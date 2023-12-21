想要吃道地的韓式排骨火鍋不用跑到韓國，這間位在捷運行天宮站跟中山國小中間的「UNCLE-K 排骨火鍋店 uncle kamjatang(叔叔K)」就能吃到，對面就是有名「榮星花園」，地點算是滿不錯的。招牌的排骨火鍋，每一塊都是超大塊排骨，上面滿滿的排骨肉燉煮到非常軟嫩幾乎是入口即化，微辣香濃的湯頭先放韓國泡麵最後再用飛魚卵炒飯一起煮，可以把整鍋湯的精華一次品嚐到。

餐廳資訊

UNCLE-K 名稱 : UNCLE-K 排骨火鍋店 uncle kamjatang(叔叔K)

電話 : (02)2502-0622

地址 : 台北市中山區合江街188巷1號

營業時間 : 週一~週五 11:30-14:30、17:30-22:30

營業時間 : 週六~週日 11:30-22:30

粉絲專頁 : Uncle-K 排骨火鍋店아저씨감자탕

Instagram : UNCLE-K 排骨火鍋店(叔叔K) (@uncle.kamjatang)

從捷運 行天宮站 3號出口步行12分鐘，或是捷運 中山國小站 步行8分鐘左右就可抵達

餐廳環境

店內的空間還算滿寬敞的，座位都是採用四人桌為主

右邊小樓梯上去還有座位跟一台遊戲機，當時前往用餐的時間是傍晚5:40，離晚上營業時間5:30才過去10分鐘就幾乎客滿

最裡面是放飲料的冰箱，都是由店員拿取，未經允許不能隨意去取出裡面的飲料

每桌都是一個火鍋為主，可以採用加點配料或是單點其他菜色

餐具是採用標準的韓式餐具，碗裡面還有放一個小碟子可以用來裝醬料

菜單

每一個人都有低消，但不會另外酌收服務費

餐點的選擇其實不算多，火鍋的部分有四種口味可以選，裡面的配料都是可以額外加點，另外單點的品項不到10樣，不過都是韓國有名的餐點

飲料的部分有無酒精跟酒類，右邊是中午限定的「午間套餐」，因為附近都是商業大樓主要提供給上班族做選擇

餐點介紹

飲料的部分點了兩款分別是「乳酸蘇打」跟「水梨汁」，乳酸飲料一直都是滿解膩的選擇之一，水梨汁裡面還有一點水梨泥滿特別的

點完餐後會提供三樣小菜，都是可以無限量吃到飽

泡菜辣的味道比較重一點，咀嚼之後酸味會慢慢出來，吃起來滿開胃的

韭菜有拌上些許的辣椒醬，吃起來微辣帶點韭菜香

豆芽菜就清淡許多，不過吃起來爽脆多汁

火鍋點的是「辣炒馬鈴薯排骨鍋(大)」，一端上來直接被上面超大塊的排骨震驚到，如果喜歡吃辣的人可以在點餐的時候在告知說辣度調高一點

排骨外面一圈都是肉，一撈起來湯底跟肉香不斷撲鼻而來

馬鈴薯跟金針菇都已經吸飽泡菜湯頭，特別是馬鈴薯已經吸飽到看得出膨脹的樣子

排骨火鍋都有附贈泡麵，韓式泡麵因為麵條比較粗比較不容易煮爛

排骨的大塊到超出碗的空間，在夾上一些泡麵跟淋一點湯看畫面就非常誘人

從另一個角度看就能看到排骨上面滿滿的肉，直接拿起來啃非常過癮

肉質的部分已經燉煮到非常軟嫩，用筷子輕輕一撕就下來，主要以瘦肉為主上面還帶點油脂

除了輕鬆就能把肉取下來外，放入口中輕輕一咬更是入口即化，伴隨著肉裡面的湯汁流出吃起來既暖心又暖胃

泡麵的部分非常Q彈，大口一吸湯汁會一起被帶上來，讓人忍不住一口接一口

馬鈴薯滿大塊的，外面一層吸飽湯汁比較軟爛一點，但中間的口感依然綿密紮實

煎餅是點經典的「馬鈴薯海鮮煎餅」，切成九宮格的九片狀，中間那一片的花枝直接滿到露出來

煎餅中有許多蔬菜，每一片都滿厚實的，海鮮的部份吃起來新鮮Q彈

一口咬下非常紮實馬鈴薯的香氣會慢慢散發出來，還有淡淡的蔬菜甜味不會覺得太過油膩

再來是「搜豆搜豆」，一串裡面有年糕跟香腸，上面再撒上一點白芝麻提味

外面刷上一層韓式辣醬，吃起來辣中帶甜，年糕吃起來非常Q彈有嚼勁，香腸的部分多汁脆口。這是我第一次吃「搜豆搜豆」，但吃一次就真的愛上這道餐點

如果點排骨鍋的時候有加點「飛魚卵炒飯」的話，店員會幫剩餘湯汁撈出來，留最後一點再把食材放入開始拌炒

在翻炒的過程中香氣一直不斷散發出來，真的讓人食指大動即便前面已經吃很飽了，還是會想要品嚐這道佳餚

如果喜歡吃鍋巴的人，可以跟店員說他們會把飯整個鋪平，再等大約3~5分鐘左右下面就會有一層香濃的鍋巴

挖起來後可以看到鍋底滿滿都是鍋巴的痕跡

吃起來有泡菜跟鍋巴的香味，咀嚼到一半會有飛魚卵啵啵啵的口感，真的建議一定要加點最後這道飛魚卵炒飯

結語

整間店的風格從外觀開始就有濃濃的韓式風格，加上韓國老闆的好手藝，把道地的韓式排骨鍋搬到台灣來，總店短短開幕一年就已經累積豐厚的人氣，招牌的馬鈴薯排骨鍋更是每桌的焦點，超大塊排骨跟軟嫩的肉質，讓人可以大口吃肉非常過癮，搭配其他道地的小菜跟最後的炒飯，是一間吃完飽足感十足的餐廳，加上旁邊都是辦公大樓，也是上班族下班後的聚餐首選，如果想要吃記得一定要先訂位，不然現場排隊需要等候一段時間。