火紅好幾年的苗栗免費賞落羽松景點【三灣落羽松秘境】，每年冬季都想來，今年終於來了，果然名不虛傳，真的好美好浪漫！

綠色、橙黃、紅色交織，如詩如畫，讓人宛如置身國外

來到三灣賞落羽松，可以順道吃知名的三灣鵝肉，要注意的是三灣鵝肉營業到下午三點而已，不要太晚來！

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三灣落羽松秘境 ❙ 2023落羽松最新現況，最美冬季調色盤，苗栗免費落羽松景點!

之前看人家介紹都說來三灣落羽松秘境要走一段路，因為停車場有段距離，但其實停外面也有付費的接駁車可以搭乘，由外面走進來大約是半小時時間

實際造訪，發現裡面也有停車場，收費跟外面一樣是計次100元，只不過車位有限，想順利停裡面還是要碰運氣，開進來的路也比較小條，會車不易，請自行評估是否開進來

導航可直接搜尋＂三灣落羽松秘境＂

ADD:苗栗縣三灣鄉尖豐路600號

停車場旁就是攤販，有熱食、飲料及農產品等販售，有需要可以購買

這裡也有提供廁所

三灣落羽松秘境是私人土地，主人無私開放大家免費來賞落羽松，來訪的大家一定要愛護環境，不要破壞或是亂丟垃圾等

園區內有規劃步道可以行走，可以自在的賞落羽松與美拍，輪椅或是推車也可以，特別適合全家出遊來走走

假日遊客如織，但腹地還不小，還是可以盡情美拍，若想拍空景就要平日來會比較適合

園區內有兩大水池，種植300株落羽松，可以自由發揮攝影功力，拍攝出美美的作品

我們是2023/12/16造訪，這時的落羽松顏色已經相當漂亮了，有些落葉也落得相當多了，所以想要欣賞這片美景的要加緊腳步了

大自然美景是不會等人的，會因為氣候、風大雨大等因素而快速變化，錯過就要再等一年

賞落羽松景點很多，但像這樣種植在水池的比較少

加上池上落葉畫面更唯美了

大自然是最美的調色師，每個顏色都搭配得非常好！

假日人潮不少，每個人都在找尋最美的角度

漫步園區悠閒自在，當天還有駐唱，販賣部也有賣油飯、紅豆湯、薑湯及咖啡等，也有廁所

話說，原本我以為園區內除了落羽松跟遊客外什麼都沒有，沒想到規劃挺不錯的！

池面上的落葉好有意境，怎麼拍都美

園區內有規劃三座涼亭，可以由不同高度、不同角度拍攝出最滿意的畫面

往後方水池走發現了好多鴛鴦在戲水，見到人還會往岸邊游，可愛有趣，也讓畫面更美了！

很棒的苗栗三灣落羽松景點，真心感謝園區主人無私與大家分享，也請大家務必愛護環境！

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