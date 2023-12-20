食光宴無菜單鐵板料理-善化本心宴｜台南善化超隱藏版!隱身於巷弄內的無菜單鐵板燒餐廳/每季變換菜色.讓你每次來吃都有大驚喜/善化聚餐台南節慶慶祝餐廳推薦
食光宴鐵板料理-善化本心宴 ｜善化隱藏版!超美味無菜單料理鐵板燒餐廳! 情人節/生日/節慶慶祝超推薦!浪漫餐廳!
新店報報！
喜歡吃鐵板燒的看過來！
最近很流行無菜單料理
當無菜單搭配鐵板燒，會激起什麼樣的火花呢？
今天特地來到善化
一訪善化超人氣、隱身善化巷弄內的 無菜單鐵板燒餐廳：食光宴鐵板料理-善化本心宴
食光宴鐵板料理
販售四種價位的鐵板燒料理，
價格從最親民的$900～最精緻$1980，任君挑選！
整份鐵板燒套餐，共有九道餐點，
份量十足，你完全不用擔心吃不飽！
一整晚吃下來，真的是視覺味覺嗅覺的高檔享受！
可以看到鐵板燒師傅在你面前一道道的料理表演，
細心的解釋每道料理的特色，
讓你更能品嚐出店家餐點的精緻質感風味！
多了故事的料理，
讓你的感官感受更加深刻敏銳，餐點也更加美味！
店家的座位有限，
一次 只能接待 14位左右，
一天 只提供 3個餐期：12:00 / 17:45 / 19:45
想吃記得盡快預訂！
(預定用餐，須預先支付 訂金-每人$500元)
食光宴鐵板料理
絕對可以給你一個
深刻又浪漫的 餐食體驗時光！
食光宴鐵板料理-善化本心宴 ｜最新優惠活動 (摘自官網公告)
聖誕好時光 活動內容
活動日期：2023/12/16 ~2023/12/25
活動1：
活動日內來食光宴用餐
即贈 精美聖誕小禮 乙份
活動2：
即日起至 12/25聖誕節 止，
原波士頓龍蝦（升級）澳洲龍蝦 >>>優惠加購價 只要$199元‼️‼️‼️
食光宴鐵板料理-善化本心宴 ｜價位表
食光宴鐵板料理-善化本心宴 分四種價位選擇：
大家要在訂位時，記得告知要吃哪種價格的鐵板燒！
是否有不吃的食材喔～
無菜單鐵板燒 套餐價格
- 好食光海陸套餐（900元，海陸搭配）
- 活龍蝦海陸套餐（1480元，比海陸多搭半隻活體龍蝦）
- 澳洲和牛龍蝦套餐（1680元，原肉類主餐升級澳洲和牛）
- 活鮑魚龍蝦和牛套餐（1980元，升級活鮑魚還有季節鮮魚升級）
備註：
>>若有點選到1480元以上“龍蝦”套餐，請務必點雙份 或 加價補半隻龍蝦價差‼️
（若想升級“澳洲龍蝦-水姑娘“請提前告知，依當日時價加購）
>>以上餐點 額外收10%服務費
>>收費方式 提供現金或轉帳
>>以上套餐都是搭配牛肉為主，若有忌口不吃牛/或過敏食材，請提前告知調整，現場恕不更換！（無法依個人喜好更換）
食光宴鐵板料理-善化本心宴 ｜店家環境
食光宴鐵板料理-善化本心宴
隱身於巷弄內，
雖然訂位的時候，店家已經細心的告知前往的方式，
但是實際到達現場的時候，還真的要找一下呢！
大家要記得，
店家的地址位置處，其實是房屋原本的大門、但是不開放進出，
所以必須繞到巷子內才能找到店家真正的入口喔！
交通指引：食光宴鐵板料理-善化本心宴 到店交通
請導航「台南市善化區青年路105巷3號」
看到 民生路的「新萬香餐廳」，對面書局旁巷子轉進去，就會看到餐廳了！
在暗黑巷弄內，可以看到一大片的空地，
那就是餐廳：食光宴鐵板料理-善化本心宴 的專屬停車場，
大家開車、騎車來，要停車都非常方便喔！
停車場的對面，
就可以看到隱藏在一整排民房內的人氣鐵板燒餐廳：食光宴鐵板料理-善化本心宴！
店家老闆有特意將老屋的石牆保留下來，
所以可以看到餐廳的最外圍有一面很美的牆面！
簡單質感的招牌，點亮了巷弄裡的黑！
店家在餐廳和餐廳外路面的中間，營造了一個日式氛圍的庭園風景！
讓大家來用餐的時候，從踏進餐廳的門口、走進美美的庭園，
立馬自然轉換到一個自然放鬆的氛圍環境～
不得不說，有點世外桃源的感覺！
（尤其我們是晚餐時間前往，
昏暗天色被溫暖的日式景觀燈點亮，彷彿那股溫暖也點亮了我的心房！
腳步踏在庭院的石頭磚道上，我的心情也逐漸沈靜下來，
不禁默默期待著⋯店家即將呈現的料理饗宴！）
走入庭院最內側，接著走過一個黑色廊道，
左手邊還可以看到黑暗中極度亮眼的水族箱，裡面都是活體的龍蝦!!
就到了今天的鐵板燒料理秀的地點啦！
很美的一長排吧台座位，
店內的燈溫暖鵝黃，整體氛圍非常的浪漫！
（超適合帶著你的另外一半來品嚐）
座位上的餐具、圍巾，已經整齊擺放，
真的就是高級餐廳的質感服務呈現～
店家這邊還有加價飲料的選擇
有 日本進口的風味汽水
也有精選的佐餐酒（開車不喝酒、未成年請勿喝酒）
都可付費加購
日本風味汽水、日本原裝進口
口味都好特別
分別是不同產地的特產
：櫻花、富士山橘子、信州蘋果、山梨縣的水蜜桃
、山梨葡萄、靜岡哈密瓜
大家也可以點來試試看
喝完，瓶子感覺拿回家收藏也很可以～
今日海鮮的最亮眼主角：活體龍蝦 & 南非活鮑魚
還特別在烹飪前 提供給大家確認、拍照
新鮮看的見!!!
看到那跟我的拳頭般大顆的活體南非鮑魚，真的覺得好驚喜！
第一次看到那麼大顆的鮑魚，
而且是新鮮的、還會動！
等待這個餐期的顧客一一入座後，
餐廳主理人開始解釋餐廳的料理，
也能看到帥氣的鐵板師傅 在你面前進行精彩的料理秀！
入座後沒多久，第一份餐點就送上！
（難怪店家有要求，務必提早到店報到，準時入座品嚐餐點，
因為主廚會充分的掌握好料理餐點的節奏，讓每位賓客都能吃到最完美的時候！）
食光宴鐵板料理-善化本心宴｜今日餐點
我和朋友們這次來包團用餐，
大家有默契都選擇： $1480 | $1980套餐，部分人(雙數份) 加價升級 澳洲水姑娘龍蝦！
（大家要記得，因為餐點內的龍蝦是半隻，所以如果你挑選的是內容有龍蝦/升級澳洲龍蝦的套餐，餐點份數記得都要雙數喔！）
還有！
因為店家是無菜單鐵板燒
餐點會約每季（3個月）會進行更換！(菜單更換時間為：3/6/9/12月的月中進行更換)
所以每次來吃都會給你全新的驚喜感受！
我們吃的是這季（9-11月）的菜單，提供你們參考～
>>活龍蝦海陸套餐（1480元，比海陸多搭半隻活體龍蝦）
>>活鮑魚龍蝦和牛套餐（1980元，升級活鮑魚、季節鮮魚升級）
$1480 、 $1980套餐 餐點內容開箱
前菜-食光松露和牛菠蘿堡（不吃牛，可換伊比利豬內餡）
湯品-主廚特調蕃茄濃湯｜藤椒水梨雞肉清湯
海鮮1-魚排-鬼頭刀佐蘑菇奶油醬｜日本北海道花魚一夜干
海鮮2-
現流新鮮小卷佐西班牙海鮮燉飯｜南非活體鮑魚佐西班牙海鮮燉飯
海鮮3-
波士頓龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬
澳洲龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬
沙拉-綜合羅蔓青木瓜 佐泰式風味醬
肉品-特選戰斧豬｜澳洲和牛薄燒
醋飲-特調青梅果醋搭梅子粉
甜點-鐵板舒芙雷佐卡士達鮮奶草莓醬
前菜-食光松露和牛菠蘿堡（不吃牛，可換伊比利豬內餡）
一上座就看到師傅在製作前菜，沒多久就上菜囉！
是一個菠蘿麵包做成的創意漢堡，
店家有解釋這是一個冰火菠蘿油的概念！
清爽的生菜絲、搭配超厚切的和牛漢堡排，
真的一整個吸睛！
一口咬下，
迷人的松露濃郁滋味蹦出，
和牛漢堡排展現濃郁的牛肉滋味和肉汁，
熱騰騰、香酥的菠蘿油麵包、冰涼的厚切奶油，
整體搭配非常讓人驚艷，好吃！
前菜-食光松露伊比利豬菠蘿堡
如果不吃牛肉，
店家會將和牛漢堡排 更換成 伊比利豬漢堡排！
同樣非常的美味！
（不過我私心更愛和牛漢堡排，
因為那和牛特有的濃郁肉香～真的吃起來太銷魂啦！）
湯品-主廚特調蕃茄濃湯
緊接著就是湯品的呈上！
有兩種選擇，非常推薦大家可以雙人來用餐，
這樣可以交換品嚐，可以一次全制霸店家的菜單品項。
主廚特調蕃茄濃湯
店家有說明是用聖女蕃茄、牛蕃茄來熬煮製作，
酸甜的滋味有著蕃茄獨有的清香，
店家還特別淋上少見的羅勒油，
喝湯的時候可以品嚐到些微的羅勒香氣，
搭配上方的手作千層酥，開胃好喝！
湯品-藤椒水梨雞肉清湯
藤椒水梨雞肉清湯
另一款湯品是比較少見的食材：藤椒 來入湯，
藤椒是花椒的一種，
所以可以喝到類似花椒的那種麻香滋味！
如果點選這道湯品，會有桌邊服務的部分，
把湯的配料放置在湯碗裡呈上，
然後由專人幫你注湯！
儀式感十足！
湯的部分，
用雞骨和水梨去熬煮，
所以湯頭非常的清甜、不油膩！
裡面還能喝到一些雞肉末喔～
海鮮1-日本北海道花魚一夜干
日本北海道花魚一夜干
北海道花魚是當地的代表魚種，
肉質表現非常的細緻、卻又帶有彈性、刺少肉多，
是日本北海道花魚的特色！
實際吃到的時候
真的覺得肉很細嫩，又帶濕潤感！蠻好吃的！
旁邊的配料讓我印象深刻的就是馬鈴薯，
外表有著金黃焦色、內部卻非常細緻軟綿（很像美式餐廳的馬鈴薯泥口感），
濕潤滑口，我好愛！
梅釀蕃茄
給我一種吃蜜餞的酸甜滋味，整體搭配吃起來很清爽～
海鮮1-魚排-鬼頭刀佐蘑菇奶油醬
鬼頭刀佐蘑菇奶油醬
鬼頭刀是台灣在地小琉球當地的特色魚種，肉質紮實、很難料理，
但是店家用特別的料理技術來烹飪鬼頭刀魚，
讓鬼頭刀的魚肉 呈現非常細嫩柔軟的口感，而不會柴口難咬，
這料理技術非常的厲害！
上方粉紅色的是櫻花魚鬆，吃起來微微的香甜，
但是我沒吃過櫻花，所以不知道櫻花是什麼味道！
(≧▽≦)
整體搭配蘑菇奶油醬，
還有下方的馬鈴薯泥，
相對日本北海道花魚的清爽呈現，
這道整體偏奶香滋味，也非常印象深刻！
緊接著就是第二道海鮮的烹飪過程
可以看到店家怎麼料理 活體南非鮑魚
很精彩~
海鮮2-南非活體鮑魚佐西班牙海鮮燉飯
南非活體鮑魚佐西班牙海鮮燉飯
一大顆的南非鮑魚，直接放置在店家特製的西班牙海鮮燉飯上，
上方白色的粉末是店家的秘密武器：固態化、油質轉換的香油，
營造出雪花般的浪漫景象，
真的非常的吸睛！
鮑魚的熟度控制的剛剛好，
這麼大顆，咬起來竟然非常的軟嫩！
（完全跟我印象中 鮑魚吃起來就是彈韌口感 完全不同！）
第一口就讓我嘆為觀止，
真的好好吃！
鮑魚的內臟店家還有特別料理，表面香煎的非常酥香，
品嚐起來就是更鮮、但也較鹹口些！
搭配輕調味的燉飯剛剛好！
燉飯本身，店家有說明是用大量的海鮮、和西班牙香料 去燉煮，
個人覺得本身的味道比較偏淡雅，
搭配主餐的海鮮剛剛好！
海鮮2-現流新鮮小卷佐西班牙海鮮燉飯
另外一道燉飯，搭配的是現撈小卷，
簡單烹煮、原始風味呈現，就非常的鮮甜、脆彈！
上方搭配的是魚子 和 固態香油，
可以混著品嚐，別有一番風味～
緊接著
就是今天的重頭戲：龍蝦的烹飪秀
整個餐期的龍蝦一整排同時烹飪
竟然有種 數大就是美 的美感
當下那個場面真的讓人非常的震撼
大家連忙拿起手機趕快拍照、錄影上傳
海鮮3-波士頓龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬
波士頓龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬
店家有解釋波士頓龍蝦，其實不是真正的龍蝦，而是螯蝦！
所以它有大螯（真的吃一頓鐵板燒，長知識了！原來真正的龍蝦沒有螯！(￣∇￣)
一人半尾的波士頓龍蝦，
上方還特別搭配 蝦膏滑蛋海膽醬、大火去炙燒，迷人的香氣，讓人垂涎三尺！
店家還特別教學，怎麼品嚐他們家的龍蝦！
因為他們家的龍蝦夠新鮮，只要刀叉的搭配，
輕輕鬆鬆、一叉就能把整塊龍蝦肉拉起來！
看到一大塊龍蝦肉整齊被叉起
心裡一整個感動
絕對不是我技術好、是食材夠新鮮
(≧▽≦)
新鮮的龍蝦肉，品嚐起來就是完美！
肉質帶甜、口感帶彈！
大力推薦、絕對必吃有龍蝦的這款套餐！
搭配的青龍辣椒，吃起來完全不辣，
有點類似青椒的口感和味道，我蠻喜歡的
海鮮3-澳洲龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬
澳洲龍蝦 佐蝦膏滑蛋炙燒海膽醬
店家也提供加價升級，波士頓龍蝦 升級為 澳洲水姑娘龍蝦！
同樣非常的新鮮，叉子就可以把整塊龍蝦肉拉起來！
澳洲龍蝦 吃起來，整體的肉質更為大塊且紮實、感覺也更彈牙！
（不過，肉質甜度的部分，澳洲龍蝦略遜一籌！）
沙拉-綜合羅蔓青木瓜 佐泰式風味醬
沙拉-綜合羅蔓青木瓜 佐泰式風味醬
跟其他餐廳比較不同的是，將沙拉 安排在餐期中間，
巧妙地轉換了顧客的口味，感覺是特別安排這道清爽的沙拉料理 去平衡味蕾！
泰式風味的沙拉，
上方點綴了暖陽色澤的鹹蛋黃，
搭配外皮煎烤微酥、肉質軟嫩的雞肉串
整體的搭配 清爽變味! 也很棒！
味蕾經過爽快沙拉變味一下
緊接著就是肉品料理啦！
肉品-澳洲和牛薄燒
牛肉的部分，提供的是澳洲和牛薄燒
店家特別一面快煎數秒、另一單面煎的較久，
所以吃起來會有一面呈現香酥口感，特別好吃！
餐盤旁邊分別搭配了不同的佐料：
煙燻馬爾頓海鹽/胡椒/涼拌四川椒麻風味秋葵/柚子胡椒芥末/酥炸蒜片/黃金泡菜
推薦大家每種都要搭看看～
意外的驚艷！
肉品-特選戰斧豬
不吃牛，豬肉的部分，提供的是戰斧豬！
熱煎焦香，建議先原味品嚐，
再搭配一旁的佐料 分別品嚐試試看，
讓整體味道更有層次、也更加豐富！
醋飲-特調青梅果醋搭梅子粉
肉品結束，送上一杯 特調青梅果醋
杯口還特別滾上一層梅子粉 (很有調酒feel~)
酸甜滋味，解膩又清爽
最後一道甜點
竟然是一整份的舒芙蕾
店家直接在你面前用鐵板製作
料理過程也非常的精彩
（真的非常推薦要來吃這家鐵板燒，用餐的過程，也像在欣賞一場精彩的料理秀表演！
有吃又有得看！還有專人解說每道料理的特色，完全不無聊！）
甜點-鐵板舒芙雷佐卡士達鮮奶草莓醬
舒芙蕾 口感非常的輕盈軟嫩
很像在品嚐一個蓬鬆的半熟蛋糕
搭配 特調莓果醬、新鮮莓果，酸甜清爽、完全不甜膩
很特別的是，店家還加了跳跳糖，
吃到的時候，還可以感受到糖粒在口腔裡面蹦跳的感覺，
非常的有趣！很有創意呢！
整體來說～真的很棒！
無可挑剔！
是完美的句點！
（就是嫌棄自己食量不夠大，吃到沙拉那道已經呈現十分飽的狀態）
食光宴鐵板料理-善化本心宴｜食後心得
今天一整晚用餐下來
整個用餐過程是非常的放鬆舒服
而且是驚喜、驚艷、對即將送上的下一道菜色充滿期待的
本來擔心 無菜單料理，自己可能會吃不飽，但是我多慮了！
他們家的份量真的非常的多，所以女生可能吃到中間就會吃不下了，
男生的話，保證你們也能吃的很滿足！
隱藏於善化巷弄裡的無菜單鐵板燒料理：食光宴鐵板料理-善化本心宴
料理每道都能感受到精緻質感、美味的用心呈現
食材的新鮮美味度，符合其價格
可以感受到店家的尊榮服務
9道 精緻料理呈現
真的有驚艷！
除了尊爵放鬆的用餐感受～
每一道餐點 都是 味蕾的饗宴！
店內座位有限，一次僅能接待14位賓客~
心動的，趕快先預約用餐！
(預定用餐，須預先支付 訂金-每人$500元)
很適合 帶著心愛的家人、情侶 一起來品嚐
優質的鐵板燒餐廳-食光宴鐵板料理-善化本心宴
推薦給你們！
這次用餐結束
店家有特別預告
未來即將在 台南市中西區 近河樂廣場
開立 食光宴鐵板料理- 2店：食光宴鐵板料理-大福願景宴
(離我家超近!超期待~)
店家資訊｜食光宴鐵板料理-善化本心宴
訂位專線：0916 998 269 (預定用餐，須預先支付 訂金-每人$500元)
食光店址：台南市善化區民生路429號
交通資訊：
1.善化火車站/轉搭計程車：距離 善化火車站 僅有5分鐘的車程
2.自行開車 請導航>>台南市善化區青年路105巷3號 (Google地圖)
於 新萬香餐廳 對面書局旁巷子 轉進來即可
備註：設有專屬停車場