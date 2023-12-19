嘿！又到了洋紅風鈴木盛開的季節啦！今年台中的第一波美麗風鈴木已經開花了，不僅有一個知名又超美的私房景點，還有位於北屯旱溪東路旁的三甲公園，那裡的洋紅風鈴木也已經開得燦爛夺目。通常風鈴木的盛開季節在每年的1至2月，不過由於季節的異常，很多地方的風鈴木提早開花了。現在三甲公園的風鈴木正處於盛開中，真的是超浪漫又好拍的場景！所以趕快抓住這個假日的機會，來欣賞並拍攝這美不勝收的洋紅風鈴木吧！

三甲公園｜交通資訊

拍攝日期：2023/12/17

如果你想造訪三甲公園，它就坐落在北屯旱溪東路旁，超方便的！只要在Google Map上搜尋「三甲公園」，就能直接找到路線。至於停車的話，沿路邊停車就可以了。

三甲公園｜粉嫩花配紅梯

當我抵達的時候，已經有好幾位和我一樣喜歡花卉的朋友們在這裡拍照了。雖然這裡的洋紅風鈴木沒有很多棵，但在盛開的時候仍然美不勝收！

因為這幾天風較大，所以有些花朵都被打落在地，地上整片紅通通是不是很美呢?

最特別的是，不只有洋紅風鈴木，整個公園還有一座紅樓梯，粉嫩花朵和那紅樓梯相映成趣，這樣的搭配真的是拍照的好場景！

在三甲公園裡，有大約六棵洋紅風鈴木，它們巧妙地分佈在紅樓梯的兩旁。左側的風鈴木呈現出桃紅色調，看起來十分迷人，而右側的風鈴木則帶有淡淡的粉紅色，搭配紅樓梯，整個景象真是色彩繽紛、美不勝收。

右側的洋紅風鈴木樹上還有好多花苞呢，但也掉了不少在地上！看起來就像是樹上的花朵正在盡情綻放，而地上也散落著它們的花瓣，營造了一種落英繽紛的浪漫氛圍。

雖然現在是寒冷的冬天，但今天卻是個晴朗的好天氣。藍天、紅花、還有路燈的組合真的超級浪漫！你可以想像一下，這冷冷的季節裡，色彩繽紛的花朵在蔚藍的天空下綻放，而路燈點亮著整個風景，營造出一種溫馨又浪漫的氛圍。

對於台灣人來說，粉紅色的花總是深受歡迎，就像櫻花一樣。而這片洋紅風鈴木，感覺上不是也有一種櫻花的風情嗎？宛如是冬天的櫻花海，粉嫩的花朵在陽光下綻放，讓人彷彿置身於櫻花盛開的季節。

雖然三甲公園不大，但這裡有好幾棵風鈴木，真的讓整個地方變得超美的！尤其是在那座紅色的天橋上，你可以更近距離地與風鈴木合照。

三甲公園現在的洋紅風鈴木已經盛開了，花期大約持續兩個禮拜左右。不妨趁著假日來這裡走走，欣賞這片美麗的風景吧！

店家/景點資訊

店家名稱：三甲公園

所在地址：406臺灣台中市旱溪東路三段台中市北屯區

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★





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