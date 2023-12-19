台北最近有種從米其林的熱潮中漸漸平復的趨勢,年輕有想法的廚師開著屬於自己的小餐館,沒有過多的侷限,沒有太多的應該,只隨著自己的喜好與創意攻佔人均1000~2000的餐廳.這類餐廳大多規模不大,廚房人手很少,不需要精心打扮,菜單不設限於哪種類型.之前介紹過的邊緣食堂,熱門的花滔廚房,黑馬小廚,還有這次拜訪開幕大約兩周的LilyCoco.

說起莉莉可可,其實是舊餐廳新包裝,主廚跟團隊來自之前仁愛圓環的熱門私廚十方長,搬遷到復興微風廣場後面的小巷中.店面十分小巧,外觀的白灰石牆面,植栽,仿舊木椅,透露出一股私家前院輕鬆隨意的氛圍.

座位也多以兩人為主,線上訂位甚至沒辦法訂四位,我們是訂了兩個雙人再寫信去店家的IG請他們幫我們併桌.店內的燈光明亮卻柔和,主牆面是帶了點粉的灰調, 點綴了一面的大紅牆面呼應紅色的廁所門,看起來摩登又時髦,也有點像歐洲的沙龍.

店面真的是迷你,廚房與吧檯佔據了店內2/3的位置

店裡處處充滿細節,其中斑駁的仿紅磚牆是戶外門面的延伸也在現代中帶了一點現在流行的老宅風味.用餐時不用刀叉而是提供中式常用的筷子,平凡的筷子也採用了有點像髮簪的設計,濕紙巾上則是印上了可愛的店內LOGO,不過桌上應該還是要準備餐巾紙才對

超級疲累的這幾天,甚麼都沒點先來瓶啤酒,不過IPA就是IPA,即使是芒果風味對我也還是偏苦澀..(我到底是真的喝到苦澀還是心裡苦..)

招待老母雞湯

點完餐後店員會先送上店家自己熬煮的老母雞湯,看似油膩可是卻是長時間熬煮的精華,在微冷的夜晚,這種中式待客的作法,讓人暖胃又暖心

菜單分為前菜,下酒菜,主餐與甜點,MENU的側邊則會夾上小紙條,寫上今天的特別餐點.一開始我們以為前菜跟下酒菜是有份量或冷熱盤的差異,才發現其實沒有,所以就隨心所欲的點吧!

油封蒜味薯條 NT250

薯條是細的,我比較喜歡吃的到鬆軟馬鈴薯的粗薯條.不過起司給的真的大方,敢吃大蒜的人杯底的油封大蒜別忘了喔!

布拉塔起司 烤橘子 香草 NT480

義大利直接進口的burrata cheese 與新鮮的香草,酸甜的橙子與葡萄柚堪稱絕配.Lilycoco還點綴烘烤過的糖漬堅果在入口是很有驚喜點.

麵包盤 昆布奶油 NT280

小法裩切成五塊,搭配店家自製的昆布奶油.除了鹽和昆布似乎還有不一樣的香料在裡面,只是原本搭配的奶油實在是太少! …後來我們厚著臉皮問店員能再給我們一缽奶油嗎? 愣一下之後居然答應了!可是五塊麵包這樣280真有點貴阿....

賽螃蟹 餃子 漁夫醬 NT450

本日當然不讓的第一名!西式ravioli的作法,加入中式賽螃蟹內餡 (Lilycoco是真的有放松葉蟹,不是拿魚肉跟蛋白喔!)底部加上柔滑奶香十足的羊奶起司,上面淋上的居然是純中的油潑辣子!沒想到起司與游潑辣子居然可以撞擊出這樣不同的風味!

炸牛筋 西班牙香料 燻蛋黃醬 NT280

撒上西班牙紅椒粉的薄切的牛筋酥炸後已經不具原來的口感反而很像台式的炸豬皮, 多了煙燻味,蛋黃醬與炸物便不會如此油膩.

小牛胸腺 爆米香 肉汁 NT420

之前的文章有介紹過,小牛胸腺是牛裡面很珍貴的部位,小牛長大這個腺體就會慢慢吸收不見了.但這麼大一份卻只要420著實讓人驚訝.可惜表面煎的不夠酥脆,吃起來內臟感遠遠大於肉感…

剝皮辣椒雞肉香腸與阿爾薩斯頓豬腳 NT690

我很喜歡阿爾薩斯豬腳這道菜!之前聖誕節會在家自己做,LilyCoco把豬腳燉的很軟爛,不過就是皮的部分不知道去哪?用台灣特有的剝皮辣椒香腸取代一半常用的波蘭香腸,辣味微微,整體的鮮甜度比原始版本更高.

波隆那肉醬螺旋麵 NT390

經典的波隆那肉醬在這邊並沒有太大的改變,可是為了搭酒感覺口味有比較重,但味道非常的好,尤其搭配的是面體較厚的管型螺旋麵,每一口醬汁與肉末都緊緊扒在麵上

炭烤嫩煎牛排 NT780

牛排很嫩,從粉色的切面可以看的出來.蔬菜的搭配也很棒,袍子甘藍,香菇,玉米筍,超好吃櫛瓜與葉菜類,不過鹽好像通通都給了蔬菜,肉的味道不夠

焦糖布丁 NT180

可能剛開幕,人潮並不壅擠,用餐環境不會嘈雜十分舒適.因為店內只有廚師一人,上菜的速度稍微慢一點,不至於影響用餐節奏,不過店內全滿可能要考慮進去..

歐陸風格添加中式風格,像是螃蟹麵餃的油潑辣子,小牛胸腺的爆米香,主餐的剝皮辣椒雞香腸,以小酒館來說並不常見,店家設定餐點為兩人份,可是我覺得像今晚四人分食反而可以吃到更多的菜色,價位來說開胃菜類的份量是偏少,所以顯得有些貴.但主餐的價格分量其實很正常.不知道是不是要符合店內的規模,主餐除了pasta都放置在我覺得過小的盤子中,像牛排除了看不出份量,擺盤上也會顯得雜亂,主體和配菜口味交雜有點可惜.

另外建議菜單上可以減少一兩道開胃菜增加麵食的選擇,除了增加飽食感,現在也很多人喜歡將pasta分食當作前菜的一部分.

當天一人約莫NT1200,以餐點的口味,用餐的環境,服務人員的態度 (積極添水換盤整理桌面) 加上依季節每周調整的菜單,很值得一訪再訪.

Lily Coco 莉莉可可

地址: 105台北市松山區八德路二段346巷7弄42號1樓

電話: 02 2752 8204

營業時間: 16:00~22:30 (週日周一 休)