為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 3C > 【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚感/價格親民、混合主動降噪與配戴舒適感/聖誕節、新年禮物/適合通勤族、喜歡跑步、…

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚感/價格親民、混合主動降噪與配戴舒適感/聖誕節、新年禮物/適合通勤族、喜歡跑步、熱愛音樂的朋友/(文末提供讀者優惠)

2023-12-20 17:20:57 小噗 人氣：101
share
邀約
窩客好文

小噗

發表篇數：723篇

文章類別：生活-3C

Sudio 藍芽耳機 E3.jpg

Sudio E3 真無線藍芽耳機

官網: https://www.sudio.com/tw/

優惠資訊

結帳頁面輸入小噗的 專屬優惠代碼 "1168E3"，享有15%OFF

85折優惠碼: 1168E3

平常上班習慣搭乘捷運的我，常常喜歡聆聽我喜歡的音樂，隨著悠揚的樂曲，心情跟著旋律律動，這樣一整天都有滿滿的元氣及好心情，剛好聖誕節及新年逼近，也想選份貼心的聖誕節禮物給老公，於是我立馬想到 "無線藍芽耳機"【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

選擇無線藍芽耳機，不但要價格親民、高功能性，同時，配戴時的舒適感，更極為重要，閒逛於各大網站，我搜尋到來自瑞典北歐，兼具時尚感及藝術氣息的【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚"旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機"【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚，剛好於2023年的12月於官網正式上架

"Sudio E3"聆聽時能保持動態低音、平衡寬敞音律、入耳式耳塞、混合主動降噪、AAC編解碼器、USB-C + 無線充電、多點藍牙連接、雙麥克風（共 4 個）、藍牙5.3、長達 6-7 小時的播放時間是兼具美學與功能性的絕佳無線藍芽耳機

適合習慣通勤時聆聽音樂，喜歡跑步時配戴耳機及熱愛音樂的朋友們，這麼優質的產品，讓我們即刻來開箱看看^^

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚原文網址: 

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚感/價格親民、混合主動降噪與配戴舒適感/聖誕節、新年禮物/適合通勤族、喜歡跑步、熱愛音樂的朋友/(文末提供讀者優惠)

於Sudio官網 sudio.com 訂購，約5個工作天即可宅配到府

現在官網購買免運費、30天免費退貨服務，目前加入Sudio Sphere 會員，購買後註冊音響/耳機，所有產品 皆享有長達三年保固

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

Sudio包裝極為有質感，打開包裝盒，裡面有: 說明書(英文)、Sudio E3 真無線藍芽耳機(含充電盒)、充電線、內附四組耳塞

Sudio E3 真無線藍芽耳機，共有二款色系，黑色、白色

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

我選擇相當簡約的白色，一拿到貨品，簡直愛不釋手，一整個就是美~~~，而且無論男女都適合

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

打開充電盒，裡面呈現高質感的藍芽耳機，耳機與充電盒顏色一致，是簡約的白色，相當高顏質

主要功能：

入耳式耳塞

混合主動降噪

AAC編解碼器

USB-C + 無線充電

多點藍牙連接

雙麥克風（共 4 個）

藍牙5.3

長達 6-7 小時的播放時間

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

E3兩個通風孔可減輕耳朵壓力，在保持動態低音的同時，提供平衡寬敞的聲音

可拆卸的耳翼能完美貼合你的耳型不掉落，IPX4防水係數，音樂不會因汗水和雨水而停下來

E3非常適合通勤族搭乘捷運時聆聽音樂、喜愛跑步時配戴耳機，跟著律動隨時運動、或是愛好聆聽音樂，想隨時隨地享受音樂的朋友

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

耳機分為左耳(L)及右耳(R)，在耳機上都有標明，非常易於配戴

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

可以USB-C + 無線充電，充電盒可提供長達 20小時的續航時間，單次充飽可播放5.5小時

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

將耳機放入充電盒充電，此時，盒身及耳機都會亮起黃燈，以示充電中

充電完成後，保足了電力時，此時黃燈會熄滅，代表充電滿格了

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

將耳機從充電盒取出，左右耳會自動配對，從藍芽裝置中 選擇，連接速度也相當快速

Sudio E3，以雙耳為主的連線方式，通話按鍵功能，左、右耳均可使用

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

播放鍵，可觸控左、右耳機(金黃鍵)一次，即開機，此時與藍芽連線，手機螢幕上呈現 Sudio E3及電量

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

播放 / 暫停 觸碰 (R、L) 任一按鍵 一次

下一首歌曲 觸碰 右耳(R) 按鍵 二次

前一首歌曲 觸碰 左耳(L) 按鍵 二次

聲音調大 觸碰 右耳(R) 按鍵 三次

聲音調小 觸碰 左耳(L) 按鍵 三次

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

藍芽通話

接聽 觸碰 左 或 右耳按紐 一次

拒接 觸碰 左 或 右耳按紐 兩秒

結束通話 觸碰 左 或 右耳按紐 三秒

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

盒內附有中英文使用說明書

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

附四種SIZE的耳塞，並包含耳機上原本的，共四種SIZE適用於各種尺寸，可隨時更換，入耳式耳塞除了可以止滑，同時配戴起來更服貼舒適

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

混合主動降躁， 使用反饋和前饋主動降噪，準確地抑制環境音，範圍更廣，頻率更高，音質也更清晰

多點藍牙連接，連接更快速準確，功能更強大；雙麥克風(共4個)，讓通話更清新，接聽更輕鬆， 過濾周圍環境音，確保你在重要的線上會議或通話中都可暢談無阻

長達6-7小時播放時間，可以恣意享受聆聽的樂趣，不會因為播放時間短暫，讓音樂中斷

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

可當作聖誕節的交換禮物及新年的溫馨禮品，贈送給情人或朋友，都相當適合，高質感的禮品，送禮也相當體面

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

配戴"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，感覺相當舒適及完美配合耳型，無論我上班通勤，搭乘捷運時，聆聽悠揚音樂

或是假日運動跑步，"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，都陪我渡過許多自在的悠閒時光

就算是下雨天，由於IPX4防水係數，完美防水，音樂仍持續撥放無礙

或是有時，在家懶懶的躺在沙發上，也可自在的聆聽我喜愛的音樂，自在的冥想，隨著音樂自由的徜徉舒心

老公有時也一邊畫畫，一邊聆聽音樂，感覺相當舒心及自在，沉浸在美好的音樂當中，隨著畫筆，畫出自己喜歡的作品

"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，陪伴我跟老公，自由自在地享受生活中的每一分每一秒的美好

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，配戴起來也相當舒適，入耳式耳塞相當服貼，音樂彷彿身歷其境在音樂廳中，相當放鬆自在

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚

這次推出的 Sudio E3 真無線藍芽耳機，E3 的魅力在於其通用性，適用於不同的客戶群體， 音質平衡，配戴舒適，價格極具實惠

即日起，只要在 Sudio 官網上購買任一Sudio E3 真無線藍芽耳機

付款前，輸入小噗的 專屬優惠代碼 "1168E3"即可享85折優惠

85折優惠碼：1168E3

網站：https://www.sudio.com/tw/

現在官網購買免運費、30天免費退貨服務

目前加入Sudio Sphere 會員，購買後註冊音響/耳機，所有產品 皆享有長達三年保固

同時台灣顧客享有退換貨專人到府收件服務

文章標籤

sudio耳機評價 sudio耳機評價ptt Sudio sudio評價 sudioa1評價 sudioe2評價 sudionio 無線藍芽耳機推薦 藍芽耳機推薦 藍芽耳機推薦dcard 藍芽耳機推薦平價 藍芽耳機推薦2023 藍芽耳機推薦ptt 藍芽耳機 藍芽耳機評價 藍牙耳機推薦 藍牙耳機推薦ptt Sudio耳機 Sudio E3 Sudio E3 無線藍芽耳機
創作者介紹
創作者 小噗 的頭像
小噗

小噗扒飯食記




檢舉
share
chevron_left

【中和興南夜市美食】『高記砂嗲魚』近南勢角站
延伸閱讀
【生活用品】雨之情 輕大簡約時尚摺疊傘 137公分大傘面
 shouyadog
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
[消費] 健康三樂事Sunlus 蒸氣眼罩 (清新無味、薰衣草、檸檬馬鞭草)
 機車仁妻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up