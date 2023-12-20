松菸附近的美食餐廳數不勝數

像小昭一般觀光客必訪 五之神

發現同巷子內有 預約制無菜單料理的明水然樂

最後被 『소풍Sopung』 吸引

老闆來自慶尚南道,韓國昌原人

因來台吃不慣,索性自行開間韓式飯捲專賣店

為了符合台灣人口味,餐點稍加改良

소풍Sopung店名為郊遊之意

海苔飯捲是韓國代表美食之一

韓劇中也頻頻出現,總讓人隨時想來一份

店面外觀小巧溫馨

菜單~也有提供外帶捲捲套餐

也有販售韓國泡麵及辣炒年糕

店內環境空間

半開放式廚房,看得到飯捲現場製作

切飯捲的技術也很重要,力道一個沒拿捏好就醜醜

外帶包裝

招牌捲捲套餐(烤牛肉+靈魂魷魚,附魚板湯) ~160元

以紙袋包裝,方便外帶食用

左為烤牛肉,右為靈魂魷魚

靈魂魷魚為必點口味,

半生辣魷魚最道地,一般比較少見到

飯捲搭配生菜小黃瓜,整體口味濃郁又帶點清爽

因為飯捲會刷上芝麻香油,撒上白芝麻提味增加香氣

放了一下,吸油紙已吸附滿滿的芝麻香油

建議馬上吃最美味,

不過等小昭帶回去食用風味依然美味

米飯跟海苔都不會濕軟,烤牛肉挺香Q,味道很道地

在韓國梨大吃過 韓國紫菜飯捲, 倒是蠻懷念

可愛的名片

可惜當天沿路一直吃美食,肚子已經8分飽

要不然韓國泡麵、辣炒年糕都想來上一份

至少能外帶有品嘗到美味的韓式飯捲

愛吃韓式美食的朋友,千萬別錯過這家唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

소풍Sopung

(02) 2756 5613

10:30~19:30

周三公休

台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄12號



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