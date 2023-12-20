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苗栗縣南庄鄉苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

2023-12-20 10:04:10 齊媽 人氣：110
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窩客好文

齊媽

發表篇數：95篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 南庄鄉

112. 12. 8  (五)                             雲水溫泉度假村 

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

天晴的週五，老大休假載我出遊

我們往苗栗方向前進，一路暢通很快就抵達

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

再次來到南庄雲水溫泉度假村，停車場旁綠油油的草地非常舒心

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

購票後進入園區，發現新增這一排娃娃兵

(門票每人200元 / 可抵100元消費)

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

各式造型的娃娃兵公仔充滿童趣

忍不住想哼唱娃娃國～娃娃兵～金髮藍眼睛...

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

繼續向前走就是餐廳和販賣區

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

門口有兩棵貨真價實的聖誕樹

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

一旁的水池邊種植聖誕紅，增添不少過節氣氛

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

穿過餐廳就到了戶外園區

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

哇！好美喔！看到我心心念念的美景映入眼簾，忍不住驚呼

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

12月份是落羽松轉紅的季節，黃、綠、紅三色交織，美得像一幅畫

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

這裡被譽為全台十大落羽松秘境之一，有山水環繞真的很美

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

湖水如明鏡，落羽松倒影也很迷人

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

池邊的網美椅位置絕佳，方便遊客拍下最美的畫面留念

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

暖暖的冬陽灑落，舒服極了

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

池裡的睡蓮展笑顏，與落羽松共譜一首冬之樂曲

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

每個角度都令人醉心，這也是我特別喜歡雲水度假村的原因

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

夢幻的白色鋼琴造景，不論從哪個方向拍都有加分效果

漫步園區輕鬆愜意，好心情完全藏不住

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

S形的落羽松步道，充滿異國風情

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

我們到訪時遊客不多，靜靜欣賞這片美景的感覺真好

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

好喜歡這樣靜謐的氛圍，身心靈皆舒暢

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

越來越喜歡"慢遊"，不趕通告、不衝業績才能真正放鬆

放慢腳步用心體會，才是旅行真正的意義

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

走上二樓向下看，視野更遼闊

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

雲水度假村的溫泉是碳酸氫鈉鹽泉，俗稱"美人湯"

園區有湯屋和露天風呂可供遊客依照需求安排

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

這次到訪發現多了露營車設備，讓住宿的遊客增加一種選擇

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

後方的粉色歐風小屋也是住宿區，門前有落羽松排排站

苗栗南庄．雲水溫泉度假村 Cloudland Resort

依依不捨和雲水道再見，有機會我們一定會再回來...

 

＜雲水溫泉度假村＞苗栗縣南庄鄉南庄村東江31-3號

(03) 782 - 5285     營業時間9:00～22:00  (週六、日8:00～22:00)

FB粉絲頁：南庄雲水度假溫泉Cloudland Resort

 

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