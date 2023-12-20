松菸附近的美食餐廳數不勝數
像小昭一般觀光客必訪五之神
發現同巷子內有 預約制無菜單料理的明水然樂
最後被 『소풍Sopung』 吸引
老闆來自慶尚南道,韓國昌原人
因來台吃不慣,索性自行開間韓式飯捲專賣店
為了符合台灣人口味,餐點稍加改良
소풍Sopung店名為郊遊之意
海苔飯捲是韓國代表美食之一
韓劇中也頻頻出現,總讓人隨時想來一份
店面外觀小巧溫馨
菜單~也有提供外帶捲捲套餐
也有販售韓國泡麵及辣炒年糕
店內環境空間
半開放式廚房,看得到飯捲現場製作
切飯捲的技術也很重要,力道一個沒拿捏好就醜醜
外帶包裝
招牌捲捲套餐(烤牛肉+靈魂魷魚,附魚板湯) ~160元
以紙袋包裝,方便外帶食用
左為烤牛肉,右為靈魂魷魚
靈魂魷魚為必點口味,
半生辣魷魚最道地,一般比較少見到
飯捲搭配生菜小黃瓜,整體口味濃郁又帶點清爽
因為飯捲會刷上芝麻香油,撒上白芝麻提味增加香氣
放了一下,吸油紙已吸附滿滿的芝麻香油
建議馬上吃最美味,
不過等小昭帶回去食用風味依然美味
米飯跟海苔都不會濕軟,烤牛肉挺香Q,味道很道地
在韓國梨大吃過韓國紫菜飯捲,倒是蠻懷念
可愛的名片
可惜當天沿路一直吃美食,肚子已經8分飽
要不然韓國泡麵、辣炒年糕都想來上一份
至少能外帶有品嘗到美味的韓式飯捲
愛吃韓式美食的朋友,千萬別錯過這家唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 소풍Sopung
- (02) 2756 5613
- 10:30~19:30
- 周三公休
- 台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄12號
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