阿里小廚即便是在平日的用餐時間，門口總是擠滿了等待用餐的人潮。
Ruby在假日來到樂華夜市附近工作，因工作延誤，已經錯過了第一批入內用餐的人潮，
不過也只等待了15分鐘左右，Ruby覺得翻桌率也滿快，
主要原因在他們迅速而有效率的服務。
菜單分為單點和超值全餐兩個部分，
還有飲品和各式炸物、酒類等等。
而內用的低消為每人$160，可使用店內的自助飲料和湯品。
湯品的部分有兩種可選擇，
一個是玉米濃湯，另外一個是牛肉辣湯。
Ruby點了 牛肝菌燉飯佐美國頂級版板腱牛排 $580
牛排可選擇三分、五分、七分和全熟。
超值全餐 (麵包+沙拉+主餐+甜點+飲料)
沙拉: 凱薩沙拉 $100
清新的生菜搭配濃郁的凱薩醬，增添了豐富的層次感。
酥皮濃湯 $100
而酥皮濃湯則是Ruby的最愛，酥皮烤的酥脆
沾著玉米濃湯的湯汁，每一口都令人驚艷。
接著是期待已久的主餐，
牛肝菌燉飯佐美國頂級版板腱牛排。
牛排的熟度Ruby選擇7分熟，肉質鮮嫩多汁，
搭配著濃郁的牛肝菌燉飯，
不過他們家的燉飯米心屬於偏硬。
法式烤焦糖布丁$90
超值全餐的最後是法式烤焦糖布丁，
帶有微微焦糖與牛奶的香甜味，是一道完美的結尾。
整體用餐的感覺氛圍都還不錯，只是牛排和燉飯沒有分開來放，
所以燉飯的味道都有一點血水的味道，
如果分開放味道不混合，應該會更美味，上餐的速度也很快，
可刷卡支付，內用需要再10%手續費，不提供打包服務喔。
【店家資訊】
👉阿里小廚美式牛排餐廳
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🏠新北市永和區永和路一段117號
☎️02 2924 1314
⏰ AM11:00~PM14:00；PM17:00~PM20:45
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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