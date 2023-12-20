貓的法小館是一間位於台南安南區的義法料理餐廳，主打自製天然醬料，除了有義大利麵之外還有燉飯和各式甜點及這次新推出的私房早午餐！

餐點用料天然，口味清爽不油膩，搭配可愛的店貓，讓用餐體驗更加愉快。原本就很常吃這裡的義大利麵，這次來試試看新品私房早午餐。

貓的法小館用餐環境

▼店面外觀簡潔，中庭有一個小花園，種植各種綠意盎然的植栽，讓人彷彿置身於大自然之中。

▼餐廳外觀以黑色為主，入內搭配鄉村歐式家具的擺設，加上挑高的設計，用餐起來很舒適。

▼有可愛店貓陪伴用餐！

兩隻店貓非常親人，會主動來跟客人撒嬌，在吃飯的過程中，貓咪會在旁邊玩耍，偶爾也會蹭蹭你的腳，近距離接觸可愛的貓咪，療癒身心！

貓的法小館私房早午餐

▼貓廚手作漢堡排

店家自己做的漢堡排，用台灣豬絞肉加入豆腐、洋蔥及紅蘿蔔，吃起來清爽不油膩，上面擺的是奶油歐姆蛋，搭配起司帕瑪森麵包，份量精緻美味。

▼舒肥嫩雞肉

舒肥低溫嫩雞肉，本以為舒肥雞都會比較偏乾！但吃起來汁多又不柴！蠻適合有在健身或想吃健康料理的人～

▼附奶油歐姆蛋，店家自己做的歐式磅麵包，口感很特別！如果怕單吃麵包比較乾的，店家還有附蜂蜜奶油醬～搭配清爽的生菜及蜜地瓜。

▼焗烤時蔬筆管麵（白醬、隱藏版）

最近天氣變冷了想吃焗烤，點餐時服務人員提到今天有限定版的焗烤筆管麵！綿密且會牽絲的雙色乳酪起司焗烤，推薦給吃蔬食的朋友～

貓的法小館下午茶/甜點

店家的餐點都很健康開胃，順勢加點下午茶系列，今天有點微涼，所以點了花草壺，我選薄荷康福，幫助消化、舒緩身心，還有很多口味下次再來嘗試。

另外套餐加購甜點還有優惠價，出來吃飯就是要吃飽開心，所以通通點下去！

幸運遇到店家今天營業到晚上，中午不休，可以慢慢吃。

鬆餅是比較中規中矩路線，我更喜歡店家的巴斯克蛋糕，切片不夠吃又直接外帶一個6吋的回家。

▼檸檬糖霜磅蛋糕

磅蛋糕口感紮實濕潤，搭配酸甜的檸檬糖霜，帶有淡淡檸檬香氣，清爽可口。

（盤子貓爪：我抓！）

▼手作巴斯克乳酪蛋糕

這次我選大理石巧克力，店內也還有原味乳酪及其他口味。

▼巴斯克蛋糕6吋390元/8吋720元，台南市區免費外送。

▼結帳時櫃台區有販售手工鳳梨餅，想起家中長輩愛吃古早味，店家說很常賣完，所以檯面的僅兩盒，當然是直接帶走！

有機會到台南安南區，周邊還有史博館，也可以順路來用餐，好停車，很推薦聚餐，店家對小朋友也很友善，還有送氣球，算蠻用心的。

聽聞店家有接小型包場，可以辦親子活動、猜性別派對、小尾牙等等，還有手作課程，有需要的朋友可以考慮～

貓的法小館

地址：台南市安南區安通一街82號

電話：0908 126 090

營業時間以google為主/不定期公休/建議先預約

google連結：https://maps.app.goo.gl/V6Gk87fKwsoPBbpS9?g_st=il

粉專：https://www.facebook.com/CatofFrance/



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