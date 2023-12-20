每年都在為了送禮想破頭！送來送去都是那幾間老字號！送禮要送到心坎裡，以堅果為主的「上信饌玉」，大台北地區有多間分店，除了國人堅果控喜歡，也有許多觀光客指名要買，春節快到了提前購買有優惠活動喔～

上信饌玉 門市據點

上信饌玉除了蟬聯網路美食人氣王寶座，還得過全球認證ITQI 風味絕佳獎章！想送過年禮盒、伴手禮，台北有五間門市購買方便，也可以上網訂購宅配，過年物流易塞車，建議提前早鳥配送，1/19前到貨訂單滿1500元可折50元、滿2500元折可折100元優惠～

【民生旗艦店】台北市松山區民生東路五段106號/ 02-27616682

【永康旗艦店】台北市大安區永康街12巷4號1樓B室 / 02-23215589

【信義旗艦店】台北市大安區信義路四段218號1樓 / 02-27076108

【新光三越A4】台北市信義區松高路19號B2 / 02-27229905

【京站時尚廣場】台北市大同區承德路一段1號B3 / 02-25589985

新春禮盒優惠活動

12/1~1/26到門市或官網購買均有優惠價！

到官網門市購買任一新春系列禮盒，就送新春燙金紅包3入

滿20盒贈送1盒、30盒送2盒…以此類推(禮盒堅果塔、鳳梨酥10入盒除外)

2024新春限定禮盒皆附限定提袋，高磅數禮盒加上提袋，真的很有高級感！提繩還有小掛牌，送人好看！

堅果塔禮盒(10入)

上信饌玉以堅果甜點為主！有夏威夷豆塔、咖啡豆塔、巧克力胡桃塔、柚香豆塔、椒香豆塔與海苔豆塔六種。

◎堅果塔(10入)禮盒售價NT$560，優惠價NT$500

豆塔包裝也能很優雅！密封包裝加上當代時尚設計，每盒10入包裝(蛋奶素)，一般常溫可保存30天。

▲ 咖啡豆塔

底部特別選用水洗咖啡豆加奶油、麵粉，製成的咖啡塔皮，大顆夏威夷果上一層太妃糖衣，一入口咬下好香脆到不行，每口唇齒間都是堅果芬芳香，苦甜間取得平衡好吃耶～

▲ 巧克力胡桃塔

巧克力胡桃塔很少見！底部是巧克力塔皮，上層胡塔堅果結合米歇爾柯茲黑巧克力，巧克力特別濃郁香醇，這款比剛才咖啡豆塔甜度明顯，但依舊甜而不膩，很適合搭配黑咖啡～

金鑽鳳梨酥

講到禮盒台灣最有人氣莫過於鳳梨酥！這款金鑽鳳梨酥配色有品味，把莫蘭迪色融入到包裝色，跳脫以往鳳梨酥給人的既定印象，不是紅就是花，簡約設計加上沈穩配色，送人很有面子～

◎金鑽鳳梨酥:售價NT$440，優惠價NT$400

鳳梨酥一口咬下真的有驚艷到！外皮奶油、麵粉、蛋、糖粉比例剛好，好綿密的口感，含在嘴中沒多久就化掉，內餡是傳統土鳳梨餡，吃的鳳梨纖維果肉，酸甜交織家人都說好吃～

春望禮盒

藍色禮盒裝搭配金紅袋裝！跳色的很有質感！春望禮盒內容物有豆塔、夏威夷潛艇盒與太妃糖盒，都是上信饌玉招牌，太妃糖更是獲得ITQI多年2星認證～

夏威夷豆塔5入蛋奶素

夏威夷潛艇小禮盒200克

太妃糖盒小禮盒150克

◎春望禮盒售價NT$1010，優惠價NT$890

跳色禮盒也很適合春節送禮！配色很活潑～

▲ 夏威夷豆塔

夏威夷塔一直都很受堅果控喜歡！烤好塔皮放上威夷豆火山豆，加上天然麥芽糖與蔓越莓果乾，沒有多餘添加，吃得到食材風味，越咀嚼堅果香越明顯，一吃就知道是高品質夏威夷豆～

▲ 夏威夷潛艇小禮盒 200g

夏威夷潛艇約18~20顆！特別選用皇家等級中東椰棗，手工去掉中間籽心，夾入大顆飽滿夏威夷豆，椰棗皮薄保有水份與自然甜味，結合夏威夷豆，不但可以補元氣，吃起來還無負擔～

▲ 奶油太妃糖小禮盒150g

喜歡牛奶糖的朋友！一定要試試這升級版奶油太妃糖，每盒約有30顆，奶油焦糖加入滿滿加州杏仁果，趁熱倒入模型切壓，每顆獨立包裝，一口咬下超脆，口口香甜卻不黏牙，脆口也是一大特色～

蘊禮盒

蘊禮盒看起來很體面！就像高級堅果禮盒，優惠價750元價格好入手！一盒可以吃到五種堅果甜點，內容物有夏威夷豆塔、夏威夷潛艇、南棗核桃糕、太妃糖與堅果棒～

夏威夷豆塔5入(蛋奶素)

夏威夷潛艇5入(純素)

南棗核桃糕5入(奶素)

太妃糖5入(奶素)

堅果棒5入(蛋素)

◎蘊禮盒售價NT$780，優惠價NT$750

一打開裡面還有精美盒裝，送禮就是要展現不凡品味，打開讓人眼睛為之一亮！

每一小盒都有5入堅果小點心！

▲ 堅果棒

這堅果棒真材實料好吃！麥芽焦糖減油減糖，吃起來軟糖不黏牙，裡面有加州頂級杏仁粒、南瓜子與杏仁，每一口都是滿滿堅果香～

▲ 太妃糖

脆口太妃糖吃起來渾厚又濃郁！大人小孩都愛不釋口！

▲ 南棗核桃糕

咬一口似曾相識的味道！但這Q軟不黏牙口感很讚！核桃與夏威夷豆越嚼越香，柔軟微甜好吃～

▲ 夏威夷潛艇

椰棗加夏威夷豆沒有化學調味！只有堅果自然原味，真的一吃很有記憶點，送長輩夏威夷潛艇是首選～

幸穗四果禮盒

想要突顯自己的卓越品味！幸穗四果適合你！這盒禮盒有兩層，上層是夏威夷豆塔、椒香豆塔、巧克力胡桃塔，下層四果禮盒有夏威夷潛艇、南棗核桃糕、太妃糖盒與堅果棒，拜訪客戶送長輩都很可以～

夏威夷豆塔4入(蛋奶素)

椒香豆塔4入(蛋奶素)

巧克力胡桃塔4入(蛋奶素)

夏威夷潛艇8顆

南棗核桃糕8顆(奶素)

太妃糖盒

堅果棒(奶素)

◎幸穗四果禮盒售價NT$1642，優惠價NT$1450

上層是華麗四款糖果盒！過年家家戶戶都要準備喜糖，這盒都幫忙準備好～

華人節慶都會準備的南棗核桃糕小禮盒有8根，我一次可以吃掉兩根~

下層禮盒有椒香豆塔、夏威夷豆塔與巧克力胡桃塔。

▲ 椒香豆塔、夏威夷豆塔、巧克力胡桃塔

椒香豆塔加入五仁辣麻果油！夏威夷豆吃得到花椒與辣椒香氣，好特別的鹹香豆塔味，口味味覺都很有層次～

＊食材是不是高品質一吃就知道！很純粹自然的堅果風味，沒有加色素、香料與防腐劑，每一種都吃得到堅果香，適量的堅果對身體有益，禮盒有好多堅果點心，還有鳳梨酥也好吃，不用冷藏的伴手禮推薦給你～

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

上信饌玉 門市據點資訊

【上信饌玉-信義旗艦店】

電話：02-27076108

地址：台北市大安區信義路四段218號1F

營業時間：11:00～20:00 【上信饌玉-永康旗艦店】 電話： 02-23215589

地址：台北市大安區永康街12巷4號1F

營業時間：11:00～20:00 【上信饌玉-民生旗艦店】 電話：02-27616682

地址：台北市松山區民生東路五段106號

營業時間：11:00～20:00

【上信饌玉-京站時尚廣場店】

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