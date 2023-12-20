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嘉義縣東石鄉嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現做熱炒美食 還有兒童遊戲區 全家歡樂烤蚵趣

2023-12-20 18:33:49 辣媽 人氣：97
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窩客好文

辣媽

發表篇數：304篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：塭ㄚ烤蚵呷通海
phone09-7958-8985
place嘉義縣東石鄉塭仔村塭子113-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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呷通海32.JPG

肥美的東石鮮蚵，您吃過了嗎？200元烤蚵吃到飽，您來過了沒？

這2年非常夯的東石烤蚵吃到飽，一個人只要200元，就能無限享用聞名全台，

非常新鮮又肥美的東石鮮蚵，辣媽所在的東石鄉以及隔壁的布袋鎮就陸續開了不少家，

好友們問辣媽推薦哪一家，其實200元烤蚵吃到飽這樣的型式真的是大同小異，

但以食材的鮮美程度、用餐的舒適度，以及CP值來說，辣媽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現

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【塭ㄚ烤蚵呷通海】不只是辣媽推薦，google高達4.8嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現的評價，評論已近2800則

可說是相當受到矚目的東石餐廳，馬哥跟辣媽經常閒來沒事就四處晃晃，

每次經過都是高朋滿座，更別說假日排隊等候的人潮，

所以這次我們特別選在平日，而且是一開門營業就報到，結果還是有人搶在我們前面！

呷通海.JPG

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【塭ㄚ烤蚵呷通海】位於東石鄉塭仔村，鄰近龍崗國小，所以很好找，

有附設停車場，附近也蠻好停車的，很方便~

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為什麼辣媽會常常經過這裡，因為離我們很近(呵呵）

剛開始知道要開烤蚵吃到飽之前，馬哥就說，這裡的通風會很好，烤蚵會比較舒服，

實際來用餐還真的是如此，而且它的空間寬敞，還設置了兒童遊戲區、綠色青草地，

以及簡單的運動器材，讓孩子們可以盡情放電，大人可以放心烤蚵！

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還有用彩繪蚵殻做的造景、小動物及植物園區，

老闆娘說這些設置都是自己一點一點慢慢增加，

就是希望顧客來用餐，可以有一個放鬆舒適的感受~

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旁邊是個魚塭，所以地處空曠，通風良好，還可以讓平日處於繁忙都市的顧客，

帶著小朋友來了解一下農村生活！

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【塭ㄚ烤蚵呷通海】的用餐規則是烤蚵每人200元，依人頭計費，平日用餐3小時，

假日2小時，禁帶外食、飲料和酒哦，現場服務人員都會清楚的解說的~

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現

更提供豐富的現做佳餚、熱炒美食，都是採單點制，非常受到歡迎與推薦的，

是店裡的招牌-烤鮮魚以及店家手工自製的炸蚵捲，這2樣是必點，

還有有著豐富海鮮食材的海鮮炒麵，菜單的選項非常多，而且價格超親民，

料多實在，CP值非常高！

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在櫃台上方還可以看到傳統農村才看得到的用具，讓人有懷舊的感覺哦~

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每張桌椅都有一定的距離，不擔心受到鄰桌影響，用餐無壓力~

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冰箱裡有各式冰飲，有茶類、汽水、果汁也有啤酒，拿取後要先結帳！

辣媽溫馨提醒＊未成年請勿飲酒，禁止酒駕＊

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店家在安全的防護上也做很細心，用著鐵網及竹籬笆圍著！

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有小朋友最愛的遊樂設施，還有大片青草地，可以盡情的玩樂與奔跑~

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【塭ㄚ烤蚵呷通海】真是好吃又好玩的嘉義餐廳，是全家出遊用餐的好所在！

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服務人員為我們送上烤爐及烤蚵用具，在烤蚵的時候，也會隨時注意炭火是否足夠~

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蚵仔是自取，無限量供應，上面都有清楚的說明！

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東石的蚵仔是著名的新鮮又肥美，但仍會因季節氣候而有所影響，

店家都會仔細的挑選，而且外殻都洗得很乾淨呢~

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現

烤蚵前的注意事項，大家務必要遵守哦！

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白色的籃子是丟蚵殻，紅色桶子是丟一般垃圾~

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餐具及醬料也是自取~

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烤蚵時要特別留意，熱度及熟度會讓它爆開或噴汁，所以一定要小心哦，

那烤盤上一顆顆蚵仔，看著就很誘人耶，慢慢地開始聞到烤蚵的香氣，

真的是迫不及待想要品嚐~

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在蚵仔自取區還可以看到現場剖蚵，也可以購買新鮮的蚵仔回家哦，

產地購買價錢最公道！

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剖蚵的美女隨手拿一個，剖開都是這麼漂亮~

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當所有的菜都上桌之後，辣媽立馬傳了相片到與孩子們的群組裡，

隨即被回：爸媽太過分了！

難怪它們家的烤鮮魚及炸蚵捲這麼受到推薦，

【塭ㄚ烤蚵呷通海】是被烤蚵耽誤的熱炒店，一點都不為過，

全都是現點現做，一道道都非常的新鮮，都是廚師們用心的成果！

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＊烤鮮魚＊250元

平常我們看到的烤魚，都是整隻用大量的鹽覆蓋之後去烤，

【塭ㄚ烤蚵呷通海】的不一樣，它是將肥美的吳郭魚完全剖開後，舖在粗鹽上，

上頭灑滿胡椒鹽及蒜酥，味道超香的，不但不會搶造魚肉本身的鮮甜，

反而是讓風味更提升~

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廚師的功夫真是了得，外層有酥脆口感，魚肉是鮮嫩而細緻，而且還帶有湯汁，

鮮甜可口，完全沒「臭土味」，食材新鮮加上廚師的調味及火候掌控的非常好，

辣媽給5顆星，來這千萬不要錯過！

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熟度剛剛好，肉質鮮嫩甜美而多汁，大推嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現

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＊炸蚵捲＊100元

【塭ㄚ烤蚵呷通海】的炸蚵捲端上桌時，讓辣媽想起小時候最愛的炸春捲，

外皮香薄酥脆，裡頭的料非常飽足！

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蚵捲是廚師們手工自製而成，新鮮肥美的蚵仔搭配精心調製的醬料，

並將其包裹在薄薄的麵皮中，下油鍋炸至外表金黃酥脆，裡頭鮮嫩飽嘴，

可說是在每一個步驟都非常的講究呢！

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直接入味滿滿的海味，沾點酸甜的蕃茄醬，風味更多層！

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＊涼拌洋蔥＊50元

切成細絲的洋蔥，經過特殊的料理手法，保留住清脆的口感且不會辛辣，

淋上和風醬及柴魚片，非常爽口的涼拌菜！

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＊海鮮炒麵＊100元

這道辣媽也相當推薦，有著豐富海鮮配料才100元，老闆也太海派了，物超所值耶！

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有白蝦、魷魚、蚵仔、蛤蜊、肉絲、高麗菜及木耳，

麵條香Q，湯頭鮮美，營養豐富且真材實料！

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＊虱目魚肚湯＊150元

無刺虱目魚肚，有著豐富的天然油脂，讓肉質更顯鮮美，湯頭也更加鮮甜！

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150元真的是超便宜的，外面的熱炒店也不可能有這個價錢吧！

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＊高麗菜＊80元

呷魚呷肉也著菜尬，來一份清脆甘甜的高麗菜是必須的！

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蚵仔烤得滋滋作響，空氣中瀰漫著蚵仔獨特的香氣，再次提醒一次，

蚵仔一定要烤熟哦，再想吃也得忍耐！

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用著小工具，開烤好的蚵仔不須費力！

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一顆顆新鮮而肥美的蚵仔，終於可以品嚐了，飽滿的肚肚營養豐富，

因此更有「海裡牛奶」的美譽，不論男女老少，都相當合適哦！

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剛烤好要小心燙口，口口都是鮮美的滋味！

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直接吃、沾哇沙米吃，蚵仔新鮮怎麼吃都好吃！

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平常用餐時間長達3小時，覺得有點飽了，可以先到一旁動一動，

回頭再去烤第二輪，只要不浪費，盡情吃就對了，來這兒用餐真的很舒服呢~

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聞著烤蚵的香氣，看著蚵仔冒著小泡泡還蠻療癒的呢~

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不論是夫妻約會、親子用餐、家族聚餐、公司行號團體聚會...

【塭ㄚ烤蚵呷通海】都是很棒的選擇，可以吃得盡興也不擔心瘦荷包！

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來東石遊玩，記得來【塭ㄚ烤蚵呷通海】

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現地址：嘉義縣東石鄉塭仔村塭113-2號

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現電話：0979 588 985

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現營業時間：10:00~19:00(周二公休)

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現FB：https://www.facebook.com/z0979588985/

嘉義美食 烤蚵吃到飽推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海】肥美的東石鮮蚵 現IG：@z0979588985

 

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