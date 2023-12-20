2023/11/25(六)

SKM Park Outlets高雄草衙 高雄市前鎮區中安路1-1號 07 796 9999 營業時間：平日11:00~21:30／假日10:30~22:00 森林耶誕村展出時間：2023/11/9~2024/01/01 官網 臉書

今年聖誕節高雄特別美，不止各大百貨的佈置，還有高雄市政府在中央公園打造最美聖誕樹，週邊也是燈光閃閃，就連鳳山今年也在曹公圳也打造了光之季，全長6.9公里，今年高雄很有看頭，大家去了哪些地方呢？

今年我第一個看到的聖誕佈置是SKM Park Outlets，星期六晚上人潮不算太多，我們大約五點多到，天色還沒全部暗下來，先在戶外拍個幾張，決定先逛百貨裡面，等天完全黑再出來拍。

夢之音樂盒↑，這棵是戶外最大的主題聖誕樹，每半小時會轉動一次。

秘境森林↑，位於百貨內中央廣場，還有可愛的北極熊，不少人排隊拍照。

再次出來外面，天已經黑了，燈光更明顯，也更美。

每日14:00~21:00整點有浪漫飄雪，搭配音樂及燈光，每個人都沉浸在這浪漫的氣氛之中。

趕快帶著家人、朋友、親蜜愛人一起來感受聖誕氣氛。

我們看完浪漫飄雪，到美食街去吃丸龜製麵，加入LINE好友，還有當月壽星買一送一的優惠，我們兩個人吃了三碗烏龍麵，超滿足的。



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