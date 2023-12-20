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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中-點8號 星級名廚點心專賣~台中新時代店

台中-點8號 星級名廚點心專賣~台中新時代店

2023-12-20 23:38:13 chaoerh小昭 人氣：109
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：點8號星級名廚點心專賣台中新時代店
place台中市東區復興路四段186號10F
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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年初在台北捷運看到

『 點8號  的廣告

原來是星級名廚點心專賣連鎖店

主打港式料理及港式點心

全台有6家分店 及 1家 點8茶記

很開心~台中有分店(南部沒有)

位於台中後火車站的大魯閣新時代購物中心10F

 

餐廳外觀

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候位區

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有調理包廣告,不知現在現場還有沒有販售

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用餐環境

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當時非尖峰用餐時段,所以能拍到淨空照

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整體空間寬敞,座位約有148席

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餐具擺設

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佐料

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醬油+辣油

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蒸籠推車

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 水晶蝦餃皇 ~138元

吃港式不點鮮蝦餃就不道地

晶瑩剔透的皮,幾乎可透視鮮蝦內餡

沾上醬油辣油更增添風味

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 魚子鮮燒賣 ~138元

最暢銷的燒賣,深受國人的喜愛

我最愛的口味還是旺角一點心

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 避風塘雞翅 ~148元

雞翅表層酥脆美味,加上避風塘的醬料

整體味道頗搭,不見得避風塘一定搭配海鮮料理

小昭很喜歡這道雞翅

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西杏鮮蝦捲~148元

一般都會點腐皮鮮蝦捲,

這次改點西杏鮮蝦捲來嚐嚐

外層裹滿杏仁片,乍看幾分像杏仁千層酥

內餡包著鮮蝦,沾著一旁專屬醬汁,酥脆口感還不錯

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 南北杏無花果燉子排 ~148元

一份為湯盅的份量,大約就一人份

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湯內的排骨燉的軟爛,湯頭鮮美

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完整一顆無花果

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 鎮江燒子排 

風味上市不錯,可惜肉質有點偏硬些

後來發現之後菜單已經沒有這道餐點囉!!

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 清炒時蔬 ~108元

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 沙嗲牛肉撈麵 ~238元

撈麵就是乾麵,沙嗲就是沙茶

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一上桌記得趕緊先攪拌拌勻

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避免像我們這樣麵都糊成一團

口味上還不錯,但小朝比較喜歡翠華餐廳

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 咖哩海鮮飯 ~238元

竟出現台式梅花片魚板,感覺台味勝過港式

(現在菜單已無此餐點)

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 經典港式厚奶 ~88元

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 絲襪凍奶茶 ~88元

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 冰火菠蘿油 ~88元

必點港式點心,每家風味略有不同

南部楓茶記蠻不錯吃的

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 花生西多士 ~118元

必點港式點心

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整體風味有水準

(小昭對金華冰廳得過獎的西多士念念不忘)

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名片

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餐點都算還不錯

原本美中不足的餐點竟都在菜單上消失

表示店家用心再調整菜單,讓消費者吃到最美味的餐點

愛吃港式的朋友,有機會可以去品嘗看看唷~

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 點8號~台中時代店
  • 官 網
  • (04)2225 9599
  • 週一~週四 10:00~14:30  17:00~22:00
  • 週五.週六.週日 11:00~22:00    
  • 台中市東區復興路四段186號10F (大魯閣新時代購物中心)


檢視較大的地圖

 

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