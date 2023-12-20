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台北市萬華區【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry time|不限時咖啡廳|西門寵物友善餐廳

2023-12-20 21:42:41 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：99
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：80篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：早初 entry time
phone09-0881-1100
place台北市萬華區成都路165號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

一間別出心裁的西門咖啡廳，結合了美食、貓咪，還可以寫信寄給未來的自己，點餐是選擇餐點明信片，拿至櫃檯結帳，自行找座位，不收服務費，餐點自取自助。

ig reels介紹

 

 

 

環境

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

一間別出心裁的西門咖啡廳，結合了美食、貓咪，還可以寫信寄給未來的自己，點餐是選擇餐點明信片，拿至櫃檯結帳，自行找座位，不收服務費，餐點自取自助。

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti


只要點餐就可以免費獲得餐點的明信片，座位區有提供筆，可以寫下想對未來自己的話，店家可以幫忙寄出，幾年後的價錢不同。

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

小帳棚很有氛圍。

餐點

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

 

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

▷普羅旺斯番茄紙包雞嘉年華$280

 雞肉本身軟嫩不柴，還很多汁，擁有番茄及特殊天然香料香氣，紙包雞裡還有菇類可以吃，六宮格內有一球口感綿密、吃得到芋頭顆粒的芋泥、水煮蛋、外酥內軟的司康、蔓越莓乾和堅果、地瓜塊、綠葡萄，非常豐盛！

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

用蛋盒裝很特別。

【台北美食】最夯網美早午餐|寄信到未來|早初entry ti

▷蜂蜜奶香板栗紙包雞嘉年華$280
雞肉上方有焗烤起司及栗子，吃起來口感豐富，雞肉裡也有菇類和南瓜，奶香以及佐料搭配的很好，我個人偏愛這道，有起司很加分，旁邊還有玉蜀黍，非常健康均衡。

▷粉莓奶酪$140
草莓甜甜的，搭配底層奶酪，口感很特別，外觀看起來很美，重點是甜而不膩非常好喝，草莓控必點

▷檸檬蜜糖泡泡$140
檸檬搭配蜂蜜，酸酸甜甜，特別解膩，偏甜。

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🐈 早初entry time
📌 台北市萬華區成都路165號
⏰ 平日10:00-16:30、假日10:00-17:00（週三公休）
☎️ 0908811100

#台北美食#早午餐#紙包雞#明信片#西門美食#早午餐推薦#貓餐廳#早初entrytime#西門町#台北咖啡廳#萬華美食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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