一間別出心裁的西門咖啡廳，結合了美食、貓咪，還可以寫信寄給未來的自己，點餐是選擇餐點明信片，拿至櫃檯結帳，自行找座位，不收服務費，餐點自取自助。

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環境

一間別出心裁的西門咖啡廳，結合了美食、貓咪，還可以寫信寄給未來的自己，點餐是選擇餐點明信片，拿至櫃檯結帳，自行找座位，不收服務費，餐點自取自助。



只要點餐就可以免費獲得餐點的明信片，座位區有提供筆，可以寫下想對未來自己的話，店家可以幫忙寄出，幾年後的價錢不同。

小帳棚很有氛圍。

餐點

▷普羅旺斯番茄紙包雞嘉年華$280

雞肉本身軟嫩不柴，還很多汁，擁有番茄及特殊天然香料香氣，紙包雞裡還有菇類可以吃，六宮格內有一球口感綿密、吃得到芋頭顆粒的芋泥、水煮蛋、外酥內軟的司康、蔓越莓乾和堅果、地瓜塊、綠葡萄，非常豐盛！

用蛋盒裝很特別。

▷蜂蜜奶香板栗紙包雞嘉年華$280

雞肉上方有焗烤起司及栗子，吃起來口感豐富，雞肉裡也有菇類和南瓜，奶香以及佐料搭配的很好，我個人偏愛這道，有起司很加分，旁邊還有玉蜀黍，非常健康均衡。

▷粉莓奶酪$140

草莓甜甜的，搭配底層奶酪，口感很特別，外觀看起來很美，重點是甜而不膩非常好喝，草莓控必點

▷檸檬蜜糖泡泡$140

檸檬搭配蜂蜜，酸酸甜甜，特別解膩，偏甜。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🐈 早初entry time

📌 台北市萬華區成都路165號

⏰ 平日10:00-16:30、假日10:00-17:00（週三公休）

☎️ 0908811100

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