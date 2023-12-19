位於台南中西區的「移動的鍋子」，巷子的巷子內~位置超隱密！已開業多年但人潮依舊，下午四點到店甜點幾乎沒什麼選擇了，但我主要就是為了聖代來的！幸好不用候位~

因為那天到店時間很趕，所以我們速速拍照速速吃完，沒有對環境拍攝太多照片，但真心說，採光非常好~陽光透進整棟白色建築，真的很美！

▼麝香葡萄法式聖代$460

自從堀川茶事吃到人生第一個帕菲後，就一直對這樣季節限定聖代、帕菲情有獨鍾！層層堆疊各類季節水果、冰淇淋、果凍等食材，就像法式甜點一樣層層驚喜！

一樣有附食材小卡，滿滿的葡萄，新鮮水果主要以法國紅麝香葡萄、日本綠麝香葡萄、日本岡山貓眼葡萄三種葡萄為主，每一口葡萄充滿甜美不死甜的果香~有夠愛！

上層用一球麝香葡萄優格gelato作為開頭太美好了，甜而不膩，滿滿優格味，一旁還有葡萄冰球，吃起來像是果凍冷凍後的冰沙感

底部用焙茶冰淇淋，搭配酥鬆的焙茶沙布列、Q滑的檸檬寒天及焙茶寒天等，層層堆疊出這季節的美好

原本不太喝茶的我，有些害怕茶味會太過濃烈，但葡萄的甜與焙茶的濃茶味卻完美融合，不酸不澀、甜而不膩，都處在一個完美的平衡點！

▼初戀泡泡$150

原以為是一杯普通的水果氣泡飲，但裡頭還加了柑橘切片、乾燥檸檬片與一球檸檬雪酪，底部的柑橘果醬還能吃到一粒粒的果肉，整杯誠意滿滿~不過於酸也不會太甜，超好喝！

▼美式咖啡$110

喝咖啡的朋友表示這家的咖啡有在用心！並非主打甜點就忽略咖啡的網美店！

整體來說，是讓人來台南會想回訪的甜點店！餐點都擁有一定水準！只是地點真的超隱密！是機車騎進來都有稍微擁擠的巷子~而且餐點越早來越多選擇！希望下次也能再來品嘗更多甜點！

【 Mi Cazuela 移動的鍋子 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/mi_cazuela/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/estelacazuela/

▸ 地址｜台南市中西區開山路122巷62-1號

▸ 營業時間｜13:00-17:00。週三四公休

▸ 內用／外帶

▸ 內用低消每人200元，不可合併計算，客滿時用餐限90分鐘



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