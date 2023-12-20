桃園烤鴨四吃推薦/八德美食【邊境烤鴨八德店】4種烤鴨吃法~椒鹽鴨(鹹酥鴨)/片皮鴨/烤鴨捲餅/加料炒鴨架。小酌必買吮指邊境烤鴨煙燻滷味(邊境烤鴨菜單)

您下班後、放假時喜歡宅小酌嗎？椒鹽鴨(鹹酥鴨)吮指回味~很涮嘴

這是一家有故事烤鴨店(多家美食節目專訪介紹過)也是許多桃園八德居民晚餐+菜必買一鴨3吃排隊烤鴨美食

但我都稱邊境烤鴨是『一鴨4吃』為何這麼說？等等食記詳分享

邊境烤鴨八德店

電話:03-366-7515 (星期一公休)

營業時間:10:00~19:30(賣完會提早打烊)

地址: 桃園市八德區介壽路二段22號

粉絲頁: 邊境烤鴨

原文網址 桃園烤鴨四吃/八德美食【邊境烤鴨八德店】椒鹽鴨(鹹酥鴨)/片皮鴨/烤鴨捲餅/加料炒鴨架。小酌必買吮指煙燻滷味(邊境烤鴨菜單)

店址位在桃園八德(八德農會大湳辦事處)旁

店前方(介壽路)捷運工程會持續很多年so現在停車比以前不方便! 附近有2個收費停車場(等等會分享)開車饕客可以停(停車場)步行約5分鐘到店購買(取餐)

老饕都知道(蓋捷運時期)介壽路常封一邊馬路、導致車多，更不易停車so都會提前打電話預訂，再騎車依約到店取餐(免排隊)免等待也不用擔心臨停或違停被開單

不想外出也有吳伯毅可以點餐外送!

營業時間內(中午不午休)下午時段沒休息，您也可以離峰時段來購買

目前是老闆兩夫妻(校長兼敲鐘)烤鴨是一爐一爐烤(正餐時段)烤好剛出爐放架上沒多久立馬被買光是常見的景象。有時候若忘了事先預訂(剛好這爐被買完)需等約20~30分(等)下一爐熱騰騰現烤烤鴨出爐才能買到。

店址在八德大湳商圈附近，離桃園市區、大溪、鶯歌、龜山都很近

店前方(斜對面)介壽路捷運工程(目前封對向車道)這裡是八德往大溪(大溪往桃園)交通要道(不要違停喔)

想買烤鴨! 最聰明的方法就是『先打電話』預訂

再依約定時間(到店取鴨)

在地人(大都是先電話預訂居多)

現在除了假日午晚餐時段(外地客較多)看的到排長長、排隊人潮外、大家都知道介壽路(上下班時段較塞)都打電話預訂、直接(像下圖)到店付款取餐、快閃

所以若您 沒看到排隊人潮(不是)邊境烤鴨生意不好嘿! 是熟客都知道提前打電話訂餐或直接訂Uber Eats外送啦!

以前我都買桃鶯路 真好味烤鴨 吃居多(寫過自費食記分享)很多在地網友推薦小紫(桃園八德介壽路)邊境烤鴨很多美食節目採訪過且還可以吃到比較少看到的『椒鹽鹹酥鴨』與加料『炒鴨架』要我可以換買邊境烤鴨吃看看

後來只要大仁哥嘴饞想吃『椒鹽鴨』

或特定節日『晚餐想加菜』我就會來買烤鴨回味

對了~邊境烤鴨有賣『煙燻滷味』喔! 目前有5種品項。

全是老闆自滷~除了到店購買(也可宅配)

我們最近(偽露營之旅)宵夜就是買邊境烤鴨的煙燻滷味吃

(真空包裝)可吃冷食滷味也可(隔水加熱)熱熱吃。

我怕這篇食記圖文太多(落落長)

煙燻滷味食記(點右方連結 ) 宅配/桃園八德美食【邊境烤鴨煙燻滷味】露營宵夜小酌滷味美食~煙燻鴨翅/鴨腳/鴨心/鴨胗/土雞腳

小紫 煙燻滷鴨翅 + 鴨胗 + 鴨心 與吮指 煙燻鴨腳 我都愛

邊境烤鴨八德店MENU

這是最近一次(12/5)購買時拍的價格

(家禽類近年源頭漲不停)避免店家未來調整售價(僅供參考)請以您購買日(現場菜單)為準!

這裡的一鴨3吃是指(片皮鴨(含~餅皮)+炒鴨架+椒鹽鴨)

和大家平常在別家買的烤鴨3吃(片皮鴨+餅皮+炒鴨架) 說法不同

so我若與朋友分享或推薦時都會說:邊境烤鴨是有特色的『烤鴨四吃』片皮鴨+烤鴨捲餅+炒鴨架+椒鹽鴨 4種吃法。

以前都買半隻2吃(片皮鴨+炒鴨架或片皮鴨+椒鹽鴨)會附一份蔥與餅

哥生日月心情特好

(最近我們買外食的機率超高)

某天哥要小紫買『一隻』烤鴨3吃與阿姨分享。還沒寫過(邊境食記)難得購買一整隻『烤鴨』當然要好好的做一下記錄

一鴨3吃 $650元

全隻烤鴨3吃(就是小紫說的烤鴨4吃)會有2份蔥段+烙餅+一盤片皮鴨+炒鴨架+椒鹽鴨

(點餐時)椒鹽鴨我有再單點(加料)所以就..變成兩盒裝啦

很多美食節目採訪過(這家) 您可以搜尋網路介紹文

我是去年看到 (非凡大探索)You Tube影片介紹 而對老闆有了更多的認識! 俗話說: 浪子回頭金不換。年少時曾是七逃囝仔，遇到賢妻(不離不棄)鼓勵與自己願意改邪歸正回頭當個正正當當生意人、靠自己雙手創立屬於自己特色的烤鴨品牌(待客親切)回購率超高

老闆娘片烤鴨速度超快!

若不是有先告知想寫食記分享!我根本沒機會拍到這不糊的畫面!

片皮鴨肉內部肉質超溼潤~很揪c(肉汁多多) 不柴口

邊境的片皮鴨肉切的比較厚(下圖) 是一隻全鴨~片皮鴨份量

買全鴨會附2包蔥+2包餅

購買時烤鴨掛在攤架上脆皮模樣很誘人

片皮鴨(鴨皮)適合拿來包捲餅

邊境的烤鴨肉質很新鮮且濕潤多汁(單吃)很甜很嫩

甜麵醬也是老闆自己特調(不像其它烤鴨店偏稠偏鹹)邊境的沾醬是較稀帶甜、不死鹹味蕾

每份餅皮裡頭有3片(類似荷葉餅作法餅皮) 一片餅皮其實是可以『再』分拆成兩片! =每份會有6片餅皮

店家忙製餐(常忘了提醒新客人)

很多第一次購買者(不曉得)餅皮可以拆分成2片。常常誤會店家小氣『買半隻烤鴨/2吃』只給3片餅皮且嫌餅皮太厚不好吃!

其實是您們一次拿了2片餅皮『包片皮鴨肉』啦!

邊境的自製餅皮(不會油)略帶嚼勁屬乾烙方式『烙餅作法』愈嚼愈香

附的自調甜麵醬~不死鹹 (鹹甜鹹甜)很可以

皮香肉甜片皮鴨肉除了單吃(包餅)最對味

多人享用~您可以加購(餅皮)一份20元

老闆娘在片鴨時(鴨肉)不會片到見鴨骨『會』保留一些鴨肉在鴨骨上，這樣客人在吃『炒鴨架或椒鹽鴨』時也可以啃食到肉香

炒鴨架或椒鹽鴨想吃的更澎湃更豐盛(記得)加料!

我若晚餐懶得自炒青菜會點『高麗菜、豆芽菜、金針菇』請老闆幫我加入『鴨架內』炒小辣。 很多客人會加購+豬血糕與甜不辣炒成帶著醬香(類似炒滷味)當下飯配菜

今天的炒鴨架(加點)我愛的高麗菜、金針菇、豆芽菜

半隻片皮鴨炒鴨架(加料後)好大一包;一餐根本吃不完！分成兩份(一份送阿姨)幫姨家加菜!!

剛剛有提到老闆娘片鴨時(鴨肉片)不會像其它烤鴨店(片比較多鴨肉)當片皮鴨肉盤

所以品嚐『炒鴨架』的同時依然可以保有吃肉+啃骨頭樂趣!

炒鴨腿也吃的到較多的烤鴨皮與鴨肉

(加價)加點的青菜吸飽飽(小辣)炒鴨架醬汁

鹹鹹甜甜又辣辣~真的是白飯小偷捏!

每次外食若買『烤鴨2吃』光醬汁拌飯(白飯)至少多吃一碗 (真~難瘦)

椒鹽鴨 小紫都稱鹹酥鴨!

一鴨3吃(正常版)是鴨骨剁塊後炸酥加花生米、蒜末、蔥段、九層塔、椒鹽、蔥酥大火拌炒(不會有)下圖的米血和甜不辣嘿

(別說小紫沒好食報報喔)

最佳吃法就是『加點』豬血糕及甜不辣

家中若有客人來訪(小酌)下酒肉食、這道很可以

我有加料(炒好後) 老闆用兩個便當紙盒才裝的下

(椒鹽鴨) 記得趁熱吃(冷掉後)尤其是冬天若放太久會微硬、較有咬勁! 立馬含炒鴨架外送一盒給阿姨家(晚餐加菜)

剛買回家的椒鹽鴨(口感)外層酥香、內部肉質仍保有些許嫩度、不會太乾或太柴

我都直接手扒吃鴨、邊吃肉邊啃骨頭

濃郁蒜頭+油蔥酥與九層塔香搭配胡椒鹽『鹹香感』很涮嘴。大仁哥上班太累(回到家)想小酌紓壓一下時就會想買一份來當下酒肉食

甜不辣與豬血糕都是先油炸再快炒

甜不辣QQ地。豬血糕軟Q軟Q(冷掉後吃)依然軟糯不會硬! 這兩樣都是吃椒鹽鴨必加購配料

椒鹽鴨(翅腿)皮香肉不柴

一份只有一支；想吃(快撈快搶) 我...不用搶食!因為大仁哥都會把最好吃的留給我

到店除了買『烤鴨』一鴨3吃、一鴨多吃;還可加購冷藏『 煙燻滷味 』喔!

煙燻鴨翅/鴨心/鴨胗/鴨腳/土雞腳 我們都有買吃過!

鴨翅、鴨心、鴨胗除了可以買當正餐配菜『各式煙燻滷味』更是露營午茶點心、宵夜必買!

詳細食記圖文與售價 桃園八德美食【邊境烤鴨煙燻滷味】可宅配~露營宵夜小酌滷味美食~煙燻鴨翅/鴨腳/鴨心/鴨胗/土雞腳

(店前方有捷運工程在施工)開車購買邊境烤鴨車子可以停在(附近)大忠國小地下停車場or八德大和停車場(付費停車場)

『大忠國小地下停車場』步行約4分鐘即可抵介壽路『邊境烤鴨』

走出停車場~順著(右邊)大忠街馬路走到底再右轉和平路；從和平路直行到介壽路二段路口(往左手邊)馬路斜對面看就會看到『烤鴨店』

另一個『八德大和停車場』離烤鴨店步行約400m-5分鐘路程 (google地圖)您可以設定(陶板屋-八德大和店)就會看到大和停車場

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想品嚐加料邊境烤鴨多吃美食？可以打電話預訂再依約到店自取。住八德附近、沒空出門、懶得外出購買則可以點Uber Eats外送!

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每個人對烤鴨餐食口味喜好不盡相同，食記心得僅供參考； 營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食和景點go