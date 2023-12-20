阿里小廚即便是在平日的用餐時間，門口總是擠滿了等待用餐的人潮。

Ruby在假日來到樂華夜市附近工作，因工作延誤，已經錯過了第一批入內用餐的人潮，

不過也只等待了15分鐘左右，Ruby覺得翻桌率也滿快，

主要原因在他們迅速而有效率的服務。

菜單分為單點和超值全餐兩個部分，

還有飲品和各式炸物、酒類等等。

而內用的低消為每人$160，可使用店內的自助飲料和湯品。

湯品的部分有兩種可選擇，

一個是玉米濃湯，另外一個是牛肉辣湯。

Ruby點了 牛肝菌燉飯佐美國頂級版板腱牛排 $580

牛排可選擇三分、五分、七分和全熟。

超值全餐 (麵包+沙拉+主餐+甜點+飲料)

沙拉: 凱薩沙拉 $100

清新的生菜搭配濃郁的凱薩醬，增添了豐富的層次感。

酥皮濃湯 $100

而酥皮濃湯則是Ruby的最愛，酥皮烤的酥脆

沾著玉米濃湯的湯汁，每一口都令人驚艷。

接著是期待已久的主餐，

牛肝菌燉飯佐美國頂級版板腱牛排。

牛排的熟度Ruby選擇7分熟，肉質鮮嫩多汁，

搭配著濃郁的牛肝菌燉飯，

不過他們家的燉飯米心屬於偏硬。

法式烤焦糖布丁$90

超值全餐的最後是法式烤焦糖布丁，

帶有微微焦糖與牛奶的香甜味，是一道完美的結尾。

整體用餐的感覺氛圍都還不錯，只是牛排和燉飯沒有分開來放，

所以燉飯的味道都有一點血水的味道，

如果分開放味道不混合，應該會更美味，上餐的速度也很快，

可刷卡支付，內用需要再10%手續費，不提供打包服務喔。

【店家資訊】

👉阿里小廚美式牛排餐廳

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🏠新北市永和區永和路一段117號

☎️02 2924 1314

⏰ AM11:00~PM14:00；PM17:00~PM20:45

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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