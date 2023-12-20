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台北-소풍Sopung 韓國飯捲專賣店《 韓國老闆•靈魂魷魚•松菸美食》

2023-12-20 23:13:44 chaoerh小昭 人氣：107
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：소풍 sopung
phone02-2756-5613
place台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄12號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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封.jpg

 

松菸附近的美食餐廳數不勝數

像小昭一般觀光客必訪五之神

發現同巷子內有 預約制無菜單料理的明水然樂

最後被 소풍Sopung 吸引

老闆來自慶尚南道,韓國昌原人

因來台吃不慣,索性自行開間韓式飯捲專賣店

為了符合台灣人口味,餐點稍加改良

소풍Sopung店名為郊遊之意

海苔飯捲是韓國代表美食之一

韓劇中也頻頻出現,總讓人隨時想來一份

 

店面外觀小巧溫馨

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菜單~也有提供外帶捲捲套餐

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也有販售韓國泡麵及辣炒年糕

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店內環境空間

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半開放式廚房,看得到飯捲現場製作

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切飯捲的技術也很重要,力道一個沒拿捏好就醜醜

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外帶包裝

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  招牌捲捲套餐(烤牛肉+靈魂魷魚,附魚板湯) ~160元

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以紙袋包裝,方便外帶食用

左為烤牛肉,右為靈魂魷魚

靈魂魷魚為必點口味,

半生辣魷魚最道地,一般比較少見到

飯捲搭配生菜小黃瓜,整體口味濃郁又帶點清爽

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因為飯捲會刷上芝麻香油,撒上白芝麻提味增加香氣

放了一下,吸油紙已吸附滿滿的芝麻香油

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建議馬上吃最美味,

不過等小昭帶回去食用風味依然美味

米飯跟海苔都不會濕軟,烤牛肉挺香Q,味道很道地

在韓國梨大吃過韓國紫菜飯捲,倒是蠻懷念

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可愛的名片

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可惜當天沿路一直吃美食,肚子已經8分飽

要不然韓國泡麵、辣炒年糕都想來上一份

至少能外帶有品嘗到美味的韓式飯捲

愛吃韓式美食的朋友,千萬別錯過這家唷~

 

,以上僅供參考~

 

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 소풍Sopung 
  • (02) 2756 5613
  • 10:30~19:30   
  • 周三公休  
  • 台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄12號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

韓國。 梨大 原味麵食 오리지날분식 ~梨花苑風味餐

台中-FOND訪 韓國傳統豆腐鍋~勤美綠園道店 《 酒吧夜店風 韓式料理餐酒館 》

文章標籤

소풍Sopung Sopung sopung韓式飯捲 韓國飯捲 台北韓國飯捲
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