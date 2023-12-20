東勢林場遊樂區賞螢火蟲可以住哪裡？CP值高的東勢林場飯店、東勢林場民宿有哪些？本篇推薦幾家東勢林場住宿，首要考慮的是車程距離，能夠住在東勢區內是首選，其次是新社區，最後才是距離較遠的台中市區。東勢林場位於台中山區海拔500-700公尺間，三面環山，林相豐富，擁有得天獨厚的地形；加上清澈乾淨的水源，扮演著台灣復育螢火蟲的重要角色。近年來，東勢林場的生態資源保育在專家的指導下，保護螢火蟲的棲息地，始其生生不息。

東勢林場住宿

梨的故事館位於東勢擁葉生態農場內，距離「東勢林場遊樂區」約20分鐘車程。周圍群山環繞，風景美，環境清幽，還有各種趣味的生態教育活動；以及全長3公里的環狀步道，很適合親子同遊。

來到民宿門口，是一棟簡單樸實的兩層建築，空間寬敞，室內佈置溫馨，充滿人情味與老宅格調，一旁有露台可以提供旅客休息聊天。民宿旁的穿霧步道，經過竹林和果園，登頂可以看到整個東勢！特色早餐份量充足，還有手沖咖啡可以享用。

房間提供山景2人房、6人房、觀星閣5人房和包棟服務，房間没有華麗裝潢，採森林系簡單風格。以木地板加上簡單的實木家具，呈現森林浴的住宿氛圍。浴室皆是乾濕分離，乾淨整潔。每個房型皆有露台，走出房間就是美妙的自然景色。還有間觀星房型，可以躺在床上一覽星空美景。

四月時，民宿附近也能捕捉到滿滿的螢火蟲，熱情的老闆還會帶著旅客觀賞、導覽。前來的旅客可以同時體驗遊覽農場生活、健行、生態導覽、採果、觀星、賞螢火蟲等多種活動行程，CP值超高！是東勢林場住宿中家庭旅遊的好選擇。

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昭月民宿位於東勢區山林中，「軟埤坑休閒農業區」範圍內，距離「東勢林場遊樂區」約25分鐘車程。由於路途稍微崎嶇，天黑後視線不佳，建議旅客天黑前抵達民宿，大門口對面即是停車場。昭月民宿是充滿日式禪院風格的民宿，加上周圍山林繚繞，很適合來此放鬆休息。

進入民宿大門，除了草地與綠樹，旁邊還有個小池塘；前往室內空間的走道兩側也都有綠色矮樹叢，是給人清幽感覺的日式庭院。民宿大廳不意外的充滿日式風格的佈置，有許多手繪的日本畫、明信片與雜誌等；因為民宿主人一家都很喜歡日本的文化、生活方式，所以花費了三年著手打造這間熱門的日式民宿。櫃台旁有提供紀念印章可以使用，十分特別。一旁為用餐區，也有提供書籍出借，晚上時間可以在此閱讀、喝茶聊天。

民宿客房分別以春夏秋冬命名，分為四人房及雙人房。西式四人房以深色系為主題，給人沈穩舒心的感覺。和式四人房以傳統的榻榻米做鋪設，加上充滿日本氛圍的擺設佈置，散發著淡淡的療癒感。四人房皆可以在房間外的簷廊茶區休憩聊天，順便欣賞院中的自然景色。雙人房則是鋪設淺色木地板，有簡單的茶几及懶人沙發可以使用。雖沒有簷廊，但房間內也是有榻榻米茶區，大片的窗戶提供良好的視野。昭月民宿的衛浴空間寬敞，並無分離式衛浴作區隔，乾淨且很有日式設計感。

昭月民宿有著濃濃的日式老屋氣息，民宿主人以自己想要的生活模式經營著，這裡適合享受生活，放慢腳步，感受與眾不同的東勢林場民宿-昭月。

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彩虹山舍位於台中石崗區的大馬路旁，距離東勢林場遊樂區約17分鐘車程。民宿建築十分顯眼，有著七彩顏色，就像是山中的一道彩虹。除了是民宿之外，也是一間景觀餐廳，而且提供「寵物友善」服務。民宿後方還有可愛動物區、烤肉區及步道，非常適合全家大小或三五好友入住。

民宿門口入內即是停車場，入口的彩虹蠟筆柵門以及其他各種繽紛的擺設，讓人心情莫名開朗起來！民宿中庭內的各式裝置藝術，光是在中庭拍照、遊玩就可以消耗很多時間，是家長們的福音。二樓是景觀餐廳，提供各式簡餐及咖啡飲料，還可以帶著寵物入內用餐。

民宿提供各種特色房型，分為雙人房與家庭四人房。除了有視野遼闊的山景房，還有工業風、車車兒童、咖啡杯、蒂芬妮浪漫風等主題房，選擇眾多。山景系列的房間空間都相當遼闊，採光良好的臥室區，大片的落地窗，讓早晨起床就能享受陽光帶來的美好。衛浴部分有免治馬桶、大片的化妝鏡以及乾濕分離淋浴區。山景房的另一個亮點就是戶外的大露台，有桌椅、搖搖椅、還有廣闊的風景視野，很適合在此看夜景或是曬曬太陽。其餘特色房型皆有不錯的空間配置以及乾淨舒適的居住環境。

彩虹山舍有專屬為親子設計的房型，讓小朋友住的開心，家長也能安心休憩；寵物友善也適合帶寵物出遊的家庭民宿選擇。彩虹山舍的優點非常多，寵物友善、環境乾淨明亮、造景眾多、山景視野好，非常適合全年齡層、家人朋友來遊玩的東勢林場民宿選擇。

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位於新社區，距離「東勢林場遊樂區」約40分鐘車程。是「尋路」系列風格民宿，意在傳達：旅行，是一場忠於自我的追尋，也是生活與自然的和諧共榮。希望旅人們可以慢下來，享受旅行帶來的樂趣。民宿分為本館與會館兩館，各有不同的風格。

本館：

位於新社薰衣草森林園區中，住宿的旅客，在園區門口告知售票員為住宿旅客，並不會收取門票，且會指引民宿方向。本館為兩層樓清新的小木屋，樸實簡約的外觀，周圍綠意繚繞，像是童話故事中的建築物，溫馨又靜謐。

進入本館公共區域，整體配色和採光都很明亮，空間又寬敞；搭配淺木色裝潢，營造出簡約的歐式風格。廚房備有許多烹飪用具，旅客能烹飪簡單料理，但進民宿前就要準備好食材，因為園區位於山區較為偏僻，周邊沒有其他商店。園區內的餐廳也可以用餐，就看旅客如何選擇！住宿區跟薰衣草森林是連結著的，在開園後也能到園區內走走。

房間為極簡風設計，用簡單的色塊作為牆面的底色，很有質感；房內沒有多餘的裝潢或擺設，非常乾淨且簡單明瞭。衛浴為乾溼分離設計，乾淨整齊；民宿響應環保，所以不提供一次性物品：牙刷、牙膏等，遊客需要需自行準備，入住前一天會有貼心的管家通知服務。另外民宿也有準備導覽活動，可以搭乘夜間旋轉木馬、享受早晨野餐等等，都是住宿旅客才有的特別福利。

會館：

會館也位於薰衣草森林中，住宿的旅客也不需要收取薰衣草森林的門票。由一棟老宅三合院所改建，保留了原本老屋的架構並加入現代的元素，展現全新的樣貌。戶外還有顆大樹，一旁擺設好幾公尺長的餐桌椅，就像是中古世紀的歐洲，城堡內的宴會餐桌一樣。良好的採光、靜謐的環境，就好像身在室外桃源一樣。

公共空間很美，有一間書房、廚房，還有三合院經典的中間小院。客廳內質感的沙發與歐式吊燈，與建築物的中式風格形成很強烈的對比，室內的採光也是非常明亮，很舒服。

會館只有四個房間，兩間雙人房、兩間四人房，房內風格與本館相似，都是極簡風的設計。衛浴為乾溼分離，純白色的牆面與衛浴設備，搭配可愛的六角磚點綴，整體乾淨整齊。整間民宿充滿的清新的質感。

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台中順天環匯酒店就位於國道一號交流道旁，是四星等級的飯店。鄰近秋紅谷公園、逢甲夜市、東海商圈以及台中高鐵站。距離東勢林場約40分鐘車程，地理位置非常優越，也不必擔心塞車在台中市區裡。飯店B2-B3是住宿旅客的免費停車場，完全不需要擔心停車位的問題。

飯店大門是質感的灰白色大理石，搭配黑金色招牌設計，低調不張揚。進入大廳就能是寬敞氣派的空間，整體以駝色系為主，搭配大理石地板營造出高級氛圍。沙發區除了供旅客休息外，由於由於外國旅客眾多，也有提供各家報社的中英文報紙。飯店的公共設施皆位於21樓，有健身房、泳池、蒸氣室及烤箱。最令人期待的是無邊際泳池，景色和視野真的很棒！

飯店分為五種房型，包含基礎套房、豪華套房，甚至有大坪數、附廚房的公寓式套房，種類齊全。各類房型空間上都蠻寬敞的，也都有舒適的沙發、分離式衛浴與浴缸、舒適的免治馬桶等設備。整體簡約又充滿設計感，很有入住豪宅的感覺。房內很貼心的還有暖房機的功能，維持室內溫度，冬天泡澡起來也不會覺得冷，是很棒的設計。

台中順添環匯酒店住起來整體是寬敞舒適的，房間乾淨整潔，設備使用上也都很方便；頂樓的無敵夜景與泳池讓人感到很放鬆。雖然早餐餐點選擇不多，豐盛度也有待提升。但絕佳的交通地理位置，可以避開市區塞車時間，從高速公路前往「東勢林場遊樂區」，省去不少時間，是前往東勢林場遊玩後，想在市區再待幾天的理想落腳處。

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