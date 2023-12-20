小澄市｜草莓魂。療癒大爆發

冬日漸臨，不只人們披上大衣，各種茶飲甜點也跟著穿上了新衣，原來是草莓爭豔的季節開始蠢蠢欲動了～

鮮果飲達人小澄市也於這浪漫季節，率先首發兩款嬌鮮紅潤潤的草莓茶飲，倒入滿滿閃耀如紅寶石般的新鮮草莓，每杯加滿添足超過2/3的莓粉色冰沙，用料給的沒在客氣超大方，先不聊了，板板請給我兩杯！

小澄市｜茶飲環境

位於精誠路上的小澄市，除了基本純茶，以各式當季鮮果結合茶飲為其最大特色，也是米的心中愛手搖飲((像今夏的芒果季，米就超常來小澄市報到～

小澄市為迎接草莓季到來，更是掀起一波莓好熱潮～不只有小農新鮮直送的紅潤潤草莓，手工特製的塩雪奶蓋也是粉絲最愛，

杯杯草莓用料都幫你加到實實滿滿滿，冬季可少不了這粉萌療癒的草莓時光，台中好喝手搖飲底加！

運氣好的話，還會看到可愛愛小店長威士忌，對你使出萌萌大眼可愛攻擊～

➤ 為讓粉粉欣賞草莓用料，特以透明玻璃杯拍攝，門市販售均以紙杯盛裝喲

小澄市｜菜單MENU

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(取自 小澄市 官方)

小澄市｜聖誕驚喜優惠

——— 打造莓好澄市 ———

活動期間內，凡購買A區，任選一杯＄90草莓茶飲

只要加購價＄9，就享一杯B區指定飲品任選，這麼好的板板哪裡找

▎打造莓好澄市｜A+B=＄99

▎2023/12/22-2024/1/5

小澄市｜茶飲介紹

✿ 塩雪草莓芝士-L｜＄90

冬日的最美風景，肯定有草莓這好角色存在。

輕抿一口，沾附雙唇的塩雪奶蓋與草莓冰沙就是靈魂伴侶超合拍，

嘴裡是滿滿的果香芬芳交織奶香鹹甜，底層還有翡翠茶凍來豐富口感添添趣，每口皆是草莓魂大爆發，三不五時要來喝一杯，好喝。

✿ 草莓雪霜歐蕾-L｜＄90

果香甜美的鮮打草莓冰沙，mix香滑鮮奶和小澄市特製翡翠綠茶凍，雪白與莓粉交織出極美的大理石紋理，

甜香的草莓牛乳裡，還咬得到酸甜果泥與QQ凍感，不只賞心悅目還放感情好喝。

✿ 芋芋鮮奶-M｜＄75

除了草莓爭豔，冬日還有國產芋頭強襲，以綿滑芋泥鋪底，倒入鮮奶與滿滿滿的雙色小芋圓，

濃醇芋香奶甜結合過癮飽足的QQ口感，這杯芋喝芋滿足~

✿ 紅芋鮮奶-M｜＄75

將細緻柔滑的芋泥，拌入綿桑又飽滿大顆的紅豆，看著就好嘴饞，

紅豆和芋頭這對好朋朋，加上絲柔牛奶，尬在一起就是杯樸實耐喝的古早好滋味，飽腹感也十足。

小澄市｜店家資訊

小澄市台中精誠旗艦店

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：403台灣台中市西區精誠路192號( 地圖 )

電話：04 2320 0051

營業時間

星期一: 10:00 – 22:00,

星期二: 10:00 – 22:00,

星期三: 10:00 – 22:00,

星期四: 10:00 – 22:00,

星期五: 10:00 – 22:00,

星期六: 10:00 – 22:00,

星期日: 10:00 – 22:00

星期一: 10:00 – 22:00, 星期二: 10:00 – 22:00, 星期三: 10:00 – 22:00, 星期四: 10:00 – 22:00, 星期五: 10:00 – 22:00, 星期六: 10:00 – 22:00, 星期日: 10:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官方：小澄市

▎Facebook｜Instagram

┺ 草莓季限時熱映中

小澄市｜門市地圖

🔍 全台門市：點我

🍓 小澄市大里成功店

電話：04-24969021

地址：台中市大里區成功路417號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍓 小澄市大里大明店

電話：04-24822338

地址：台中市大里區大明路246號

營業時間：10:00-20:00/無公休

🍓 小澄市草屯碧山店

電話：049-2303511

地址：南投縣草屯鎮碧山路158號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍓 小澄市三民熱河店

電話：07-3220120

地址：高雄市三民區熱河一街385號

營業時間：10:00-22:00/無公休

🍓 小澄市芬園社口店

電話：049-2511528

地址：彰化縣芬園鄉彰南路四段81號

營業時間：10:00-22:00/無公休