先前在網路上看到大陸有款鍋巴飯小吃感覺蠻有興趣，結果近期在區域社團看到新開店分享就有這麼一間店，找到機會就去嚐鮮囉．

店家名為粑哥大匣，目前制式菜單就只有四種口味，新口味則是寫在店前的小黑板上，這個鍋巴料理就是在鍋巴飯中夾上不同的餡料．

烹調工具就跟在網上看到的影片類似但尺寸感覺有比較巧緻些，看過幾段大陸影片是用生米下去煮但感覺好費時，粑哥大匣是使用煮好的米，只見老闆用二個長匣煎盤做鍋巴，另用二個煎盤煎蛋，等飯有鍋巴後在上抹上醬料，加上配料跟蛋，對折後即完成，首訪我點了手撕牛肉(90元)跟紅燒控肉(80元)．

鍋巴飯帶著焦香氣味吃起來脆脆微黏牙的口感，配料除了蛋還有涼拌土豆(馬鈴薯)．酸豆．酸黃瓜．花生等，主料則是墊在最底下，脆脆香香，整體口味跟口感都豐富，不論是手撕牛肉還是紅燒控肉都很入味．

阿母吃了覺得好好吃，所以隔天又去買紅燒控肉鍋巴飯，還不忘犎我帶回我提及寫在小黑板上的新口味～午餐肉鍋巴飯(70元)．

午餐肉鍋巴飯裡面有一片午餐肉，午餐肉是放在料上面，雖然一片感覺有點少但其實切的小有厚度，鹹味也夠．

隔了二天阿母又去買紅燒控肉鍋巴飯跟一個素食鮮菇鍋巴飯…特地去買二次到底是多愛吃啦！！鮮菇切厚條狀口感，醬汁調味也很不錯哦．

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粑哥大匣

地址：台北市萬華區西園路一段221號(旁)

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邱千珮

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