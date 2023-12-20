此遊記為花見團子造訪「2023新北歡樂耶誕城」 (造訪日期 : 2023/12)



「2023新北歡樂耶誕城」4大燈區

2023-11-17~2024-01-01，《新北市藝遊》景點推薦







2023新北歡樂耶誕城



地址 : 新北市市民廣場、板橋車站站前廣場等

時間 : 2023/11/17 ~ 2024/01/01



每到歲末年終，團子一定會來造訪「新北歡樂耶誕城」，「2023新北歡樂耶誕城」活動今年從2023/11/17到2024/01/01，主題是大小朋友都愛的美味甜點搭配上新北耶誕吉祥物「桑塔熊」，還特別邀請蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠、馬卡龍等5位好朋友一同參與這場耶誕盛會，除了有美麗的燈飾造景，許多小朋友喜愛的遊樂設施，還有精彩的演唱會和耶誕市集，整個板橋如同遊樂園一般，熱鬧且繽紛。

另外，想要了解新北市最完整各項的藝文活動，可以先到新北市的遊客中心拿「新北市藝遊」，12月份的《新北市藝遊》封面也特別使用「新北歡樂耶誕城」為主題，接著就和團子一起來走走吧。

「2023新北歡樂耶誕城」共設有4大燈區，分別位於「新北市市民廣場」、「板橋車站站前廣場」、「萬坪公園」以及「府中商圈」。

市民廣場

首先來到「市民廣場」，最吸睛的當然是主聖誕樹「甜點星」，邀請遊客來參加這場耶誕甜蜜派對，高大聳立的的聖誕樹旁有各式的繽紛甜點，包含摩卡蛋糕、提拉米蘇、草莓甜心、莓果蛋糕、黑色甜蜜、杯子蛋糕及大理石蛋糕，夜晚點燈時如同閃爍的銀河，甜蜜又浪漫。

千萬別錯過市政府內的「桑塔熊FUN樂園」，可以看到超級巨大的「桑塔熊」高度達到兩層樓高，除了大大的禮物袋內有滿滿的禮物，還有從天而降的禮物迎接你的到來，討喜又可愛的模樣絕對是大小朋友的最愛。

「巧克鼠歡樂頌」，快來找找頑皮巧克鼠躲到哪裡去，快帶著你的相機來尋找他喔！

「市民廣場」有許多一座座椅糖果屋為造型的「甜心派對市集」，販售各式各樣充滿濃濃耶誕氣氛的商品，也有小朋友最愛的遊樂設施，有華麗浪漫的「粉紅甜心旋轉木馬」和夢幻甜蜜的「杯子蛋糕圓舞曲」，有趣又好玩，大小朋友都開心的熱開懷。

另外最讓所有人期待的「主燈秀」創下耶誕城「史上投影範圍最廣」的聲光秀展演紀錄，除了新北市大樓，還特別延伸到大樓側邊和市府二樓迴廊，會在每天晚上17:30-24:00，整點、半點展開，快來和「桑塔熊」及「薑餅人」來一趟超級精彩又刺激的冒險旅程，是一定不可錯過的表演。

站前廣場

接著來到「站前廣場」的甜點小鎮，可以看到可愛的「翻糖馬卡龍」站在廣場中央，特別前來陪大家共度耶誕節，晚上點燈時眼睛還會不停的變幻閃爍各種可愛的符號，討喜又俏皮。

廣場上有各式各樣好吃又可口的甜點，有金光閃閃高達五層的「魔幻蛋糕城」結合了音樂、轉動機械燈光秀，會營造出雪花紛飛的效果，是來此區不可錯過的重點藝術作品。

另外，還有夢幻無比的「糖果屋」 兩側各有一隻紅白相間的巨大棒棒糖、走進「Pink Donut」立刻可以感受到幸福甜蜜的滋味，每個都讓人想用相機大咬一口，週邊也有「甜點小鎮薑餅屋市集」，好吃又好玩喔！

此區也有小朋友最愛的遊樂設施，「粉浪漫籃寶堅尼」粉紅色的耶誕樹坐落其中，搭配上浪漫無比的吊椅慢慢旋轉，輕鬆又溫馨；也可搭上「冰淇淋嘟嘟小火車」來一場冒險旅程，只要守秩序一一排隊，通通都玩得到喔。