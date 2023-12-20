年初在台北捷運看到
『 點8號 』 的廣告
原來是星級名廚點心專賣連鎖店
主打港式料理及港式點心
全台有6家分店 及 1家 點8茶記
很開心~台中有分店(南部沒有)
位於台中後火車站的大魯閣新時代購物中心10F
餐廳外觀
候位區
有調理包廣告,不知現在現場還有沒有販售
用餐環境
當時非尖峰用餐時段,所以能拍到淨空照
整體空間寬敞,座位約有148席
餐具擺設
佐料
醬油+辣油
蒸籠推車
水晶蝦餃皇 ~138元
吃港式不點鮮蝦餃就不道地
晶瑩剔透的皮,幾乎可透視鮮蝦內餡
沾上醬油辣油更增添風味
魚子鮮燒賣 ~138元
最暢銷的燒賣,深受國人的喜愛
我最愛的口味還是旺角一點心
避風塘雞翅 ~148元
雞翅表層酥脆美味,加上避風塘的醬料
整體味道頗搭,不見得避風塘一定搭配海鮮料理
小昭很喜歡這道雞翅
西杏鮮蝦捲~148元
一般都會點腐皮鮮蝦捲,
這次改點西杏鮮蝦捲來嚐嚐
外層裹滿杏仁片,乍看幾分像杏仁千層酥
內餡包著鮮蝦,沾著一旁專屬醬汁,酥脆口感還不錯
南北杏無花果燉子排 ~148元
一份為湯盅的份量,大約就一人份
湯內的排骨燉的軟爛,湯頭鮮美
完整一顆無花果
鎮江燒子排
風味上市不錯,可惜肉質有點偏硬些
後來發現之後菜單已經沒有這道餐點囉!!
清炒時蔬 ~108元
沙嗲牛肉撈麵 ~238元
撈麵就是乾麵,沙嗲就是沙茶
一上桌記得趕緊先攪拌拌勻
避免像我們這樣麵都糊成一團
口味上還不錯,但小朝比較喜歡翠華餐廳
咖哩海鮮飯 ~238元
竟出現台式梅花片魚板,感覺台味勝過港式
(現在菜單已無此餐點)
經典港式厚奶 ~88元
絲襪凍奶茶 ~88元
冰火菠蘿油 ~88元
必點港式點心,每家風味略有不同
南部楓茶記也蠻不錯吃的
花生西多士 ~118元
必點港式點心
整體風味有水準
(小昭對金華冰廳得過獎的西多士念念不忘)
名片
餐點都算還不錯
原本美中不足的餐點竟都在菜單上消失
表示店家用心再調整菜單,讓消費者吃到最美味的餐點
愛吃港式的朋友,有機會可以去品嘗看看唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 點8號~台中時代店
- 官 網
- (04)2225 9599
- 週一~週四 10:00~14:30 17:00~22:00
- 週五.週六.週日 11:00~22:00
- 台中市東區復興路四段186號10F (大魯閣新時代購物中心)
延伸閱讀:
香港旺角-一點心ONE DIM SUM米其林平價港點(太子站美食)