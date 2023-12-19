雪濃湯到處都有，但要肉多、湯濃郁的..."以南場雪濃湯"一定榜上有名！
說到雪濃湯，很多人一定不陌生多年前韓劇"燦爛遺產"而爆紅的神仙雪濃湯，
當時還不認識"以南場"，加上每次來首爾都住明洞飯店的關係，
所以常去24小時營業的神仙雪濃湯食記分享快看！
今年五月的首爾行，剛好出發前看到 "以南場雪濃湯"的介紹，
所以特別把其中一晚的晚餐留給了以南場！
是說，吃了才有得比較，
以南場的驚人爆量的肉、無限添加的蔥，真的不給他五顆星不行耶（拍手）
先來看一下路線圖位置如下，
從地鐵２號線乙支路入口站的５號、６號出口最近，步行不用2分鐘，
從地鐵４號明洞站６號出口直走，穿越明洞商圈，大約10分鐘腳程也可以到！
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明洞店才剛開幕一年，所以整體還蠻新的，一二樓的座位也挺多的
也有大長桌，一家大小可以同坐，不用分開坐啦！
- 還好當天來得晚不用排隊，聽說午餐是最熱門的時段，建議大家可以避開，
- 晚一點來是對的，晚一點還可以選喜歡的位置入座！
另外，明洞店也是裝潢最有特色的分店，從朝鮮時期到50年代，整個復古大融合
只能說老闆真的有用心，吃個飯而已，有必要搞得像拍片片場一樣嗎(笑)
很多復古的機絲，我自己也是看得目不轉睛，
還有那個官帽燈罩，猛一看到，有點被嚇到，想說怎麼一顆人頭啦，噗~
來看一下桌上的菜單，有英語、日語、中文
下面這就是比較熱門的選項，大家應該都是來吃雪濃湯居多啦！
雪濃湯、"特"雪濃湯的差別就在牛肉片的多寡，
噢，說到雪濃湯的乳白湯頭，就是使用砂鍋來熬煮牛骨，
店家強調不摻任何添加物，僅用韓國產牛骨48小時不間斷熬制而成的！
點完餐後，服務生會把一碗公的蔥花放在桌上，隨你加到爽的意思！
在韓國吃人蔘雞湯、雪濃湯...基本上湯體本身都是沒有調味的，
所以桌上都會擺上鹽罐、辣粉罐（辣椒醬）、胡椒等供客人自行調味用！
另外，幾乎所有餐廳都會提供的泡菜、醃蘿蔔，以南場也是不例外，
連白飯都可以無限吃到飽這樣！
我覺得不需要點到特雪濃湯，基本款的雪濃湯份量就十足了，
一大碗的砂鍋，連同白飯、麵條都已加在湯裡，整碗非常有誠意（拍手）
是不是！隨便一撈都是牛肉，這是我吃過最多牛肉的一碗雪濃湯了！
湯頭濃郁自然是不在話下，感覺補充了滿滿的膠原蛋白，
重點是湯頭濃郁，卻沒有肉腥味，濃順好入口，冬天來一碗超爽！
麵條和白飯的份量絕對足夠一個男人飽足一頓，
牛肉的品質也不隨便，雖不到入口即化，但一入口就知道是好吃的牛肉啦！
不過，人家來首爾就是要一路吃整天，
看到這麼大碗，我都不知道要高興還是要擔心，哈！
【以南場（이남장）】
地址：首爾特別市中區明洞9街39號1,2層
時間：平日 09:00 - 22:00（Last Order 21:30）
週末 09:00 - 21:00（Last Order 20:30）
交通：地鐵2號線聖水站3號出口步行約3分鐘
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