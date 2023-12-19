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景安捷運站新開幕新北燒肉 路易奇電力公司，試營運就大排長龍！單點的和牛燒肉品質好，肉甜美多汁！自己烤還可以省錢吃高級肉，cp值超高！

路易奇電力公司 景安電廠地點位置

路易奇燒肉有超多分店，中和第一家終於開幕，位置就在景安捷運站出口的斜對面。

景安捷運站人潮超多，周邊美食也很多，像小海水產小海水產就在他們的對面！

景安路易奇燒肉店內環境

路易奇景安電廠門口很低調，跟其他分店一樣招牌超小一個很難發現，但預約總是滿滿~

店內也是走簡約的灰白色調，一點點的科技感很適合年輕人。

路易奇電力公司景平電廠的座位數不多，大概也只有十多來桌而已，如果兩人坐走四人位置，那就又更少了！照他肉的品質來說，排隊也是理所當然的阿！

路易奇電力公司景安電廠菜單價格

路易奇電力公司的價格很多人都很好奇，這家景安電廠的價格有區分兩種價位

店員烤-原價

自己烤-挑戰價

挑戰價自己烤通常會便宜一半左右，省阿！金牛男William 眼睛都亮了！

如果你是挑戰價自己烤的話，菜單的背面有給你燒烤建議的時間跟方法。

照著他們建議的方式，其實也可以烤出很好吃不愧對肉質的燒肉喔！

完整菜單請點我>

和牛衝擊套餐 原價4380 挑戰價2580

路易奇景安店現在還有組合套餐，和牛橫膈膜還有干貝~自己烤2人才2580

真的蠻便宜的！很推！

超豐富自助配料區

這個配料區跟海底撈有得比，而且都是高級配料！

明太子

香蒜鹽

路易奇用鹽

羅勒鹽

香蒜鹽

辣椒粉

黑松露醬

油封大蒜

檸檬角

鹽蔥

剝皮辣椒

燒肉醬

沒想過燒肉的配料可以這麼多！甚至還有明太子、黑松露、剝皮辣椒

更可以讓你沾到飽真的很誇張

光調味料就可以跟海底撈PK了！拿到手軟哀～

裡面比較推薦的有

檸檬角

去油解膩很方便，如果有海鮮加上一點點更合適！Dong自己是會加一些在燒肉上，吃起來更清爽

剝皮辣椒/鹽蔥

這兩個用在生菜包肉很提味，而且那個辣跟嗆的味道更讓人覺得意猶未盡！

鹽昆布

北海道來的天然鹽昆布，吃起來多了一種鮮甜的味道，而且香氣也很富足～不管搭什麼都很適合

明太子

這個可以吃到飽真的很誇張～直接拿來抹在燒肉上，根本就是明太子燒肉阿！直接升級居酒屋料理

松露醬

那個瓦斯味有夠迷人，加一點點就很夠了！濃郁到不行

而且每一片燒肉或和牛都可以搭配不同的醬，牛肉的油脂味滿滿的在口中，搭配不同醬料之間的變化，每一口都讓人很驚豔

路易奇電力股份有限公司景安分公司點餐方式

入座之後，店員會給你菜單先看你有想要點什麼餐點

然後就會給你這個qrcode

透過這個條碼點餐，方便社恐的你吃美食可以不用接觸其他人群

而且他們系統很棒，可以分次點餐

第一輪可以先點一些，吃得下繼續再點

不用擔心要一次點很多，也不用怕一直吵服務生或店員，開心點就直接用手機點下去！

必吃！ 新鮮生菜吃到飽 40元

40元可以無限續點，而且不是一個人40元，是一桌只要40元！你就可以盡情吃生菜

而且還可以當作包肉生菜，清爽又健康

重點是每次點的生菜都新鮮脆口，吃起來很清甜很好吃

高山金萱茶 60元 / 柚子汽水 75元

飲料的部分除了酒水之外，軟飲選擇也很多

除了有汽水類的，更有茶類

Dong很喜歡金萱，沒想到這邊的茶居然有金萱！

黃澄澄的金萱很可以去油解膩，還有一股很棒的清香相當迷人

必吃！景安電廠限定! 生牛肉佐酸奶醬 280元

從沒想過生牛肉會這麼鮮甜！

酸奶剛好將生牛肉本身的生味包裹得恰到好處，入口就是牛肉本身油脂跟肉的甜味

裡面蔥的風味多了一點點刺激的辛辣，剛好讓味覺可以覺醒！

將他們攪拌之後就可以吃了

加入一些些鹽昆布更好吃！多了一種牛肉湯的風韻，多了許多的口感

生牛肉鮮甜的味道，真的很適合當作開味菜，整個食慾都被點燃了！

畫龍點睛的酸奶更是讓肚子都餓起來

有一點點酸酸甜甜的藏在鮮甜的生牛肉之中，真的好好吃喔！

頂級和牛牛舌(厚切) 520元

厚切牛舌真的是太爽啦！

520元有三大塊，這個和牛的油脂看起來很厲害吧！就像是雪花一樣細緻綿柔的感覺

每一塊看起來都好柔嫩！

而且新鮮的顏色完全讓人目不暇給～品質真的是有夠讚的

按照路易奇電力公司給的燒烤規則

把牛舌單面放上去烤3分鐘再翻面烤2分鐘

最後放上盤子，用餘溫讓他自己再過度一下～那個軟嫩的口感真的要迷死人了

咬開來那個切面

簡直就像是去高級餐廳吃到的一樣啊！

那個完美到不行的粉紅色，直擊心窩的美味肉汁跟口感，真的是太浪漫太好吃了～

加上一點蔥鹽或松露

整個牛舌大升級，就是一道高級餐廳的料理！

必吃！ 頂級牛小排刺身 280元

這個雖然不是和牛，但是油花也相當亮眼

很少吃到牛肉刺身的我們，看到的時候眼睛都亮了

生牛肉沾哇沙米跟日式醬油到底是什麼風味呢？

光這個油脂就讓人覺得食指大動

夾起來沾了一點哇沙米！哇靠！為什麼牛肉變這麼甜阿！

整個肉香都被哇沙米逼出來

而且一點都不會覺得腥臭或可怕，超級好吃有夠順口

肉的口感跟風味都很香甜，有一種很清爽的感覺，但入口又有那種牛肉湯燙牛肉的風韻，油脂在口中化開真的很驚人！相當好吃！

必吃！ 日本頂級和牛月見金磚 580元

這個和牛金磚，到路易奇燒肉必點！

太強大了～那個和牛厚切根本奢侈到不行

兩大塊太誘人

再搭配那個生蛋黃，根本就是無敵

那個和牛金磚，360度無死角

每個角度都是超靓的仔

看著看著口水都直接滴下來了

更不用說放到烤網那個聲音

就是一場和牛的交響樂～滋滋響的聲音悅耳動人

但是也不能烤過頭阿！單面烤上色之後，直接翻面一分鐘就要離開烤網～

感人肺腑的終於烤上桌了

香氣噴的到處都是，聞的我都要興奮得發抖了

單一面看起來有上色

其他面可以說都可以微微看的到粉色

這時候就是要把蛋黃打破，攪散～就給他沾上去！

垂涎欲滴的生蛋黃搭配日式醬油，有一種鹹甜的香味

搭配了滑順的口感，結合了那個肥滋滋的和牛油脂，太迷人了根本就是牛肉版的少女酥胸阿！

推！ 酪梨 120元

路易奇電力公司景安電廠有一個很新奇的蔬菜，但Dong超級超級喜歡！

就是這個酪梨～沒想到吧！

在很多美式料理裡面都會出現這個酪梨

但在台灣日式或韓式料理卻很少出現，這個酪梨除了營養豐富之外，它的口感跟風味可以將肉帶到另一個境界喔

增添一點美式風味的醇厚感，讓這個牛肉變得更香了！

更可以搭配一些海鹽或明太子，更加美味之外，拍照也更繽紛喔～

伊比利一條豬五花 360元

伊比利豬這樣吃真的超級奢侈～

好像牛排一樣！

一整條烤起來真的會比較好吃

因為比較不容易流失油脂，也比較不會乾

烤起來也很輕鬆

一整片佔滿烤網！

視覺感好爽阿～

自助區有剪刀可以自行取用

這樣真的很方便，都不用等到天荒地老，想要什麼都有都拿的到

而且剪刀很好剪，很順手

每一塊剪開的肉都看起來油滋滋

伊比利豬的肉質軟嫩

那個油脂更是帶著一股清爽口感，一點都不膩口！而且又大塊，很夠吃阿～

月見蔥花飯 35元

吃燒肉就是要配大量的蔥花！

這個蔥花飯給的蔥花真的很巨量～太棒了！愛到不行

而且還加了一顆生雞蛋

才35元很大一碗～剛好搭配剛剛的伊比利豬

隱藏吃法 -月見燒肉丼

把剛剛烤好的伊比利豬肉放上去

剛好擺成花狀～厚厚肉片看起來太滿足了～

扒上一口肉、一口飯、一口蔥花

簡直要升天！

檸檬奶油蝦 180元

這個奶油蝦Dong本身覺得沒有肉品亮眼，奶油偏重，但蝦子很新鮮彈口

下次吃的話，會把這個預算放到肉上！感覺會吃更爽

奶油風味比較濃郁，如果喜歡吃奶油的人可能會很喜歡～

頂級和牛燒肉塊 640元

路易奇燒肉的和牛真的都很美！

油脂的紋路好漂亮，重點是肉的顏色都很鮮豔

看起來就好新鮮

和牛燒肉塊上烤網

看油脂滴下

我的口水也滴下了

除了超美的上色之外

上面一層油脂的閃耀感，彷彿是紅寶石一樣！

誘人的香氣整間店滿滿，害我食欲都沒有停過～

你看這個側面還帶有粉色的感覺

根本超誘人！

入口軟嫩的口感，就像棉花糖一樣軟綿，但又豐富多汁！

搭配昆布鹽真的很不錯

整個肉香都被提出來了！加上昆布的風味，有一種淡淡的清爽的口感！

搭配松露醬也很不錯！

兩者都是很濃郁的風味，卻可以很好的混和在一起

松露的味道在前面先凸顯，後面則是和牛的油脂溫潤的充滿你的口腔！很有層次耶！

搭配明太子的話就會稍微有一點點的膩口感

但也是香到不行～

醬料很多，可以研究出很多屬於自己的吃法喔

鐵觀音布丁 80元

甜點的部分雖然沒有到很多選擇

但這個鐵觀音布丁倒是蠻不錯的，也是店員推薦的。

茶香味很濃，口感Dong覺得比較像奶酪

但不會太甜，承裝的方式有點像茶碗蒸~儀式感滿滿

整體用餐下來，路易奇電力公司景安電廠算是cp值滿高，尤其是自己烤還可以近乎半價，真的很划算，還有小抄讓你照著做，根本不怕烤壞啊！

肉質的部分很不錯，生菜吃到飽很推薦！整體來說還會讓人之後再來用餐，很不錯的中和燒肉推薦！

店家/景點資訊

店家名稱：路易奇電力公司 景安電廠

所在地址：235臺灣新北市中和區景平路337號1樓

營業時間：日 二 三 四 五 六 17:00-00:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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