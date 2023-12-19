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台北市萬華區粑哥大匣～配料口感層次豐富的鍋巴飯(萬華．艋舺)

2023-12-19 18:54:20 hello丫珮珮 人氣：103
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窩客好文

hello丫珮珮

發表篇數：559篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：粑哥大匣
place台北市萬華區西園路一段221號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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粑哥大匣～配料口感層次豐富的鍋巴飯(萬華．艋舺)

　　先前在網路上看到大陸有款鍋巴飯小吃感覺蠻有興趣，結果近期在區域社團看到新開店分享就有這麼一間店，找到機會就去嚐鮮囉．

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

　　店家名為粑哥大匣，目前制式菜單就只有四種口味，新口味則是寫在店前的小黑板上，這個鍋巴料理就是在鍋巴飯中夾上不同的餡料．

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

　　烹調工具就跟在網上看到的影片類似但尺寸感覺有比較巧緻些，看過幾段大陸影片是用生米下去煮但感覺好費時，粑哥大匣是使用煮好的米，只見老闆用二個長匣煎盤做鍋巴，另用二個煎盤煎蛋，等飯有鍋巴後在上抹上醬料，加上配料跟蛋，對折後即完成，首訪我點了手撕牛肉(90)跟紅燒控肉(80)

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

鍋巴飯帶著焦香氣味吃起來脆脆微黏牙的口感，配料除了蛋還有涼拌土豆(馬鈴薯)．酸豆．酸黃瓜．花生等，主料則是墊在最底下，脆脆香香，整體口味跟口感都豐富，不論是手撕牛肉還是紅燒控肉都很入味．

粑哥大匣 萬華鍋巴飯 手撕牛肉(90元)跟紅燒控肉(80元)

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

　　阿母吃了覺得好好吃，所以隔天又去買紅燒控肉鍋巴飯，還不忘犎我帶回我提及寫在小黑板上的新口味～午餐肉鍋巴飯(70)

粑哥大匣 萬華鍋巴飯

午餐肉鍋巴飯裡面有一片午餐肉，午餐肉是放在料上面，雖然一片感覺有點少但其實切的小有厚度，鹹味也夠．

粑哥大匣 萬華鍋巴飯 午餐肉

隔了二天阿母又去買紅燒控肉鍋巴飯跟一個素食鮮菇鍋巴飯特地去買二次到底是多愛吃啦！！鮮菇切厚條狀口感，醬汁調味也很不錯哦．

 

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粑哥大匣～配料口感層次豐富的鍋巴飯(萬華．艋舺)粑哥大匣

地址：台北市萬華區西園路一段221()

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邱千珮

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　　感謝您的瀏覽賞文，在此提醒您～每個人口味（感受）不同，本文為個人用餐（或旅遊）心得分享，僅供參考～文內提及之餐點．配套內容．價格等相關營業內容皆為該次用餐記錄，後續有可能因店家調整而有所變動，個人無法一一追蹤在文內做變動修改提示敬請見諒！本文全部文字內容．照片皆為筆者個人拍攝撰寫之著作，未經同意請勿任意複製盜用，歡迎分享但敬請註明出處．

 

阿珮珮未完待續的旅程

 




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