃的話，會把這個預算放到肉上！感覺會吃更爽
奶油風味比較濃郁，如果喜歡吃奶油的人可能會很喜歡～
頂級和牛燒肉塊 640元
路易奇燒肉的和牛真的都很美！
油脂的紋路好漂亮，重點是肉的顏色都很鮮豔
看起來就好新鮮
和牛燒肉塊上烤網
看油脂滴下
我的口水也滴下了
除了超美的上色之外
上面一層油脂的閃耀感，彷彿是紅寶石一樣！
誘人的香氣整間店滿滿，害我食欲都沒有停過～
你看這個側面還帶有粉色的感覺
根本超誘人！
入口軟嫩的口感，就像棉花糖一樣軟綿，但又豐富多汁！
搭配昆布鹽真的很不錯
整個肉香都被提出來了！加上昆布的風味，有一種淡淡的清爽的口感！
搭配松露醬也很不錯！
兩者都是很濃郁的風味，卻可以很好的混和在一起
松露的味道在前面先凸顯，後面則是和牛的油脂溫潤的充滿你的口腔！很有層次耶！
搭配明太子的話就會稍微有一點點的膩口感
但也是香到不行～
醬料很多，可以研究出很多屬於自己的吃法喔
鐵觀音布丁 80元
甜點的部分雖然沒有到很多選擇
但這個鐵觀音布丁倒是蠻不錯的，也是店員推薦的。
茶香味很濃，口感Dong覺得比較像奶酪
但不會太甜，承裝的方式有點像茶碗蒸~儀式感滿滿
整體用餐下來，路易奇電力公司景安電廠算是cp值滿高，尤其是自己烤還可以近乎半價，真的很划算，還有小抄讓你照著做，根本不怕烤壞啊！
肉質的部分很不錯，生菜吃到飽很推薦！整體來說還會讓人之後再來用餐，很不錯的中和燒肉推薦！
店家/景點資訊
- 店家名稱：路易奇電力公司 景安電廠
- 所在地址：235臺灣新北市中和區景平路337號1樓
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 17:00-00:00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
交通資訊
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