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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE BAR，數種來自日本道地的清酒，由國際酒匠為您服務！還有現點現做超…

台北市中山區微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE BAR，數種來自日本道地的清酒，由國際酒匠為您服務！還有現點現做超下酒不油膩的美食等你來享受！

2023-12-19 17:52:57 西班牙蛋塔 人氣：97
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西班牙蛋塔

發表篇數：238篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：微醺中山 清酒餐酒館
phone02-2100-1605
place台北市中山區民生東路二段93巷2號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

去日本玩耍的時候，最喜歡的就是找間sake bar放鬆一下，

近幾年這樣的概念也傳到台灣來，在台北也有不少的sake bar，

不過要說種類或是專業度，這間微醺中山清酒餐酒館，蛋塔真的是想要強力推薦！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

地點距離行天宮捷運站步行約5分鐘，附近也有公車站，

西班牙蛋塔貼心提醒：喝酒不開車、開車不喝酒，

可以善用方便的大眾運輸交通工具～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

微醺中山清酒餐酒館小小一間，位置不到十個，但是別有溫馨，擺設都很別緻、很日本，

感覺人生中瞬間上演了什麼穿越國度的劇情，一秒來到了日本。

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

那吧台位讓我很喜歡，一個人來可以和店員聊天，兩個人來可以愜意的喝酒小酌，

有超多種類的清酒，琳瑯滿目，讓用餐過程更顯趣味。

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

還有那顆杉玉

杉玉小常識～當有新酒產生，原本是青綠色的杉玉隨著時間的變化轉變為茶色，根據這個變化便可以得知酒已經熟成了。

放在店裡，彷彿就在跟來店的每個客人說：店裡的酒都準備好讓你來喝了喔～～～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

雖然微醺中山清酒餐酒館小小一間，但可以感受到老闆娘的用心，

大概就是麻雀雖小、五臟俱全的去利用這空間。

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

在層架上面有好多收藏小物，

就像是一個小型博物館一樣，我們看得很開心～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

老闆娘應該很喜歡貓，店裡有很多貓的小擺飾

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

這個車輪餅的攤販是我們一致最喜歡的！

那車輪餅的內餡也做得好精緻阿～～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

還有這區，超美的清酒杯！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

在牆上也有寫上店裡的限量或是經典餐點，

下次來好想吃那石狩鍋阿～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

在牆上可以看見法律顧問證書，以及國際酒匠的認定證書！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

雖說微醺中山清酒餐酒館小小一間，但是仔細看完也要個十五二十分鐘，

我們兩個終於冷靜坐下來了～～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

然後又再次被這筷架療癒到，各式的貓，各樣的姿勢，

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

還有那筷子，也是日本帶回的筷子，真的是很多細節的用心～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

菜單、盤子以及杯墊，都是可愛的貓貓

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

菜單看起來很無害，但裡面都是酒阿食物阿，等等邪惡的東西～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

微醺中山清酒餐酒館的低消每人為 600元，且600元內需包含一杯酒水，

如果訂位為三人以上的話，需要先支付訂金！可以直接在IG上訂位，很方便喔！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

很多的酒精性飲料選擇，

但其實想喝什麼直接詢問有國際酒匠執照的老闆娘，他會做出最精準的推薦喔！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

還有各式的食物，也都是闆娘親手製作的

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

真心推薦到微醺中山清酒餐酒館除了喝酒以外，一定要食物點起來！

真的好吃得很誇張～～～我真的是驚訝不已阿～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

除了菜單以外，

在吧檯的板子上也有單杯清酒推薦！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

鳥海山溫清酒  $350

這種天氣，真的會讓人想要先來一杯溫清酒暖身！

詢問闆娘之後，推薦了這支不會過甜但甘口的鳥海山，很乾淨的酒感，當溫清酒也不會有強烈的酒精感，是很舒服，也可以暖胃的一支酒！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

白槿樺 $280　入口滑順，帶有水梨溫和香氣

本日的酒友兼飯友是倫倫，年紀是妹子，偏愛的酒味也是妹子口感～要甜甜的～

闆娘推薦了這支帶著滑順的口感，甜而不膩的水梨香氣，真的是很舒服，

就像是微醺中山清酒餐酒館給人的感覺，看起來簡單，卻是親切又溫柔的順口。

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

微醺中山清酒餐酒館更讓我意外的是，料理區就這樣小小幾台機器，但可以做出超多料理！

不得不再次讚賞闆娘的巧手，他在料理的過程，坐在吧檯的我們也沒有感受到油煙味喔～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

生山葵章魚 $150

都喝了酒就來點開胃小菜，單吃就很順口，淡淡的芥末香氣嗆口很舒服，

再來一口清酒，可以解膩又可以消除那嗆味，然後繼續再夾起一塊章魚吃下肚。

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

酥炸牛蒡甜不辣 $150

今天真的本來只是要來喝酒的，但微醺中山清酒餐酒館的餐點真的是有嚇到我欸！

如同名字的前兩個字，真的就是酥炸！完全不油膩，就像在吃餅乾一樣的涮嘴～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

淡淡的牛蒡香氣搭配魚漿味兒，這牛蒡甜不辣單吃就超級好吃，

重點是冷掉之後不會軟掉，依然脆口，還有＂考考考＂的聲音！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

酥炸雞軟骨 $150

這雞軟骨的大小也是一口一個剛剛好，

一旁有搭配美乃滋、檸檬

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

一樣是炸得酥脆不油膩，單吃是淡淡的香氣，搭配美乃滋可以增添味道、潤滑感～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

西班牙蒜蝦(附麵包) $320

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

我們本來還開玩笑這種sake bar怎麼可能東西好吃又可以吃飽?
沒想到微醺中山清酒餐酒館就是這麼厲害啊！這西班牙蒜蝦和我之前在西班牙餐酒館吃到的是一樣，

不過這裡的蝦子給得更多、而且新鮮到不行！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

主要的香氣是蒜油，可以感受到那油的品質很好，吃起來是香氣而不是油耗味，

蝦子超級Q彈，裡面另外還有杏鮑菇、蒜片等

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

一旁還有麵包，可以沾取來吃，

這道的唯一缺點大概就是麵包真的太少了，

那個油好想打包回家拌麵阿～～～

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

明太子焗烤洋芋 $180

又來一道了不得，整個餵飽我們的餐點，

份量十足、用料不手軟，價格平價，CP值破表阿！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

你看看那明太子的用料，真的是炸出來～～～～

現在回想起來，我狂吞口水！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

裡面的洋芋是軟爛綿密的那種，搭配鹹香氣十足的明太子，上面又撒上了大量的起司去做焗烤，

沒有過多的調味，都可以吃到食材最原始的味道和香氣，

這明太子洋芋真的是好吃到我想把那鐵盤拿起來舔乾淨！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

(左)台雲 純米吟釀 $240 淡雅帶有青草香，清爽且旨味明顯

(右) 台雲 純米酒 $240　華麗的蘋果香氣，旨味豐富

吃的太滿意了～再來請闆娘推薦兩支酒來喝喝！

兩支都是台雲系列的，台雲系列是使用以台中六十五的技術去釀造日本產的酒米，可以說是台日混血啊！

光是顏色看起來就讓人感受到明亮～

左邊藍色的有淡淡的青草香氣，是舒服而且有氣質的，其中有提到的＂旨味＂，是有點類似鮮味的感覺，蛋塔個人覺得是比較回甘甜的那種感受！

右邊紅色的則是有蘋果香氣，但是矯揉不造作，是舒服且圓潤的！

這兩支當今天的結尾是恰到好處！

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

店家資訊： . 
IG:https://www.instagram.com/tipsy_zhongshan/
FB:https://www.facebook.com/tipsy.zhongshan/?ref=page_internal  
地址：民生東路二段93巷２號  
營業時間：星期日～星期四 6:00~11:00  
                  星期五 6:00~12:00  
                  星期六 6:00~12:00   

電話：0221001605，可以線上訂位   

微醺中山清酒餐酒館｜隱身於行天宮捷運站附近小巷弄內的SAKE

 

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