福壽山農場兩天一夜旅遊該住哪裡？福壽山農場內住宿如何訂房？到福壽山路程遙遠，如果不想花太多時間在交通往返上，最佳方案就是選擇住在福壽山農場。一年四季都有不同景緻的福壽山農場，向來是中台灣旅遊的大熱門，除了農場本身就有多達25處景點可參觀之外，還可延伸到附近的梨山、武陵農場以及南投的清境農場，很適合安排兩天一夜以上的短天數旅遊。

福壽山農場住宿

交通： 武陵農場10分鐘車程，免費停車

武陵農場10分鐘車程，免費停車 評價：9.1分

在這片遠離塵囂的部落內，是在羅牧師號整理泰雅先祖所留下的打獵小屋，改建而成的武陵農場民宿，現在有兩間共分為兩館，一館是一旁的平房可以接待約10人入住，專門用來接待包棟的旅客，而在最裏頭銀白色外觀的則是2019新建的二館，民宿附設有停車場。

木質調的房間住起來非常舒適，公共空間提供冰箱、飲水機，還提供露營精品的桌椅給旅人休憩。需注意的是目前二館暫時不接待10歲以下的小孩。二館僅有三間房，以自然素材為名，房間儘管空間不大但十分溫馨，現代工業風的風格打造而成，床鋪軟硬適中睡起來很舒適，一次性的備品及各種用品也都一應俱全。

這裡除了7-11以外沒什麼餐廳，民宿可以提供晚餐及早餐，在用綠植妝點的餐廳內可以吃到民宿主人精心烹調的料理，還有小菜園自己栽培無農藥無蟲害的蔬菜，晚餐提供每人一套蔬食火鍋套餐，可以吃到營養美味的食材。早餐可以吃到後切吐司搭配各種抹醬，搭配熱騰騰的濃湯。

屋頂上的天空 →

交通： 步行至武陵遊客中心只需要5分鐘，免費停車

步行至武陵遊客中心只需要5分鐘，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD3,736

雙人房 TWD3,736 評價：7.9分

被稱為是海拔1700公尺以上最高級的武陵農場飯店，步行至武陵遊客中心只需要5分鐘，停車方便。

有多種房型可以選擇，六歲以下的小朋友一同入住不用加錢，小巧精緻礦泉水、茶包、咖啡都有供應。一般山區的飯店都會有潮濕的問題，但這間飯店不會除濕做的很好，床鋪的支撐力很足夠，不會太軟睡起來很舒適，除了基本的沐浴品還有提供乳夜、潤髮乳，因吹風機風量較小，長髮的女生建議自己攜帶吹風機，另外因環保政策不提供一次性的備品。

晚上會有高山音樂會可以聽民歌，非常熱鬧有趣，21:30還會有星空導覽的活動，一樓有SPA池可以使用穿著泳衣就能進入，不僅有熱水池還有藥浴、水柱、烤箱等設備，早上8:30及下午14:30有生態導覽，另外還有親子遊樂區可以玩木製的桌遊。館內活動很多入住非常有趣。早晚餐提供的餐點還算豐富可口。

武陵富野渡假村 → BOOKING訂房 |

交通： 清境農場5分鐘車程，免費停車

清境農場5分鐘車程，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD1,796

雙人房 TWD1,796 評價：8.6分

步行10分鐘可前往公車站牌，方便前往其他景點。這間南投住宿附近鄰近7-ELEVEN、茶園步道、清境櫻花步道，以及清境等知名景點。

民宿擁有歐式城堡裝飾的外觀建築，客房陽台即可觀賞天際線和大自然景觀，彷彿置身在山景畫中，客房浴缸設在大片窗邊旁，雙重享受美景與泡澡。設施與服務提供接駁車服務、免費停車。旅客滿意木屋房型能聞到淡淡木頭香氣，且設置獨立小屋可盡情交談聊天。

清境歐鄉美邸 → BOOKING訂房 |

交通： 清境農場10分鐘車程，免費停車

清境農場10分鐘車程，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD3,300

雙人房 TWD3,300 評價：8.6分

民宿距離小瑞士花園開車五分鐘就可到！離莫那魯道抗日紀念碑則需開車15分鐘，其他開車10分鐘可到的景點還有清境農場、青青草原等，在前往青青草原的路上還會經過清境紙箱王城堡。

此清境民宿有提供電熱毯，旅客可以不用擔心高海拔的低溫。園內有免費停車場，如果是預計到當地才要租車，民宿也有提供租車服務。清境周圍還有許多像是合歡山觀星活動等活動，如果有屬意的民宿也有提供代訂服務！

民宿是採日式原木設計，每種房型都是木質建築且都附有膠囊咖啡、部分房間附有露台。房型有可看見山景、花園景觀等多種選擇，山景房有日式塌塌米的房型以及一般床型但搭配榻榻米窗邊露台的設計，讓旅客可從房內俯瞰整個窗外綠景。如是家庭或是多人一起前往，民宿也有樓中樓6人房型！

愛薰閣會館 → BOOKING訂房 |

交通： 清境農場10分鐘車程，免費停車

清境農場10分鐘車程，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD5,606

雙人房 TWD5,606 評價：8.3分

周遭環境靜謐悠閒，許多露營區都座落此地。前往市中區需步行13分鐘前往公車站，方便前往清境六大步道-翠湖步道、景觀餐廳、咖啡館、茶園步道，且距離清境農場僅10分鐘車程。

這座擁有城堡外型的南投住宿，斥資千萬打造頂級音響設備，並收錄世界經典音樂CD供房客聆賞，以獨棟別墅提供隱密的入住體驗，客房擁有歐美復古的傢俱與室內設計，並提供免費停車、戶外露台欣賞花園、保險箱等設備。旅客喜愛入住氛圍，彷彿置身於歐洲的國外度假，且早上和晚上都會提供品酒會。

霞飛音樂城堡 → BOOKING訂房 |

→ 閱讀更多TOP17福壽山農場住宿推薦

台中自由行讀者優惠

❤️機票 台中最便宜機票優惠

❤️飯店 台中住宿優惠碼

❤️景點 台中景點超值優惠

❤️溫泉

❤️八仙山

❤️大雪山

❤️租車

❤️機車

❤️包車

❤️露營

❤️上網

🔥台中熱門景點活動優惠：











📍台中住宿/景點推薦：