Sudio E3 真無線藍芽耳機

官網: https://www.sudio.com/tw/

優惠資訊

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85折優惠碼: 1168E3

平常上班習慣搭乘捷運的我，常常喜歡聆聽我喜歡的音樂，隨著悠揚的樂曲，心情跟著旋律律動，這樣一整天都有滿滿的元氣及好心情，剛好聖誕節及新年逼近，也想選份貼心的聖誕節禮物給老公，於是我立馬想到 "無線藍芽耳機"

選擇無線藍芽耳機，不但要價格親民、高功能性，同時，配戴時的舒適感，更極為重要，閒逛於各大網站，我搜尋到來自瑞典北歐，兼具時尚感及藝術氣息的 "旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機" ，剛好於2023年的12月於官網正式上架

"Sudio E3"聆聽時能保持動態低音、平衡寬敞音律、入耳式耳塞、混合主動降噪、AAC編解碼器、USB-C + 無線充電、多點藍牙連接、雙麥克風（共 4 個）、藍牙5.3、長達 6-7 小時的播放時間，是兼具美學與功能性的絕佳無線藍芽耳機

適合習慣通勤時聆聽音樂，喜歡跑步時配戴耳機及熱愛音樂的朋友們，這麼優質的產品，讓我們即刻來開箱看看^^

原文網址:

【開箱】『旗艦版Sudio E3無線藍芽耳機』來自北歐的時尚感/價格親民、混合主動降噪與配戴舒適感/聖誕節、新年禮物/適合通勤族、喜歡跑步、熱愛音樂的朋友/(文末提供讀者優惠)

於Sudio官網 sudio.com 訂購，約5個工作天即可宅配到府

現在官網購買免運費、30天免費退貨服務，目前加入Sudio Sphere 會員，購買後註冊音響/耳機，所有產品 皆享有長達三年保固

Sudio包裝極為有質感，打開包裝盒，裡面有: 說明書(英文)、Sudio E3 真無線藍芽耳機(含充電盒)、充電線、內附四組耳塞

Sudio E3 真無線藍芽耳機，共有二款色系，黑色、白色

我選擇相當簡約的白色，一拿到貨品，簡直愛不釋手，一整個就是美~~~，而且無論男女都適合

打開充電盒，裡面呈現高質感的藍芽耳機，耳機與充電盒顏色一致，是簡約的白色，相當高顏質

主要功能：

入耳式耳塞

混合主動降噪

AAC編解碼器

USB-C + 無線充電

多點藍牙連接

雙麥克風（共 4 個）

藍牙5.3

長達 6-7 小時的播放時間

E3兩個通風孔可減輕耳朵壓力，在保持動態低音的同時，提供平衡寬敞的聲音

可拆卸的耳翼能完美貼合你的耳型不掉落，IPX4防水係數，音樂不會因汗水和雨水而停下來

E3非常適合通勤族搭乘捷運時聆聽音樂、喜愛跑步時配戴耳機，跟著律動隨時運動、或是愛好聆聽音樂，想隨時隨地享受音樂的朋友

耳機分為左耳(L)及右耳(R)，在耳機上都有標明，非常易於配戴

可以USB-C + 無線充電，充電盒可提供長達 20小時的續航時間，單次充飽可播放5.5小時

將耳機放入充電盒充電，此時，盒身及耳機都會亮起黃燈，以示充電中

充電完成後，保足了電力時，此時黃燈會熄滅，代表充電滿格了

將耳機從充電盒取出，左右耳會自動配對，從藍芽裝置中 選擇，連接速度也相當快速

Sudio E3，以雙耳為主的連線方式，通話按鍵功能，左、右耳均可使用

播放鍵，可觸控左、右耳機(金黃鍵)一次，即開機，此時與藍芽連線，手機螢幕上呈現 Sudio E3及電量

播放 / 暫停 觸碰 (R、L) 任一按鍵 一次

下一首歌曲 觸碰 右耳(R) 按鍵 二次

前一首歌曲 觸碰 左耳(L) 按鍵 二次

聲音調大 觸碰 右耳(R) 按鍵 三次

聲音調小 觸碰 左耳(L) 按鍵 三次

藍芽通話

接聽 觸碰 左 或 右耳按紐 一次

拒接 觸碰 左 或 右耳按紐 兩秒

結束通話 觸碰 左 或 右耳按紐 三秒

盒內附有中英文使用說明書

附四種SIZE的耳塞，並包含耳機上原本的，共四種SIZE， 適用於各種尺寸，可隨時更換，入耳式耳塞除了可以止滑， 同時配戴起來更服貼舒適

混合主動降躁， 使用反饋和前饋主動降噪，準確地抑制環境音，範圍更廣，頻率更高，音質也更清晰

多點藍牙連接，連接更快速準確，功能更強大；雙麥克風(共4個)，讓通話更清新，接聽更輕鬆， 過濾周圍環境音，確保你在重要的線上會議或通話中都可暢談無阻

長達6-7小時播放時間，可以恣意享受聆聽的樂趣，不會因為播放時間短暫，讓音樂中斷

可當作聖誕節的交換禮物及新年的溫馨禮品，贈送給情人或朋友，都相當適合，高質感的禮品，送禮也相當體面

配戴"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，感覺相當舒適及完美配合耳型，無論我上班通勤，搭乘捷運時，聆聽悠揚音樂

或是假日運動跑步，"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，都陪我渡過許多自在的悠閒時光

就算是下雨天，由於IPX4防水係數，完美防水，音樂仍持續撥放無礙

或是有時，在家懶懶的躺在沙發上，也可自在的聆聽我喜愛的音樂，自在的冥想，隨著音樂自由的徜徉舒心

老公有時也一邊畫畫，一邊聆聽音樂，感覺相當舒心及自在，沉浸在美好的音樂當中，隨著畫筆，畫出自己喜歡的作品

"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，陪伴我跟老公，自由自在地享受生活中的每一分每一秒的美好

"Sudio E3 真無線藍芽耳機"，配戴起來也相當舒適，入耳式耳塞相當服貼，音樂彷彿身歷其境在音樂廳中，相當放鬆自在

這次推出的 Sudio E3 真無線藍芽耳機，E3 的魅力在於其通用性，適用於不同的客戶群體， 音質平衡，配戴舒適，價格極具實惠

即日起，只要在 Sudio 官網上購買任一Sudio E3 真無線藍芽耳機

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網站：https://www.sudio.com/tw/

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