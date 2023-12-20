新店報報！​

喜歡吃鐵板燒的看過來！

最近很流行無菜單料理

當無菜單搭配鐵板燒，會激起什麼樣的火花呢？

今天特地來到善化

一訪善化超人氣、隱身善化巷弄內的 無菜單鐵板燒餐廳： 食光宴鐵板料理-善化本心宴

食光宴鐵板料理

販售四種價位的鐵板燒料理，

價格從最親民的$900～最精緻$1980，任君挑選！

整份鐵板燒套餐，共有九道餐點，

份量十足，你完全不用擔心吃不飽！

一整晚吃下來，真的是視覺味覺嗅覺的高檔享受！

可以看到鐵板燒師傅在你面前一道道的料理表演，

細心的解釋每道料理的特色，

讓你更能品嚐出店家餐點的精緻質感風味！

多了故事的料理，

讓你的感官感受更加深刻敏銳，餐點也更加美味！

店家的座位有限，

一次 只能接待 14位左右 ，

一天 只提供 3個餐期 ： 12:00 / 17:45 / 19:45

想吃記得盡快預訂！

(預定用餐，須 預先支付 訂金-每人$500元 )

食光宴鐵板料理

絕對可以給你一個

深刻又浪漫的 餐食體驗時光！

聖誕好時光 活動內容

活動日期： 2023/12/16 ~2023/12/25

活動1：

活動日內來食光宴用餐

即 贈 精美聖誕小禮 乙份



活動2：

即日起至 12/25聖誕節 止，

原波士頓龍蝦 （升級）澳洲龍蝦 >>> 優惠加購價 只要$199元 ‼️‼️‼️

食光宴鐵板料理-善化本心宴 分 四種價位 選擇：

大家要在訂位時，記得告知要吃哪種價格的鐵板燒！

是否有不吃的食材喔～

無菜單鐵板燒 套餐價格

好食光海陸套餐（900元，海陸搭配）

活龍蝦海陸套餐（1480元，比海陸多搭半隻活體龍蝦）

澳洲和牛龍蝦套餐（1680元，原肉類主餐升級澳洲和牛）

活鮑魚龍蝦和牛套餐（1980元，升級活鮑魚還有季節鮮魚升級）

備註：

>>若有點選到1480元以上“龍蝦”套餐，請務必點 雙份 或 加價補半隻龍蝦價差‼️

（若想升級“澳洲龍蝦-水姑娘“請提前告知，依當日時價加購）

>>以上餐點 額外收 10%服務費

>>收費方式 提供現金或轉帳

>>以上套餐都是搭配牛肉為主，若有忌口不吃牛/或過敏食材，請提前告知調整，現場恕不更換！（無法依個人喜好更換）

食光宴鐵板料理-善化本心宴

隱身於巷弄內，

雖然訂位的時候，店家已經細心的告知前往的方式，

但是實際到達現場的時候，還真的要找一下呢！

大家要記得，

店家的地址位置處，其實是房屋原本的大門、但是不開放進出，

所以必須繞到巷子內才能找到店家真正的入口喔！

交通指引：

請導航「 台南市善化區青年路105巷3號 」

看到 民生路的「新萬香餐廳」，對面書局旁巷子轉進去，就會看到餐廳了！ 食光宴鐵板料理-善化本心宴 到店交通

在暗黑巷弄內，可以看到一大片的空地，

那就是餐廳： 食光宴鐵板料理-善化本心宴 的專屬停車場，

大家開車、騎車來，要停車都非常方便喔！

停車場的對面，

就可以看到隱藏在一整排民房內的人氣鐵板燒餐廳： 食光宴鐵板料理-善化本心宴 ！

店家老闆有特意將老屋的石牆保留下來，

所以可以看到餐廳的最外圍有一面很美的牆面！

簡單質感的招牌，點亮了巷弄裡的黑！

店家在餐廳和餐廳外路面的中間，營造了一個日式氛圍的庭園風景！

讓大家來用餐的時候，從踏進餐廳的門口、走進美美的庭園，

立馬自然轉換到一個自然放鬆的氛圍環境～

不得不說，有點世外桃源的感覺！

（尤其我們是晚餐時間前往，

昏暗天色被溫暖的日式景觀燈點亮，彷彿那股溫暖也點亮了我的心房！

腳步踏在庭院的石頭磚道上，我的心情也逐漸沈靜下來，

不禁默默期待著⋯店家即將呈現的料理饗宴！）

走入庭院最內側，接著走過一個黑色廊道，

左手邊還可以看到黑暗中極度亮眼的水族箱，裡面都是活體的龍蝦!!

就到了今天的鐵板燒料理秀的地點啦！

很美的一長排吧台座位，

店內的燈溫暖鵝黃，整體氛圍非常的浪漫！

（超適合帶著你的另外一半來品嚐）

座位上的餐具、圍巾，已經整齊擺放，

真的就是高級餐廳的質感服務呈現～

店家這邊還有 加價飲料 的選擇

有 日本進口的風味汽水

也有精選的佐餐酒（開車不喝酒、未成年請勿喝酒）

都可付費加購

日本風味汽水、日本原裝進口

口味都好特別

分別是不同產地的特產

： 櫻花、富士山橘子、信州蘋果、山梨縣的水蜜桃

、山梨葡萄、靜岡哈密瓜

大家也可以點來試試看

喝完，瓶子感覺拿回家收藏也很可以～

今日海鮮的最亮眼主角：活體龍蝦 & 南非活鮑魚

還特別在烹飪前 提供給大家確認、拍照

新鮮看的見!!!

看到那跟我的拳頭般大顆的 活體南非鮑魚 ，真的覺得好驚喜！

第一次看到那麼大顆的鮑魚，

而且是新鮮的、還會動！

等待這個餐期的顧客一一入座後，

餐廳主理人開始解釋餐廳的料理，

也能看到帥氣的鐵板師傅 在你面前進行精彩的料理秀！

入座後沒多久，第一份餐點就送上！

（難怪店家有要求，務必提早到店報到，準時入座品嚐餐點，

因為主廚會充分的掌握好料理餐點的節奏，讓每位賓客都能吃到最完美的時候！）

我和朋友們這次來包團用餐，

大家有默契都選擇： $1480 | $1980套餐 ，部分人(雙數份) 加價升級 澳洲水姑娘龍蝦 ！

（大家要記得，因為餐點內的龍蝦是半隻，所以如果你挑選的是內容有龍蝦/升級澳洲龍蝦的套餐，餐點份數記得都要雙數喔！）

還有！

因為店家是 無菜單鐵板燒

餐點會約每季（3個月）會進行更換！(菜單更換時間為：3/6/9/12月的月中進行更換)

所以每次來吃都會給你全新的驚喜感受！

我們吃的是這季（9-11月）的菜單，提供你們參考～

>>活龍蝦海陸套餐（1480元，比海陸多搭半隻活體龍蝦）

>>活鮑魚龍蝦和牛套餐（1980元，升級活鮑魚、季節鮮魚升級）

$1480 、 $1980套餐 餐點內容開箱

前菜-食光松露和牛菠蘿堡（不吃牛，可換伊比利豬內餡）

湯品-主廚特調蕃茄濃湯｜藤椒水梨雞肉清湯

海鮮1-魚排-鬼頭刀佐蘑菇奶油醬｜日本北海道花魚一夜干

海鮮2-

現流新鮮小卷佐西班牙海鮮燉飯｜南非活體鮑魚佐西班牙海鮮燉飯

海鮮3-

波士頓龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬

澳洲龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬

沙拉-綜合羅蔓青木瓜 佐泰式風味醬

肉品-特選戰斧豬｜澳洲和牛薄燒

醋飲-特調青梅果醋搭梅子粉

甜點-鐵板舒芙雷佐卡士達鮮奶草莓醬

前菜-食光松露和牛菠蘿堡（不吃牛，可換伊比利豬內餡）

一上座就看到師傅在製作前菜，沒多久就上菜囉！

是一個菠蘿麵包做成的創意漢堡，

店家有解釋這是一個冰火菠蘿油的概念！

清爽的生菜絲、搭配超厚切的和牛漢堡排，

真的一整個吸睛！



一口咬下，

迷人的松露濃郁滋味蹦出，

和牛漢堡排展現濃郁的牛肉滋味和肉汁，

熱騰騰、香酥的菠蘿油麵包、冰涼的厚切奶油，

整體搭配非常讓人驚艷，好吃！

前菜-食光松露伊比利豬菠蘿堡

如果不吃牛肉，

店家會將和牛漢堡排 更換成 伊比利豬漢堡排！

同樣非常的美味！

（不過我私心更愛和牛漢堡排，

因為那和牛特有的濃郁肉香～真的吃起來太銷魂啦！）

湯品-主廚特調蕃茄濃湯

緊接著就是湯品的呈上！

有兩種選擇，非常推薦大家可以雙人來用餐，

這樣可以交換品嚐，可以一次全制霸店家的菜單品項。

主廚特調蕃茄濃湯

店家有說明是用聖女蕃茄、牛蕃茄來熬煮製作，

酸甜的滋味有著蕃茄獨有的清香，



店家還特別淋上少見的羅勒油，

喝湯的時候可以品嚐到些微的羅勒香氣，



搭配上方的手作千層酥，開胃好喝！

湯品-藤椒水梨雞肉清湯

藤椒水梨雞肉清湯

另一款湯品是比較少見的食材：藤椒 來入湯，

藤椒是花椒的一種，

所以可以喝到類似花椒的那種麻香滋味！



如果點選這道湯品，會有桌邊服務的部分，

把湯的配料放置在湯碗裡呈上，

然後由專人幫你注湯！

儀式感十足！

湯的部分，

用雞骨和水梨去熬煮，

所以湯頭非常的清甜、不油膩！

裡面還能喝到一些雞肉末喔～

海鮮1-日本北海道花魚一夜干

日本北海道花魚一夜干

北海道花魚 是當地的代表魚種，

肉質表現非常的細緻、卻又帶有彈性、刺少肉多，

是 日本北海道花魚 的特色！



實際吃到的時候

真的覺得肉很細嫩，又帶濕潤感！蠻好吃的！

旁邊的配料讓我印象深刻的就是 馬鈴薯 ，

外表有著金黃焦色、內部卻非常細緻軟綿（很像美式餐廳的馬鈴薯泥口感），

濕潤滑口，我好愛！



梅釀蕃茄

給我一種吃蜜餞的酸甜滋味，整體搭配吃起來很清爽～

海鮮1-魚排-鬼頭刀佐蘑菇奶油醬

鬼頭刀佐蘑菇奶油醬

鬼頭刀 是台灣在地小琉球當地的特色魚種，肉質紮實、很難料理，

但是店家用特別的料理技術來烹飪鬼頭刀魚，

讓鬼頭刀的魚肉 呈現非常細嫩柔軟的口感，而不會柴口難咬，

這料理技術非常的厲害！



上方粉紅色的是 櫻花魚鬆 ，吃起來微微的香甜，

但是我沒吃過櫻花，所以不知道櫻花是什麼味道！

(≧▽≦)



整體搭配蘑菇奶油醬，

還有下方的馬鈴薯泥，

相對日本北海道花魚的清爽呈現，

這道整體偏奶香滋味，也非常印象深刻！

緊接著就是第二道海鮮的烹飪過程

可以看到店家怎麼料理 活體南非鮑魚

很精彩~

海鮮2-南非活體鮑魚佐西班牙海鮮燉飯

南非活體鮑魚佐西班牙海鮮燉飯

一大顆的南非鮑魚，直接放置在店家特製的西班牙海鮮燉飯上，

上方白色的粉末是店家的秘密武器：固態化、油質轉換的 香油 ，

營造出雪花般的浪漫景象，

真的非常的吸睛！

鮑魚的熟度控制的剛剛好，

這麼大顆，咬起來竟然非常的軟嫩！

（完全跟我印象中 鮑魚吃起來就是彈韌口感 完全不同！）

第一口就讓我嘆為觀止，

真的好好吃！



鮑魚的內臟店家還有特別料理，表面香煎的非常酥香，

品嚐起來就是更鮮、但也較鹹口些！

搭配輕調味的燉飯剛剛好！

燉飯本身，店家有說明是用大量的海鮮、和西班牙香料 去燉煮，

個人覺得本身的味道比較偏淡雅，

搭配主餐的海鮮剛剛好！

海鮮2-現流新鮮小卷佐西班牙海鮮燉飯

另外一道燉飯，搭配的是現撈小卷，

簡單烹煮、原始風味呈現，就非常的鮮甜、脆彈！

上方搭配的是魚子 和 固態香油，

可以混著品嚐，別有一番風味～

緊接著

就是今天的重頭戲： 龍蝦 的烹飪秀

整個餐期的龍蝦一整排同時烹飪

竟然有種 數大就是美 的美感

當下那個場面真的讓人非常的震撼

大家連忙拿起手機趕快拍照、錄影上傳

海鮮3-波士頓龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬

波士頓龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬

店家有解釋 波士頓龍蝦 ，其實不是真正的龍蝦，而是螯蝦！

所以它有大螯（真的吃一頓鐵板燒，長知識了！原來真正的龍蝦沒有螯！(￣∇￣)

一人半尾的 波士頓龍蝦 ，

上方還特別搭配 蝦膏滑蛋海膽醬、大火去炙燒，迷人的香氣，讓人垂涎三尺！

店家還特別教學，怎麼品嚐他們家的龍蝦！

因為他們家的龍蝦夠新鮮，只要刀叉的搭配，

輕輕鬆鬆、一叉就能把整塊龍蝦肉拉起來！

看到一大塊龍蝦肉整齊被叉起

心裡一整個感動

絕對不是我技術好、是食材夠新鮮

(≧▽≦)



新鮮的龍蝦肉，品嚐起來就是完美！

肉質帶甜、口感帶彈！

大力推薦、絕對必吃有龍蝦的這款套餐！

搭配的青龍辣椒，吃起來完全不辣，

有點類似青椒的口感和味道，我蠻喜歡的

海鮮3-澳洲龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬

澳洲龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬

店家也提供 加價升級 ，波士頓龍蝦 升級為 澳洲水姑娘龍蝦 ！

同樣非常的新鮮，叉子就可以把整塊龍蝦肉拉起來！

澳洲龍蝦 吃起來，整體的肉質更為大塊且紮實、感覺也更彈牙！

（不過，肉質甜度的部分，澳洲龍蝦略遜一籌！）

沙拉-綜合羅蔓青木瓜 佐泰式風味醬

沙拉-綜合羅蔓青木瓜 佐泰式風味醬

跟其他餐廳比較不同的是，將沙拉 安排在餐期中間，

巧妙地轉換了顧客的口味，感覺是特別安排這道清爽的沙拉料理 去平衡味蕾！



泰式風味的沙拉，

上方點綴了暖陽色澤的鹹蛋黃，

搭配外皮煎烤微酥、肉質軟嫩的雞肉串

整體的搭配 清爽變味! 也很棒！

味蕾經過爽快沙拉變味一下

緊接著就是肉品料理啦！

肉品-澳洲和牛薄燒

牛肉的部分，提供的是 澳洲和牛薄燒

店家特別一面快煎數秒、另一單面煎的較久，

所以吃起來會有一面呈現香酥口感，特別好吃！

餐盤旁邊分別搭配了不同的佐料：

煙燻馬爾頓海鹽/胡椒 / 涼拌四川椒麻風味秋葵/柚子胡椒芥末/酥炸蒜片/黃金泡菜

推薦大家每種都要搭看看～

意外的驚艷！

肉品-特選戰斧豬

不吃牛，豬肉的部分，提供的是 戰斧豬 ！

熱煎焦香，建議先原味品嚐，

再搭配一旁的佐料 分別品嚐試試看，

讓整體味道更有層次、也更加豐富！

醋飲-特調青梅果醋搭梅子粉

肉品結束，送上一杯 特調青梅果醋

杯口還特別滾上一層梅子粉 (很有調酒feel~)

酸甜滋味，解膩又清爽

最後一道甜點

竟然是一整份的 舒芙蕾

店家直接在你面前用鐵板製作

料理過程也非常的精彩

（真的非常推薦要來吃這家鐵板燒，用餐的過程，也像在欣賞一場精彩的料理秀表演！

有吃又有得看！還有專人解說每道料理的特色，完全不無聊！）

甜點-鐵板舒芙雷佐卡士達鮮奶草莓醬

舒芙蕾 口感非常的輕盈軟嫩

很像在品嚐一個蓬鬆的半熟蛋糕

搭配 特調莓果醬、新鮮莓果，酸甜清爽、完全不甜膩



很特別的是，店家還加了跳跳糖，

吃到的時候，還可以感受到糖粒在口腔裡面蹦跳的感覺，

非常的有趣！很有創意呢！



整體來說～真的很棒！

無可挑剔！

是完美的句點！

（就是嫌棄自己食量不夠大，吃到沙拉那道已經呈現十分飽的狀態）

今天一整晚用餐下來

整個用餐過程是非常的放鬆舒服

而且是驚喜、驚艷、對即將送上的下一道菜色充滿期待的

本來擔心 無菜單料理，自己可能會吃不飽，但是我多慮了！

他們家的份量真的非常的多，所以女生可能吃到中間就會吃不下了，

男生的話，保證你們也能吃的很滿足！

隱藏於善化巷弄裡的無菜單鐵板燒料理： 食光宴鐵板料理-善化本心宴

料理每道都能感受到精緻質感、美味的用心呈現

食材的新鮮美味度，符合其價格

可以感受到店家的尊榮服務

9道 精緻料理呈現

真的有驚艷！

除了尊爵放鬆的用餐感受～

每一道餐點 都是 味蕾的饗宴！

店內座位有限， 一次僅能接待14位賓客 ~

心動的，趕快先預約用餐！

(預定用餐，須預先支付 訂金-每人$500元 )

很適合 帶著心愛的家人、情侶 一起來品嚐

優質的鐵板燒餐廳- 食光宴鐵板料理-善化本心宴

推薦給你們！

這次用餐結束

店家有特別預告

未來即將在 台南市中西區 近河樂廣場

開立 食光宴鐵板料理- 2店： 食光宴鐵板料理-大福願景宴

(離我家超近!超期待~)

食光宴鐵板料理-善化本心宴

訂位專線：0916 998 269 (預定用餐，須預先支付 訂金-每人$500元)

食光店址：台南市善化區民生路429號

交通資訊：

1.善化火車站/轉搭計程車：距離 善化火車站 僅有5分鐘的車程

2. 自行開車 請導航>> 台南市善化區青年路105巷3號 (Google地圖)

於 新萬香餐廳 對面書局旁巷子 轉進來即可

備註：設有專屬停車場

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















評論分數 5.0