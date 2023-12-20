↑您喜歡義大利麵嗎~外出用餐~經常在義式餐廳

吃燉飯~吃義大利麵~在鶯歌有家平價好吃

醬料份量十足的義大利麵~介紹給您喔~

↑本餐廳~店名義饗PASTA~位於建國路上~屈臣氏的隔壁

若您搭火車來鶯歌遊玩~從建國路出來~直直走

大約500公尺左右~就會看到它囉~

↑餐廳外有2個大大的立牌~一個是菜單

另一個就是告知顧客每日特餐~外帶有9折優惠

內用憑學生證可折10元~

↑義饗義大利麵~是兒唸高中時~經常外帶的餐食

之後~外地唸書~回來偶爾還是會外帶

這好吃的義大利麵回家享用~

↑也是因為兒愛吃~讓老媽我知道了這家餐廳~

↑但每回經過此餐廳~都是這景象

生意超好~內用外帶客人~絡繹不絕~

↑所以~小青和爸爸~都是挑用餐離峰時段來

才可以有這等優閒的fu~

↑餐廳內~沒有多餘的裝潢~桌椅2邊擺放

中間是走道~感覺乾淨清爽~

↑菜單就一大頁~但該有的義大利麵各式口味都有

舉凡~奶油白醬~青醬蘿勒~茄汁紅醬~經典的咖哩醬

白酒清炒~泰式酸辣~黃金南瓜等

價格約落在150元到305元不等~餐點均現點現做

請耐心等候~

↑平日週一至週五有商業午餐

點牌子上的餐點~免費贈送一盤炸薯條~

↑看好餐點~請至櫃枱點餐結帳~本店免用統一發票喔~

↑義饗 PASTA不收服務費~餐具刀叉~飲料~濃湯~醬料等

有需要都請自取~

↑本店的玉米濃湯~好喝夠熱~但沒啥料

冬瓜茶偏甜~小青會加旁邊的白開水

綜合後~還不錯喝~

↑青醬蘿勒蛤蠣義大利麵185元

蛤蠣給的很大方~青醬也很多~吃到最後

不會乾乾的~濕潤度非常的足夠~

↑青醬蘿勒酥炸魚排義大利麵195元

魚塊很新鮮~炸的酥脆~吃來真爽口~

↑青醬蘿勒厚切豬排義大利麵175元

豬排厚實~吃起來不乾不柴~juicy的口感真不錯~

↑這薯條是我們曾經的單點~沒有被招待過

因為我們都是週末假日的午晚餐時刻來用餐

週末假日或平日~想吃義大利麵~不用跑遠

住家附近就有這等好餐廳~

↑店家資訊

店名~義饗 PASTA

地址~新北市鶯歌區建國路162號

電話~0981236702

營業時間~11:30-20:00 憑學生證享折扣10元