台中美食推薦。串王爺串串鍋位於熱鬧的台中一中夜市商圈，主要是鍋物專賣加上燒肉專賣，營業時間從中午開到半夜12點，所以除了午餐、晚餐之外想要吃宵夜的朋友也沒問題，串王爺串串鍋燒肉是一人一套的方式所以有時候真的想吃又揪不到人時，來這裡也是可以吃的很開心。

串王爺鍋物完整食記點我

串王爺串串鍋

營業時間 12:00-00:00

電話 0422252111

地址 404台中市北區錦南街19號

臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

串王爺串串鍋位於台中一中益民商圈這兒，吃完還可以到中友百貨、一中夜市走走逛逛，紅通通的招牌遠遠的就可以看到。

串王爺串串鍋門口有種氣派感，如果是想吃火鍋的朋友可以從右邊的門上樓就可以抵達啦~

【精選牛肉盛合套餐】

串王爺串串鍋燒肉套餐裡頭包含了越光米飯、小菜、生菜沙拉、肉品還有雞白湯跟飲料自助喝到飽，牛肉盛合包含了美國牛五花、板腱牛、牛小排、牛肋條共四種牛肉。

【特選豚肉盛合套餐】

是不是看滿滿的肉就覺得開心^ ^，豬肉盛合包含了：豬五花、豬梅花、松阪豬跟厚切松阪豬四種肉品，這四種豬肉真的都太適合拿來燒烤了，光是想到就流口水。

【特製烤串套餐】

想要感受不同燒肉氣氛的朋友還可以點串王爺串串鍋推出的這烤串套餐，每份可以選10串來搭配，一樣自己想吃什喜歡什都是可以自由選擇的，真的很不錯。

串王爺串串鍋的這些烤串除了蔬菜、肉品外都是有特別再滷製過的，所以烤完就算是不沾醬吃本身就很好吃了。

吃了那麼多肉肉當然也是要來一點蔬菜均衡一下，每份套餐都會附上這鮮脆的生菜，配著肉一起吃剛剛好，另外熱呼呼鮮香的雞白湯還可以喝到飽喲！

想不到吧~ 串王爺串串鍋連米飯都是選用「越光米」耶！香Q的口感搭配燒肉真的太對味兒了~特別是把燒肉烤好舖上飯夾著一起大口吃下超過癮。

串王爺串串鍋不只鍋物有串串，在一樓的燒肉也是有不少種類的串燒可以選擇，是不是有點來到日式居酒屋的feel啊~哈哈！

串王爺串串鍋提供了爽脆的黃瓜來搭配燒肉，另外這鹹香帶點香甜滋味的燒肉醬小金也特別喜歡，另外還有他們特調的椒鹽也是很可以喲！

松阪豬就是要烤到像這樣子外面有點恰恰焦焦的最讚了，串王爺串串鍋這厚切的吃起來真的有夠爽，QQ脆脆的口感太迷人了。

串王爺串串鍋的柏克金生啤酒只要來用餐就可以享有199元喝到飽的超殺優惠價喲~(開車不喝酒，未成年不可飲酒)

串王爺串串鍋2023/12/31前四人同行一人套餐免費，有這麼好康的當然要揪一波才行~而且還加贈兩杯柏克金生啤酒(開車不喝酒，未成年不可飲酒)

串王爺鍋物完整食記點我

串王爺串串鍋

營業時間 12:00-00:00

電話 0422252111

地址 404台中市北區錦南街19號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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