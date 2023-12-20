台南港點粵菜推薦！堪稱全台最美粵菜就是這間台南「點八粵」粵菜餐廳，地點位於台南Focus百貨7樓，今年(2023)12月新開幕，一開幕就自帶話題，點八粵為點八號旗下品牌店，主打超美打卡牆、主廚創意料理，除此之外還有獨創的黑金系列港點，想吃只有來台南點八粵才吃的到喔！歡慶開幕凡消費滿1,888元「加1元」，再送主廚推薦招牌菜「秘製黑叉燒」乙份，更加碼12月消費享85折，想吃好康就趁現在~

點八粵 位置+環境

堪稱全台最美的粵菜在台南~

這家點八粵粵菜餐廳，地點位於台南Focus百貨七樓，純白色潔淨的門面跳脫我們常見的粵菜餐廳，猛一看還以為來到咖啡廳呢！

而且還自帶一面超美的雜誌風格打卡牆！

你自己看，好美啊!一秒就變成宛如雜誌般的封面照，搶到這位置真的太幸運啦~~

純白的空間造景，舒適的沙發座椅，往內走還有靠近整面窗景的窗台座位區，整個空間非常唯美典雅，真的和過往常見的粵菜餐廳很不一樣。

這整個空間一次可容納80人~

還有專屬的包廂空間，跟家人朋友來聚餐也是一種好選擇。

點八粵 菜單 MENU

來看看點八粵的菜單，餐點的部份貼心的設計了雙人、四人、八人餐點，如果是不曉得要怎麼點，又或是第一次來嘗鮮可以選擇套餐方式，另也有單點喔！

我們這次點的是雙人饗宴套餐，如想看更完整菜單，請點以下連結。

歡慶開幕12月活動

開幕慶活動~

85折優惠：內用消費全面85折，優惠至2023年12月31日。

消費滿額贈：消費滿1,888元，加1元送「秘製黑叉燒」乙份。（價值288元）

HAPP 8 HOURS：晚間8時過後，消費「紅點精釀啤酒」享第2杯半價優惠，第2杯起每杯可獲得乙次擲骰挑戰「喜八樂」，挑戰成功不但啤酒免費喝，再額外加送搭配啤酒最佳的下酒菜！

秘製黑叉燒 (+1元就能吃到)

趁著開幕慶活動來吃真的太划算！

只要消費滿1888元，加購1元就能享受這道秘製黑叉燒，店家實在是太有誠意啦~

叉燒非常有厚度，感覺至少有0.5公分厚，肉質嫩口帶咀嚼感，單吃就很有味道，咀嚼在嘴裡超滿足。

雙人饗宴

千層叉燒酥

讓人印象深刻的千層叉燒酥，外皮酥香，內餡的叉燒給的份量不少，所以每一口都能吃到餡料，要不是後面還有其他菜，這道真的吃過會想再續點。

檸香橙影藕片

必須說，這道檸香橙影藕片絕對是店內招牌之一。

口感很像台式辦桌常見的拔絲地瓜風味，趁熱吃帶點微微牽絲，那甜度及香氣，再加上藕片炸的薄香酥脆，這盤一上桌，心愛a默默吃掉半盤，實在是太好吃啦~

主廚季節限量靚湯

這次喝到的季節湯品是粵菜很經典的麥冬玉竹排骨煲湯，帶骨排骨肉，入口即化肉也很軟嫩，裡面的蔬菜輕輕咀嚼就化開，煲湯喝起來清甜爽口。

廣東炒飯

他們家的廣東炒飯也不錯吃~

兩人份餐點來說其實這樣的炒飯份量很有誠意，炒飯粒粒分明，草蝦脆口，吃起來很有飽足感。

白灼嫩肥牛

吃的時候要稍微攪拌一下，將銀芽與上層的牛肉片拌均勻，牛肉鹹香搭配上脆口的銀芽，吃起來清爽不膩口。

黃金脆皮豆腐

有別於常見的黃金豆腐，他們家的黃金脆皮豆腐，切至入口大小，金黃色的外皮，酥脆且非常有味道，酥軟好吃！

只能說超下飯，而且超大一盤，這對於喜歡吃脆皮豆腐的心愛a來說，真的太過癮啦~

馬拉盞時蔬

馬拉盞可說是粵菜靈魂之一，馬拉盞是馬拉蝦醬的一種，與蔬菜入味吃起來味道濃郁，鹹香夠味，非常下飯。

黑金流沙包

一系列黑金港點，以竹炭製作，黑金流沙包上層還鑲上金色圖樣，看起來格外顯高級感。

輕輕一剝開，流沙包整的噴灑出來，咀嚼在嘴裡滿滿的濃香，好好吃~

粉嫩水蜜桃泡泡飲

他們家的泡泡飲非常多款，雖然是簡單的氣泡飲，不過水果糖漿都來自日本進口，像我們點的水蜜桃泡泡飲，使用的就是白桃風味，喝起來微微酸甜好好喝~

手捻日月潭紅茶

一人一杯茶飲剛剛好~

他們家的熱茶真的很值得喝，我們點的手捻日月潭紅茶茶包非常有重量，所以即便沖了兩次茶香依然很夠。

濃郁的紅玉紅茶，喝起來香氣十足，吃港點配熱茶是絕配。

黑松露蝦餃皇、黑金流沙菠蘿包

兩道黑金系列也是必點款~

外皮非常Q，咬一口飽滿的內餡有一整尾蝦，吃起來超有爽度。

必須說，這道黑金流沙菠蘿包也太好吃了吧！

外皮酥香，咬起來充滿香氣，內餡的鹹蛋奶黃搭配菠蘿口感第一口就好好吃，一人吃一籠沒問題啦。

桂花燕窩蛋塔

超特別的桂花燕窩蛋塔，有別於一般港式蛋塔，點八粵的蛋塔也非常有巧思，甚至充滿高級感啊~

平常很少吃到燕窩，沒想到這裡可以吃到耶~上層淋上燕窩、桂花蜜的蛋塔，咬起來輕甜鬆軟好吃，滿滿的奶香味，想吃有加燕窩的蛋塔就來點八粵吧。

這家點八粵真的很推薦大家來吃吃看，獨家自創的黑金系列港點，非常創意有巧思也讓人很驚艷~絕對值得來品嚐。

店家名稱：點八粵 台南Focus店

粉絲專頁：點八粵

官網：點八餐飲集團

地址：台南市中西區中山路166號7樓

時間：11:00-22:00

電話：06-2230768

點八粵線上訂位：請點我



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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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