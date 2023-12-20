年初在台北捷運看到

『 點8號 』 的廣告

原來是星級名廚點心專賣連鎖店

主打港式料理及港式點心

全台有6家分店 及 1家 點8茶記

很開心~台中有分店(南部沒有)

位於台中後火車站的大魯閣新時代購物中心10F

餐廳外觀

候位區

有調理包廣告,不知現在現場還有沒有販售

用餐環境

當時非尖峰用餐時段,所以能拍到淨空照

整體空間寬敞,座位約有148席

餐具擺設

佐料

醬油+辣油

蒸籠推車

水晶蝦餃皇 ~138元

吃港式不點鮮蝦餃就不道地

晶瑩剔透的皮,幾乎可透視鮮蝦內餡

沾上醬油辣油更增添風味

魚子鮮燒賣 ~138元

最暢銷的燒賣,深受國人的喜愛

我最愛的口味還是 旺角一點心

避風塘雞翅 ~148元

雞翅表層酥脆美味,加上避風塘的醬料

整體味道頗搭,不見得避風塘一定搭配海鮮料理

小昭很喜歡這道雞翅

西杏鮮蝦捲~148元

一般都會點腐皮鮮蝦捲,

這次改點西杏鮮蝦捲來嚐嚐

外層裹滿杏仁片,乍看幾分像杏仁千層酥

內餡包著鮮蝦,沾著一旁專屬醬汁,酥脆口感還不錯

南北杏無花果燉子排 ~148元

一份為湯盅的份量,大約就一人份

湯內的排骨燉的軟爛,湯頭鮮美

完整一顆無花果

鎮江燒子排

風味上市不錯,可惜肉質有點偏硬些

後來發現之後菜單已經沒有這道餐點囉!!

清炒時蔬 ~108元

沙嗲牛肉撈麵 ~238元

撈麵就是乾麵,沙嗲就是沙茶

一上桌記得趕緊先攪拌拌勻

避免像我們這樣麵都糊成一團

口味上還不錯,但小朝比較喜歡 翠華餐廳

咖哩海鮮飯 ~238元

竟出現台式梅花片魚板,感覺台味勝過港式

(現在菜單已無此餐點)

經典港式厚奶 ~88元

絲襪凍奶茶 ~88元

冰火菠蘿油 ~88元

必點港式點心,每家風味略有不同

南部 楓茶記 也蠻不錯吃的

花生西多士 ~118元

必點港式點心

整體風味有水準

(小昭對 金華冰廳得過獎的西多士念念不忘)

名片

餐點都算還不錯

原本美中不足的餐點竟都在菜單上消失

表示店家用心再調整菜單,讓消費者吃到最美味的餐點

愛吃港式的朋友,有機會可以去品嘗看看唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

點8號~台中時代店

官 網

(04)2225 9599

週一~週四 10:00~14:30 17:00~22:00

週五.週六.週日 11:00~22:00

台中市東區復興路四段186號10F ( 大魯閣新時代購物中心)



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