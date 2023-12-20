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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市鶯歌區義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲料~無限續~

新北市鶯歌區義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲料~無限續~

2023-12-20 16:29:37 小青姐姐 人氣：103
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：198篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

造訪商家：義饗PASTA
phone09-8123-6702
place新北市鶯歌區建國路162號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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   新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

  ↑您喜歡義大利麵嗎~外出用餐~經常在義式餐廳

    吃燉飯~吃義大利麵~在鶯歌有家平價好吃

    醬料份量十足的義大利麵~介紹給您喔~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑本餐廳~店名義饗PASTA~位於建國路上~屈臣氏的隔壁

    若您搭火車來鶯歌遊玩~從建國路出來~直直走

    大約500公尺左右~就會看到它囉~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑餐廳外有2個大大的立牌~一個是菜單

    另一個就是告知顧客每日特餐~外帶有9折優惠

    內用憑學生證可折10元~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑義饗義大利麵~是兒唸高中時~經常外帶的餐食

    之後~外地唸書~回來偶爾還是會外帶

    這好吃的義大利麵回家享用~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑也是因為兒愛吃~讓老媽我知道了這家餐廳~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑但每回經過此餐廳~都是這景象

    生意超好~內用外帶客人~絡繹不絕~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑所以~小青和爸爸~都是挑用餐離峰時段來

    才可以有這等優閒的fu~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑餐廳內~沒有多餘的裝潢~桌椅2邊擺放

    中間是走道~感覺乾淨清爽~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑菜單就一大頁~但該有的義大利麵各式口味都有

    舉凡~奶油白醬~青醬蘿勒~茄汁紅醬~經典的咖哩醬

    白酒清炒~泰式酸辣~黃金南瓜等

    價格約落在150元到305元不等~餐點均現點現做

    請耐心等候~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑平日週一至週五有商業午餐

    點牌子上的餐點~免費贈送一盤炸薯條~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑看好餐點~請至櫃枱點餐結帳~本店免用統一發票喔~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑義饗 PASTA不收服務費~餐具刀叉~飲料~濃湯~醬料等

    有需要都請自取~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑本店的玉米濃湯~好喝夠熱~但沒啥料

    冬瓜茶偏甜~小青會加旁邊的白開水

    綜合後~還不錯喝~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑青醬蘿勒蛤蠣義大利麵185元

    蛤蠣給的很大方~青醬也很多~吃到最後

    不會乾乾的~濕潤度非常的足夠~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲      

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  ↑青醬蘿勒酥炸魚排義大利麵195元

    魚塊很新鮮~炸的酥脆~吃來真爽口~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑青醬蘿勒厚切豬排義大利麵175元

    豬排厚實~吃起來不乾不柴~juicy的口感真不錯~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

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  ↑這薯條是我們曾經的單點~沒有被招待過 

    因為我們都是週末假日的午晚餐時刻來用餐

    週末假日或平日~想吃義大利麵~不用跑遠

    住家附近就有這等好餐廳~新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲    

   新北鶯歌義饗PASTA~平價好吃的義大利麵~燉飯~內用濃湯飲

  ↑店家資訊

    店名~義饗 PASTA

    地址~新北市鶯歌區建國路162號

    電話~0981236702

    營業時間~11:30-20:00   憑學生證享折扣10元     

文章標籤

鶯歌義饗PASTA 義饗PASTA 平價好吃 濃湯飲料無限續 憑學生證折10元 義大利麵
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