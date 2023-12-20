112. 12. 8 (五) 雲水溫泉度假村

天晴的週五，老大休假載我出遊

我們往苗栗方向前進，一路暢通很快就抵達

再次來到南庄「雲水溫泉度假村」，停車場旁綠油油的草地非常舒心

購票後進入園區，發現新增這一排娃娃兵

(門票每人200元 / 可抵100元消費)

各式造型的娃娃兵公仔充滿童趣

忍不住想哼唱『娃娃國～娃娃兵～金髮藍眼睛...』

繼續向前走就是餐廳和販賣區

門口有兩棵貨真價實的聖誕樹

一旁的水池邊種植聖誕紅，增添不少過節氣氛

穿過餐廳就到了戶外園區

「哇！好美喔！」看到我心心念念的美景映入眼簾，忍不住驚呼

12月份是落羽松轉紅的季節，黃、綠、紅三色交織，美得像一幅畫

這裡被譽為全台十大落羽松秘境之一，有山水環繞真的很美

湖水如明鏡，落羽松倒影也很迷人

池邊的網美椅位置絕佳，方便遊客拍下最美的畫面留念

暖暖的冬陽灑落，舒服極了

池裡的睡蓮展笑顏，與落羽松共譜一首冬之樂曲

每個角度都令人醉心，這也是我特別喜歡雲水度假村的原因

夢幻的白色鋼琴造景，不論從哪個方向拍都有加分效果

漫步園區輕鬆愜意，好心情完全藏不住

S形的落羽松步道，充滿異國風情

我們到訪時遊客不多，靜靜欣賞這片美景的感覺真好

好喜歡這樣靜謐的氛圍，身心靈皆舒暢

越來越喜歡"慢遊"，不趕通告、不衝業績才能真正放鬆

放慢腳步用心體會，才是旅行真正的意義

走上二樓向下看，視野更遼闊

雲水度假村的溫泉是碳酸氫鈉鹽泉，俗稱"美人湯"

園區有湯屋和露天風呂可供遊客依照需求安排

這次到訪發現多了露營車設備，讓住宿的遊客增加一種選擇

後方的粉色歐風小屋也是住宿區，門前有落羽松排排站

依依不捨和雲水道再見，有機會我們一定會再回來...

＜雲水溫泉度假村＞苗栗縣南庄鄉南庄村東江31-3號

(03) 782 - 5285 營業時間9:00～22:00 (週六、日8:00～22:00)

FB粉絲頁：南庄雲水度假溫泉Cloudland Resort

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