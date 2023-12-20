看過來、看過來，春節送禮看這裡，台中最有名氣的 實心蛋捲 也來高雄展店啦，分別在鳳山、左營設立據點

榮獲 2024年 台中市十大伴手禮 – 金口碑獎、榮獲 2023年台中市十大伴手禮 – 首獎

2023年台灣百大糕餅伴手禮、2023年亞太十大伴手禮-金獎

現場超多禮盒可選購，也可自行挑選商品組成禮盒，現場還提供蛋捲試吃，溫熱的茶品、咖啡服務

年節快到了送禮就是要送到心崁裡， 實心蛋捲 口味眾多，攜帶方便老少咸宜，快來門市選購吧









實心蛋捲 鳳山門市 位置

實心蛋捲在台中頗有名氣，許多網友們強力推薦，目前也在高雄設立二間分店，其中一間就在鳳山與小港的交界處

店面佔地頗大，雙店面落地窗設計，站在外頭就可以看到內部的擺設

鳳山門市離88快速道路很近， 不用3分鐘的車程，騎車停車超便利

送禮推薦來實心蛋捲門市選擇，不管是過年禮盒、中秋禮盒 都很方便

實心蛋捲 鳳山門市 櫃檯服務

企業送禮有專案服務，直接上 實心蛋捲 官網，即有專人為您服務，最高可享八折優惠

首次加入門市LINE好友，立即折扣30點(元) 贈送黃金曼特寧咖啡瀘掛包

Google 評論贈送笑笑羊原味粹蛋捲一盒/4入

實心蛋捲 鳳山門市 禮盒推薦

頭次來實心蛋捲門市的人一定會覺得自己逛的不是伴手禮門市，而是精品店

不虧是台中下來的十大伴手禮名店，裝潢擺設就是與眾不同超有質感

禮盒種類琳瑯滿目讓人有選擇性障礙，蛋捲有二種選擇：實心蛋捲、新世代粹蛋捲、聯名蛋捲、咖啡禮盒以及曲奇禮盒

送禮推薦直接來實心蛋捲門市購物就好，不用再傷腦筋每到節日 中秋禮盒、過年禮盒 要送什麼了









實心蛋捲有二種款式的蛋捲，一款是有包餡的實心蛋捲，一款是小尺寸口感及為酥脆的 新世代粹蛋捲

新世代粹蛋捲有四種口味：濃香原味、香醇芝麻、厚香蜂蜜、濃郁巧克力

包裝也即為簡約的真空設計，不用擔心碰撞導致蛋捲易碎

以顏色下去區分口味，吃完的盒子還可以回收再利用，一起環保愛地球

實心蛋捲除了獨家專利設計讓蛋捲拿取方便之外，還有會員專屬回饋服務

※持純粹蛋捲空盒至各門市/快閃回收，提供會員編號後即可享1空瓶=10點回饋，每月無上限

木櫃上的禮盒款式都不同，咖啡禮盒組、雙蛋捲禮盒組、粹蛋捲禮盒組、以及彌月系列和粹蛋捲共享盒等多項選擇









每一款系列禮盒都能任意搭配，就看自己想要的內容物

迎龍粹蛋捲禮盒

快過年了來個【春節限定】迎龍雙蛋捲禮盒唄，來年紅紅火火大吉大利

笑笑羊聯名六入禮盒

笑笑羊聯名款任選組盒搭配，可另加購笑笑羊提袋(藍/紅款式)、笑笑羊雨傘、笑笑羊帆布包

只有實心蛋捲才有的獨家聯名好禮

香香雞聯名四入禮盒

最特別的莫屬香香雞蛋捲，當繼光香香雞與實心蛋捲擦撞在一塊時產出的火花特別的不一樣

粹蛋捲品牌提袋組

不管是自己買來享用還是買來送人都很適合，環保再利用方便又實在!!









實心蛋捲 鳳山門市 試吃品嚐

門市皆有提供試吃務，茶品有天仁銘茶以及研磨咖啡

新世代粹蛋捲有四種口味：濃香原味、香醇芝麻、厚香蜂蜜、濃郁巧克力

想吃哪款就用挾子挾一整塊起來，實心蛋捲在試吃服務方面一點都不小氣

實心蛋捲有五口味：經典肉鬆、金沙鹹蛋、濃醇芝麻、香濃花生、香香雞蛋捲

現場提供的實心蛋捲、新世代粹蛋捲、奇曲餅都是免費試吃，吃喜歡再購買









實心蛋捲 鳳山門市 伴手禮最佳選擇

實心蛋捲 榮獲【台中十大伴手禮】、【台灣百大糕餅】、【亞太十大伴手禮】三項殊榮，選來當聖誕節交換禮物也很不錯!!

曲奇禮盒

曲奇/原味＋實心蛋捲*2 /芝麻+花生

簡簡單單又大方，整個心意都在禮盒裡

盒蓋打開裡頭有一層內包膜，一盒裡頭有4隻實心蛋捲

芝麻的香氣直撲而來，空氣中都是芝麻濃郁的香味，金沙更是奶香、鹹香混在一塊









金沙鹹蛋

實心蛋捲外皮都很酥脆，包著內餡的更是實打實的紮實，而且是塞爆、塞滿、塞到會爆漿的那種

喜歡鹹甜鹹甜口感的冰友們不能錯過金沙鹹蛋實心蛋捲喲

茹素的朋友如果不能吃【鴨蛋】那這盒金沙鹹蛋就不適合你了，可以選擇香濃花生口感也不錯

濃醇芝麻

本想折成二半讓大家看看這芝麻餡多麼實在，但餅皮實在太酥脆了沒法子對折，這一用力就碎成一片

所以芝麻餡濃稠的畫面大家就看不到囉

曲奇餅/原味

大紅的曲奇餅禮盒過年送禮最喜氣，大人、小孩都很適合的一道甜食禮品

曲奇餅有二種口味：可可以及厚奶原味，打開內盒就聞到濃郁的奶香，單看餅就知道很酥









厚奶原味曲奇餅口感很綿，曲奇餅是純手工製造，手勁太大可能會掐碎，吃在嘴裡滿滿的乳香味道

搭配牛奶、咖啡就可以當早餐、下午茶囉

實心X香香雞聯名禮盒

香香雞蛋捲*2＋實心蛋捲*2/肉鬆+花生

繼光香香雞50周年聯名限定版禮盒，限量、限量、限量賣完了就沒囉，冰友們真的別錯過!!

香香雞蛋捲

盒蓋裡頭都有封膜，確保食品的安全與衛生，裡頭還有一張繼光香香雞10元折價券

香香雞蛋捲，鹹香又紮實，單看照片就能瞧的出來，整個蛋捲中心塞的滿滿滿









我吃蛋捲有個小癖好，第一隻蛋捲吃法會像小松鼠一樣啃著蛋捲皮一圈圈的啃下去XD

香香雞蛋捲內餡包的是雞肉鬆、搭配繼光香香雞調理油、粉去製作，鹹香味十足搭配無糖茶品更優質

經典肉鬆

肉鬆蛋捲不用講是必買、必吃的王道禮盒，經典的肉鬆選用台灣溫體後的後腿肉製成

四個字【酥香鹹脆】就能形容它的美味，只能說經典肉鬆蛋捲越咬越香，越嚼越停不住下嘴

香醇花生

家中長輩除了愛吃濃醇芝麻實心蛋捲更愛這款香醇花生實心蛋捲，花生餡香濃滑順整個餡料都快爆漿而出

輕薄酥脆的蛋捲餅皮搭配濃醬香郁的花生餡，豐富層次口感越吃越唰嘴









春節限定迎龍禮盒

粹蛋捲32入*2 原味+蜂蜜

這款春節限定迎龍禮盒只有春節才有的限定禮盒，外觀喜氣有質感，內盒誠意滿滿

如果N年前早早推出來我就不用每到過節就要傷腦筋要送什麼給合作商了

獨家專利真空密封設計，可確保品質新鮮度，保持脆度而不軟化，食完後清洗乾淨還能放置小物品

濃香原味

不管是那款禮盒，打開盒蓋都會有一層貼膜，確保品質衛生安全

特別設計的分享盒採用一隻一格的siza，不用擔心拿起一根蛋捲，一旁的蛋捲就會像不倒翁東倒西歪









濃香原味的新世代粹蛋捲，餅皮酥脆、清甜不過膩還帶股淡淡的蛋香味

厚香蜂蜜

封膜撕開後口氣中飄來一縷淡淡的蜜糖味，蛋香搭配純蜂蜜的清香，甜而不膩還夾帶些微的蜜絲甘

新世代粹蛋捲有四種口味：濃香原味、香醇芝麻、厚香蜂蜜、濃郁巧克力，每一種口味皆有自己的特色

如果你是巧克力控那別錯過濃郁巧克力，喜歡吃芝麻口味的長輩們，香醇芝麻蛋捲你一定會喜歡

最有名氣的 實心蛋捲分別在高雄左營、鳳山設立二間門市，之後各項節慶活動，都可以來實心蛋捲門市選購

送禮推薦來實心蛋捲門市選擇，不管是過年禮盒、中秋禮盒 都很方便

企業行號、彌月禮盒、以及大量訂購可以加入 實心蛋捲LINE@：https://line.me/R/ti/p/@trueroll 會有客服人員為您服務喲

實心蛋捲 各店門市資訊

實心蛋捲 鳳山門市

營業時間：AM10:00-PM20:00

電話：07-7929617

高雄市鳳山區過勇路186、188號

其它門市資訊｜營業時間10:00-20:00

客服專線：04-23822178

實心蛋捲 永春總店：台中市南屯區永春東路1348號｜電話：04-23875858

實心蛋捲 北屯旗艦店：台中市北屯區旱溪西路三段266、268號 ｜電話：04-24350075

實心蛋捲 左營門市：地址：高雄市左營區立大路32號 ｜電話：07-3503671

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